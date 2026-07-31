Neuquén: Rucci y Godoy arman una colectora oficialista y dejan al PJ flaco de aliados.

Dos pesos pesados del sindicalismo de Neuquén sellaron una alianza con la mira puesta en 2027. Marcelo Rucci , líder del gremio petrolero, y César Godoy , de la Uocra , anunciaron la creación de un frente sindical que buscará ganar bancas en la Legislatura y disputar intendencias. En la pelea provincial, acompañarán la reelección de Rolando Figueroa .

Rucci ya formó su partido, Fuerza Neuquina y Federal , mientras que Godoy está juntando avales para crear el suyo, aunque sigue afiliado al peronismo. “Nosotros necesitamos darle respuesta a los trabajadores y no nos podemos quedar sentados, mirando desde afuera, mientras cuatro personas se siguen peleando por quién lidera o no lidera el PJ”, afirmó el dirigente de la construcción a Letra P , sobre su decisión de alejarse del justicialismo, que en Neuquén se encuentra en medio de una crisis interna que no impide clarificar estrategias.

La decisión también se enmarca en un escenario en el que La Libertad Avanza amenaza los derechos de los trabajadores organizados. La escuadra violeta ganó las elecciones legislativas en la provincia en 2025 y el sindicalismo toma nota que la fuerza con mayores chances de revertir ese resultado el año que viene es el armado de La Neuquinidad, con Figueroa a la cabeza.

Godoy no sería el único exiliado del partido, ya que en la provincia patagónica crecen los rumores de pasillo que advierten sobre un posible salto del diputado provincial y exsecretario de Energía de la Nación, Darío Martínez .

El sindicato petrolero tiene más de 25.000 afiliados y la Uocra otros 23.000 en toda la provincia. La idea, explicó Godoy, es convocar a todos los gremios, tanto del sector privado como público para que se sumen. Rucci ya se reunió en abril pasado con Carlos Quintriqueo , referente de ATE y fundador del partido Más por Neuquén . “Nada impide que nos podamos juntar”, dijo a este medio el secretario general del sindicato de estatales.

Godoy planteó que el objetivo es que “el trabajador tenga representación en la política real y los partidos tradicionales no hagan como hacen siempre, que es llamarnos a último momento para que les juntemos los votos, nada más”. Según señaló, el encuentro de esta semana sirvió “para encarar la política del 27”, aunque en principio no se habló de candidatos. Tanto él como Rucci se reconocen como armadores, al menos por ahora.

El objetivo es abrir la convocatoria para que sean cada vez más los sectores sindicales que confluyan en un espacio que, entienden, se abocará a la defensa de los trabajadores y las trabajadoras en los distintos espacios de representación, con especial foco en los concejos deliberantes y en la Legislatura.

La pelea por la representación en la Legislatura

En el espacio sindical en formación consideran que la única representante del sector en la Legislatura es Daniela Rucci, la hija del petrolero que fue electa por el MPN, y es la vicepresidenta segunda de la Cámara. En cuanto a las intendencias, una de las prioridades es retener Rincón de los Sauces, gobernada por Norma Sepúlveda, cuya renovación será recién en septiembre de 2027.

Ahí hay uno de los puntos destacados de la relación entre los líderes sindicales y el gobernador Figueroa. En Rincón, la gestión provincial “terminó de asfaltar la Ruta 5, que era un desastre y se está haciendo la Ruta 7".

"Terminó el hospital, que hacía más de 10 años que estaba construyéndose, está haciendo una escuela nueva, nos va a asfaltar la Ruta 6, que va a beneficiar a todo Neuquén, y seguramente la Ruta 8 también, entonces dejará de estar muy congestionada la ruta para ir a Añelo”, agregó Godoy poniendo en valor las acciones sobre uno de los puntos neurálgicos para el desarrollo de Vaca Muerta.

Cerca de Figueroa, lejos del PJ

“La verdad que los trabajadores no podemos estar con los libertarios, ni queremos, ni vamos a estar. Así que creo que la mejor opción que tiene Neuquén hoy es acompañar al gobernador”, aseguró Godoy, que tiene una participación activa en la vida política provincial más allá de su rol como representante sindical.

Fue candidato a intendente de Rincón de los Sauces, su nombre apareció en el listado de los aspirantes a integrar una lista de Fuerza Patria en 2025 y este año quedó en el camino de la pelea por la conducción del peronismo provincial con la victoria de José "Turco" Asaad.

Su única crítica a la gestión de Figueroa está dirigida a los servicios en la ciudad petrolera que pretendió gobernar tres años atrás. “Sale todo el gas de ahí para el mundo y nosotros a veces en invierno nos quedamos sin gas, pero creo que lo va a solucionar en el corto plazo”, confía marcando un alineamiento en ciernes.

César Godoy.

Como ya contó Letra P, la situación de Rucci es mucho más clara. Al igual que Figueroa, rompió su vieja militancia en el MPN para abrir su propio camino luego de la derrota de 2023. A partir de ese momento, con la convivencia por Vaca Muerta como principal factor de unidad, comenzó a ensayar un acercamiento con el gobernador que con el paso del tiempo se hizo cada vez más fuerte.

Aunque amagó varias veces con candidaturas, sabe que 2027 no será el momento para competir por el premio mayor, aunque sí para comenzar una carrera que, en mientras tanto, redituará a favor de Figueroa.