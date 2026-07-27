Axel Kicillof rompió el convenio con la Nación y se quedó con el control de los subsidios al transporte del AMBA

En esta nota, el minuto a minuto de las decisiones del presidente Javier Milei, las relaciones con la oposición, los anuncios del Gobierno y la discusión política de cara a las elecciones del año que viene.
ATE definió un paro nacional con movilización para el 3 de agosto por salarios
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía para el lunes 3 de agosto, en reclamo de un aumento salarial de emergencia y en rechazo al vaciamiento de organismos públicos y los despidos en el Estado. La decisión se tomó en una reunión de la Conducción Nacional del gremio.
La movilización coincidirá con el inicio del ciclo lectivo en varias provincias del país, tras el receso de invierno. El gremio evalúa marchar junto al sindicato docente CTERA.
"Los salarios de los estatales tendrían que ser más del doble de lo que son ahora. Al recorte aplicado en la paritaria de más del 45% hay que agregar que los servicios públicos aumentaron en más de un 900% desde que asumió Javier Milei", dijo este lunes el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.