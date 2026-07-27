Axel Kicillof rompió el convenio con la Nación y se quedó con el control de los subsidios al transporte del AMBA

Axel Kicillof rompió el convenio con Nación y se quedó con el control de los subsidios al transporte del AMBA

El gobierno de Axel Kicillof dio por terminado este lunes el convenio que compartía con la Nación desde 2018 para calcular y distribuir los subsidios al transporte público del AMBA. La medida llega tras el recorte de aportes nacionales al sector y deja a la provincia con el manejo total de las compensaciones para las líneas bonaerenses y municipales.

El movimiento profundiza un proceso que Kicillof lleva adelante desde el año pasado, cuando Javier Milei empezó a desarmar el esquema de subsidios que la Nación sostenía junto con las provincias. Con el cierre del convenio, la Gobernación también dejó afuera a Nación de la gestión del Atributo Social de la SUBE y de las compensaciones por gasoil a precio diferencial.

El acuerdo regía desde diciembre de 2018, cuando el Consenso Fiscal le transfirió a Buenos Aires la potestad de definir los subsidios al transporte en su territorio con asistencia técnica de la Nación. Tuvo diez prórrogas entre 2019 y 2025, hasta que la última fijó su vencimiento para el 31 de diciembre pasado, en paralelo al retiro de recursos que Milei aplicó también a otras áreas sensibles para los gobernadores.

En su lugar, Kicillof creó por decreto el Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del AMBA, que exige a las empresas rendiciones cuatrimestrales y prevé sanciones progresivas por incumplimiento: 10% de retención en la primera falta, 50% pasados 30 días y 100% de los fondos a los 60 días. El esquema profundiza la autonomía provincial en un área donde el vínculo con la Casa Rosada quedó cada vez más reducido.