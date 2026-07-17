La UCR de Neuquén apuesta a un armado con disidentes de LLA y divide al electorado de la centroderecha

El radicalismo de Neuquén quiere construir una alternativa opositora al gobierno de Rolando Figueroa en 2027 y para lograrlo intentará repetir la fórmula que ya probó en la Legislatura : una alianza con los disidentes de La Libertad Avanza que se alejaron de Javier Milei .

El propósito es retener al votante de centro-derecha, en su momento más ligado al PRO , que hoy no está de acuerdo con que sus dirigentes formen parte del gobierno provincial, o que aún siendo liberales no quieren la reelección del Presidente. Es decir, un tercer camino que no se identifica ni con La Neuquinidad , ni con La Libertad Avanza .

Este año en la Legislatura se oficializó el interbloque Neuquén República , que tiene una pata libertaria representada por Brenda Buchiniz , del partido Cumplir , y otra radical representado por César Gass y Juan Federico Méndez , un dirigente del riñón de la vicegobernadora destituida, Gloria Ruiz , que se afilió hace un mes al partido centenario y ahora es correligionario. El espacio se completa con las diputadas Mónica Guanque , que llegó a su banca por la lista de Figueroa, y María Cecilia Papa , de cuna libertaria.

“Quizás a partir de ese interbloque se pueda llegar a formar alguna alianza electoral el día de mañana”, afirma Juan Peláez , presidente de la UCR de Neuquén ante la consulta de Letra P . El abogado de 50 años asumió como autoridad del partido en febrero pasado y tiene mandato por dos años.

Peláez plantea que ha tenido “algunas conversaciones, muy iniciales” y asegura que la idea es armar una opción “con presencia en las grandes capitales”. Sino se consolida este frente, anticipó que el radicalismo competirá igual.

EL RADICALISMO SIGUE AVANZANDO



Nos reunimos correligionarios de distintas localidades de la provincia para proyectar los próximos meses de trabajo.



Somos el único partido que se presenta ante la sociedad como una alternativa real a todo el ecosistema oficialista,… pic.twitter.com/hVLBMiidds — Juan Peláez (@JuanPelaeznqn) June 7, 2026

“Hay un enorme sector de la sociedad que no comulga con las políticas provinciales y tampoco con el gobierno nacional. Incluso hay mucha gente que comulga y que se siente representada por el gobierno nacional y no ve con buenos ojos esta alianza, esta cercanía entre Figueroa y Milei”, considera.

La distancia con el ecosistema oficialista en Neuquén

El presidente del radicalismo neuquino cree que la destrucción de Juntos por el Cambio en 2023 “afectó la posición política y electoral” de su partido. Si bien guarda un “aprecio personal” por los y las referentes del PRO local, considera que el espacio ha sido “cooptado” por el “ecosistema oficialista”, que forma parte del gabinete de Figueroa y sus aliados en la Legislatura. En concreto, la titular del PRO, Leticia Esteves, es la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, una pieza clave en el equipo de Figueroa.

Consultado por este medio, el presidente de la UCR menciona que los amarillos, incluso, “han arriado las banderas” que representaban y remarca que el PRO que “hablaba de ficha limpia” hoy “pisa el tratamiento” legislativo del proyecto que busca reformar la ley de declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios de los tres poderes del Estado, sancionada en 1958.

Respecto a La Libertad Avanza, señala que mantiene una “excelente relación” con Nadia Márquez, pero tiene “otra mirada” desde el plano político. Le reconoce algunos “logros” al gobierno nacional, como la disminución de la inflación y el equilibro fiscal. “A veces a costa de sacrificios demasiado grandes”, acota. También cuestiona el desfinanciamiento a las universidades públicas y los recortes en las prestaciones a las personas con discapacidad.

Con todo, reconoce que es muy difícil trasladar “esas ideas extremas libertarias” a la provincia. “¿Cómo plantearía desde ese sector la existencia de un hospital público en Chos Malal o una posta de salud en El Huecú?”, explica.

Victoria Villarruel, Brenda Buchiniz y Francisco Sánchez. La interna libertaria se traslada a Neuquén.

Del otro lado del armado, Buchiniz se ha mostrado cercana a Victoria Villarruel. Tiene una foto con la vicepresidenta y Francisco Sánchez, dirigente formado por el exintendente Horacio “Pechi” Quiroga que supo ocupar la secretaría de Culto de la Nación del mileísmo. De ideas conservadoras, es un férreo militante en contra del derecho al aborto y tiene puntos de contactos con algunas de las sucursales de la extrema derecha global con la que también se suele codear el Presidente, como el partido Vox en España.

Lo que quedó de las elecciones 2023

En la última elección a gobernador, Cumplir se quedó con el cuarto lugar, detrás de Figueroa, Marcos Koopmann (MPN) y Ramón Rioseco (Frente de Todos). La boleta que en ese momento encabezaba Carlos Eguía, cosechó 33.095 votos, el 7,95%. El radicalismo estaba contenido en Juntos por el Cambio, que se ubicó en el quinto puesto, con 15.571 votos, el 3,74%. Su candidato fue Pablo Cervi.

De ese río buscará pescar votos en 2027 no sólo Peláez. También Eguía, que fundó Fuerza Libertaria, lejos de Buchiniz y Márquez, que sumó a Cervi a la estructura violeta.

En aquel turno electoral, Figueroa apoyó la candidatura de Peláez en la capital provincial. El radical perdió con Mariano Gaido y, tras el batacazo protagonizado por el actual gobernador, dejó su banca en el Concejo Deliberante de Neuquén para asumir como secretario de Producción e Industria de la Provincia. No llegó a cumplir un año y medio en el cargo.

Juan Peláez y Rolando Figueroa.

Su salida del gabinete, en abril de 2025, estuvo llena de especulaciones, incluso algunas relacionadas con supuestos beneficios que el radical quería lograr desde el Estado para la clínica Pasteur, que él dirige. Peláez explica que renunció porque el cambio que proponía el gobernador "no se produjo" y, a su entender, existe una continuidad con el modelo que creó el MPN. Destaca que, a diferencia de los gobiernos anteriores, Figueroa hace obra pública, pero mantiene un “control de todos los partidos políticos” y del Poder Judicial que ha quedado “muy débil frente al Ejecutivo”.

Optó, dice, por irse “en silencio” de la gestión como una muestra de “lealtad”, porque a los pocos meses de su renuncia se iba a realizar la elección legislativa de medio término. Algunas versiones lo apuntaban como un posible candidato de Milei. “Si hacía críticas se podían interpretar como que realmente estaba en un acuerdo con La Libertad Avanza”, afirma hoy. Desde entonces, no volvió a hablar con el gobernador.

A un año de las elecciones generales, asegura que el electorado radical “es opositor al MPN”. “Si aparecen todas las figuras que están en el MPN, que estaban con los azules, si aparecen figuras importantes en cargos de relevancia, y las prácticas son las mismas y las políticas son muy parecidas y, bueno, eso es un gobierno del MPN”, sostiene, mientras prepara el próximo movimiento.