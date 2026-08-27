Axel Kicillof manda otro sherpa a Rosario para continuar su armado horizontal en Santa Fe

Un ministro de Axel Kicillof desembarca en Rosario para respaldar el armado federal rumbo a 2027

Con las coordenadas apuntando a 2027, el naciente armado de Axel Kicillof en Santa Fe recibirá a otro enviado del gabinete bonaerense para sumar un nuevo mojón a la "vía horizontal" elegida para hacer pie en la bota . Esta vez será el turno de Augusto Costa , ministro de Producción de Buenos Aires , quien llegará este jueves a Rosario .

A las 14.30, Costa estará en el Concejo Municipal para participar del Foro de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de Rosario . Habrá empresarios, representantes industriales y una silla del oficialismo santafesino: Guillermo Beccani , secretario de Desarrollo Industrial del gobierno provincial.

Según anticiparon, esa será la parte institucional de la excursión. PyMEs, mercado interno, tecnología y trabajo estarán sobre la mesa. En las sillas, en cambio, habrá bastante política.

Entre los anotados aparecen el bloque legislativo de Ciudad Futura , encabezado por Juan Monteverde ; el trío del Movimiento Evita — Mariano Romero, Majo Poncino y Pablo Basso —; y los ediles Norma López, Leonardo Caruana y María Fernanda Gigliani .

A las 17, Costa cruzará hasta el Complejo Cultural Atlas para participar de "El Futuro de la Producción y el Trabajo". El título mantiene el perfume productivo, aunque para entonces la gestión habrá quedado en segundo plano.

El objetivo del segundo turno será reunir a los sectores que vienen empujando en Santa Fe el proyecto nacional de Kicillof. A diferencia de la cita en el Palacio Vasallo, allí se espera una concurrencia menos variada y más cercana al núcleo que ya trabaja por el bonaerense. “Todos están invitados”, aclaran de igual modo.

En la exposición acompañará al ministro Iván Camats, exjefe comunal de Máximo Paz y uno de los dirigentes que más se mueve en el sur provincial para instalar la candidatura presidencial de Axel.

El gabinete de Axel Kicillof gana kilómetros en Santa Fe

El desembarco de miembros del gabinete de Kicillof a la bota no es algo nuevo. Solo en 2026, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodriguez, llegó a la ciudad de Santa Fe y su par de Seguridad, Javier Alonso, hizo lo propio en Reconquista.

En ambos casos, los enviados bonaerenses mecharon actividades vinculadas a sus carteras con distintos encuentros que, cual hitos, fueron sirviendo para consolidar la -todavía muy incipiente- fuerza kicillofista en esos territorios.

Otro antecedente fue el encuentro de dirigentes territoriales del sur que ocurrió hace algunos meses en Fighiera. Allí, incluso el propio gobernador bonaerense se sumó por videoconferencia.

SUCESIÓN 2027



Contundente mensaje de Kicillof en Santa Fe: se viene "una elección histórica"https://t.co/xdQb1X4wwp — LETRA P (@Letra_P) June 13, 2026

Detrás de todas estás actividades, está la mano de Camats junto a Jorge Fernández, Matías Giorgetti. El trío viene empujando un armado denominado Construyendo Futuro Federal, una pieza más en el amplió rompecabezas del Movimiento Derecho al Futuro en Santa Fe.

Entre los otros pedazos están distintos grupos, todos con terminales diversas en el gabinete bonaerense. La tribu de Camats no es excepción: desde el espacio no esconden la relación política profunda que existe con Rodríguez.

En el puzzle, sin embargo, también faltan piezas. Son los nombres de mayor peso del PJ santafesino, que hasta ahora miran con cariño la construcción de Axel, pero sin terminar de meterse.

“Todos tienen simpatía, pero nadie le da una mano”, resumen, con algo de reproche, entre quienes ya se decidieron a jugar.

La vía horizontal, también puertas adentro

La logica de la que ya había dado cuenta Letra P sigue en pie. Kicillof dice querer evitar entrar a Santa Fe colgado de una figura fuerte del PJ y, del otro lado, los pesos pesados tampoco se desesperan por recibirlo. La construcción avanza, entonces, por abajo.

SEMANA SANTA FE Kicillof busca meter un pie en Santa Fe mediante una construcción horizontal que saltea a las principales figuras del PJ provincial.



La dirigencia local tampoco se desvive por subir a su proyecto presidencial.



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@pfornero pic.twitter.com/jkXsKEtt1a — LETRA P (@Letra_P) August 2, 2026

Pero la horizontalidad revindicada también se replica hacia adentro. No hay un delegado provincial del MDF ni una tribu que ordene al resto. Lo que existe son grupos que se reconocen parte del mismo proyecto, coordinan actividades y, al mismo tiempo, se diferencian según sus terminales en PBA y sus trayectorias propias en la bota.

Por el momento, el gabinete bonaerense cada vez más federal es la herramienta para sortear el escollo de la falta de una orgánica consolidada y nombres fuertes. Los ministros llegan, juntan muchos o pocos, entusiasman a la tropa y permiten que el proyecto siga caminando aun sin el aval -por lo menos explicito- de las grandes tribus del PJ santafesino.

La lógica, cuentan, baja desde La Plata: estirar al máximo los límites territoriales de la gestión y aprovechar los desembarcos extraprovinciales para ensanchar la base política de Kicillof. Todo eso, sin esperar una bendición ni apoyarse en una figura a la que delegar la representación en el distrito.

La pregunta es cuánto hay de método y cuánto de necesidad. Mientras los jefes del PJ provincial siguen mirando de lejos, el axelismo crece con lo que tiene a mano: dirigentes territoriales, sellos propios y ministros bonaerenses acumulando kilómetros. Costa será, apenas, el próximo en cruzar el Arroyo del Medio.