Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
¿ES POR ABAJO?

Axel Kicillof manda otro sherpa a Rosario para continuar su armado horizontal en Santa Fe

Augusto Costa participará de un foro con empresarios y luego de un encuentro con sectores afines al bonaerense. Otra vez, lejos de los jefes del PJ local.

Por Letra P | Periodismo Político
Un ministro de Axel Kicillof desembarca en Rosario para respaldar el armado federal rumbo a 2027

Un ministro de Axel Kicillof desembarca en Rosario para respaldar el armado federal rumbo a 2027

Notas Relacionadas
El Secretario de Producción de Máximo Paz, Iván Camats, lidera un espacio de referentes territoriales del sur de Santa Fe
TEMPORADA DE ROSCA

Un armador de Kicillof en Santa Fe desembarca en Rosario y se prueba el traje de canciller

Por 
Letra P | Álvaro Maté
Álvaro Maté

Trabajo y producción, los pretextos de un nuevo mojón kicillofista en Rosario

A las 14.30, Costa estará en el Concejo Municipal para participar del Foro de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de Rosario. Habrá empresarios, representantes industriales y una silla del oficialismo santafesino: Guillermo Beccani, secretario de Desarrollo Industrial del gobierno provincial.

Según anticiparon, esa será la parte institucional de la excursión. PyMEs, mercado interno, tecnología y trabajo estarán sobre la mesa. En las sillas, en cambio, habrá bastante política.

Entre los anotados aparecen el bloque legislativo de Ciudad Futura, encabezado por Juan Monteverde; el trío del Movimiento EvitaMariano Romero, Majo Poncino y Pablo Basso—; y los ediles Norma López, Leonardo Caruana y María Fernanda Gigliani.

A las 17, Costa cruzará hasta el Complejo Cultural Atlas para participar de "El Futuro de la Producción y el Trabajo". El título mantiene el perfume productivo, aunque para entonces la gestión habrá quedado en segundo plano.

El objetivo del segundo turno será reunir a los sectores que vienen empujando en Santa Fe el proyecto nacional de Kicillof. A diferencia de la cita en el Palacio Vasallo, allí se espera una concurrencia menos variada y más cercana al núcleo que ya trabaja por el bonaerense. “Todos están invitados”, aclaran de igual modo.

En la exposición acompañará al ministro Iván Camats, exjefe comunal de Máximo Paz y uno de los dirigentes que más se mueve en el sur provincial para instalar la candidatura presidencial de Axel.

El gabinete de Axel Kicillof gana kilómetros en Santa Fe

El desembarco de miembros del gabinete de Kicillof a la bota no es algo nuevo. Solo en 2026, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodriguez, llegó a la ciudad de Santa Fe y su par de Seguridad, Javier Alonso, hizo lo propio en Reconquista.

En ambos casos, los enviados bonaerenses mecharon actividades vinculadas a sus carteras con distintos encuentros que, cual hitos, fueron sirviendo para consolidar la -todavía muy incipiente- fuerza kicillofista en esos territorios.

Otro antecedente fue el encuentro de dirigentes territoriales del sur que ocurrió hace algunos meses en Fighiera. Allí, incluso el propio gobernador bonaerense se sumó por videoconferencia.

Detrás de todas estás actividades, está la mano de Camats junto a Jorge Fernández, Matías Giorgetti. El trío viene empujando un armado denominado Construyendo Futuro Federal, una pieza más en el amplió rompecabezas del Movimiento Derecho al Futuro en Santa Fe.

Entre los otros pedazos están distintos grupos, todos con terminales diversas en el gabinete bonaerense. La tribu de Camats no es excepción: desde el espacio no esconden la relación política profunda que existe con Rodríguez.

En el puzzle, sin embargo, también faltan piezas. Son los nombres de mayor peso del PJ santafesino, que hasta ahora miran con cariño la construcción de Axel, pero sin terminar de meterse.

“Todos tienen simpatía, pero nadie le da una mano”, resumen, con algo de reproche, entre quienes ya se decidieron a jugar.

La vía horizontal, también puertas adentro

La logica de la que ya había dado cuenta Letra P sigue en pie. Kicillof dice querer evitar entrar a Santa Fe colgado de una figura fuerte del PJ y, del otro lado, los pesos pesados tampoco se desesperan por recibirlo. La construcción avanza, entonces, por abajo.

Pero la horizontalidad revindicada también se replica hacia adentro. No hay un delegado provincial del MDF ni una tribu que ordene al resto. Lo que existe son grupos que se reconocen parte del mismo proyecto, coordinan actividades y, al mismo tiempo, se diferencian según sus terminales en PBA y sus trayectorias propias en la bota.

Por el momento, el gabinete bonaerense cada vez más federal es la herramienta para sortear el escollo de la falta de una orgánica consolidada y nombres fuertes. Los ministros llegan, juntan muchos o pocos, entusiasman a la tropa y permiten que el proyecto siga caminando aun sin el aval -por lo menos explicito- de las grandes tribus del PJ santafesino.

La lógica, cuentan, baja desde La Plata: estirar al máximo los límites territoriales de la gestión y aprovechar los desembarcos extraprovinciales para ensanchar la base política de Kicillof. Todo eso, sin esperar una bendición ni apoyarse en una figura a la que delegar la representación en el distrito.

La pregunta es cuánto hay de método y cuánto de necesidad. Mientras los jefes del PJ provincial siguen mirando de lejos, el axelismo crece con lo que tiene a mano: dirigentes territoriales, sellos propios y ministros bonaerenses acumulando kilómetros. Costa será, apenas, el próximo en cruzar el Arroyo del Medio.

Temas
Notas Relacionadas
Santa Fe: el intendente de Reconquista se sube al proyecto Kicillof 2027 sin romper la diplomacia con Pullaro
TEMPORADA DE ROSCA

Santa Fe: el intendente de Reconquista se sube al proyecto de Kicillof sin romper la diplomacia con Pullaro

Enri Vallejos, uno de los peronistas que se había arrimado a Provincias Unidas, participó del homenaje a Perón y ahora dice que "Axel es la única opción".
El gobernador Axel Kicillof envió un mensaje grabado a la militancia que se reunió en Santa Fe.
SEMANA SANTA FE

Kicillof en Santa Fe, ¿era por abajo?

Saltea a las figuras del PJ local y elige llegar por la vía "horizontal". La dirigencia tampoco se desvive por recibirlo. La indiferencia en el centro del país.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Javier Milei pierde protagonismo en las redes sociales y contagia a la militancia libertaria
LA FATIGA DIGITAL

Milei pierde protagonismo en las redes y contagia a la militancia libertaria

Por  Susana Maidana
Toto Caputo usa fondos de la ANSES para reactivar la construcción con créditos hipotecarios 
Keynesianismo violeta

El Procrear de Milei: Caputo recurre a la caja de la ANSES para reactivar con crédito hipotecario

Por  Lorena Hak
Diego Santilli, en el Congreso, con Ignacio Devitt, Lule y Martín Menem. 
OPERATIVO REELECCIÓN

El plan de Santilli: triunfo legislativo para sellar acuerdos segmentados con gobernadores

Por  Pablo Lapuente
Sergio Torres, presidente de la Suprema Corte, junto a Verónica Magario y Alejandro Dichiara. 
JUSTICIA Y POLÍTICA

Torres mete presión: reuniones en el Senado bonaerense por las vacantes en la Suprema Corte

Por  José Maldonado