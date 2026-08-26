Javier Milei pierde protagonismo en las redes sociales y contagia a la militancia libertaria

El batalla digital fue uno de los motores de Javier Milei para llegar al poder en 2023. Sin embargo, ese activo muestra señales de agotamiento. Un informe de Ad Hoc detecta que el Presidente atraviesa una "fatiga digital": pierde protagonismo en la conversación pública, acumula una imagen más negativa y su tropa en redes sociales no logra instalar la agenda como antes.

El estudio, elaborado sobre la actividad en redes sociales y portales entre diciembre de 2023 y julio de 2026, identifica al escándalo $LIBRA como el punto de inflexión del deterioro digital del oficialismo. De hecho, el jefe de Estado está siendo investigado por la justicia federal por haber promocionado esa criptomoneda falsa que terminó en una estafa millonaria global.

La caída del protagonismo digital no fue abrupta, sino "paulatina y persistente". Después de alcanzar un pico de 13 millones de menciones en febrero de 2025, en pleno estallido del caso $LIBRA , la conversación sobre Milei descendió hasta un piso de 3,7 millones en junio de 2026, muy lejos de los niveles que registraba durante su primer año de gestión. Los números demuestran que Milei está lejos del volumen de conversación digital generado en su primer año de gestión.

$LIBRA inauguró una etapa distinta para el Gobierno: fue un "escándalo nativo digital" que impactó primero en las redes, luego en la agenda mediática y finalmente en la opinión pública. Varias encuestas a las que accedió Letra P mostraron cómo la imagen negativa del mandatario se profundizaba con cada nuevo dato que surgía del caso.

Desde entonces, cada nuevo conflicto que salpicó al gobierno libertario -como el caso de corrupción de ANDIS, el escándalo narco con José Luis Espert o la sospecha de enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni - profundizó la negatividad en torno al líder de La Libertad Avanza. De hecho, uno de los conceptos más asociados al discurso libertario, "casta", cambió de signo: entre febrero de 2025 y julio de 2026 acumuló casi cinco millones de menciones y sus mayores picos coincidieron con los principales escándalos del oficialismo, en un proceso que el informe interpreta como una apropiación del término por parte de la oposición.

La tropa digital de La Libertad Avanza también pierde terreno

El informe también señala que el desgaste que sufre el Presidente también golpea a las cuentas libertarias que durante años funcionaron como amplificadores de su discurso y lograban instalar la narrativa libertaria.

Ad Hoc analizó las 15 cuentas libertarias con mayor nivel de interacciones en 2026 y encontró dos tendencias simultáneas: mencionan cada vez menos a Milei y, cuando lo hacen, generan menos impacto. "Históricamente la positividad en la conversación sobre el Presidente se sostuvo en la actividad de las cuentas libertarias. Hoy, esta comunidad presenta una pérdida de capacidad para instalar agenda y traccionar el debate público", evalúa el informe. Entre enero y julio de este año, las interacciones obtenidas por esas cuentas cayeron de manera sostenida, al mismo tiempo que disminuyó la cantidad de publicaciones dedicadas a Milei.

El caso que mejor ilustra el fenómeno es la cuenta "Agarrá la Pala", una de las más activas del ecosistema libertario. Entre mayo y julio redujo apenas 17,8% las menciones al Presidente, pero las interacciones obtenidas por esos contenidos se desplomaron 39%, una diferencia que el informe interpreta como un síntoma de menor interés del público. A esto se suma que Milei también habla menos sobre sí mismo. El promedio de auto-menciones del primer mandatario en julio mostró un descenso del 28,4% con respecto al promedio de 2026.

En este contexto, las entrevistas que Milei concede en sus propios nichos digitales parecen funcionar cada vez más como espacios de contención de su núcleo duro que como una herramienta para ampliar su alcance. "Las apariciones del Presidente en canales digitales aliados como Carajo y Neura tuvieron menos visualizaciones e impacto", señala Ad Hoc.