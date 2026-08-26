El plan de Diego Santilli: triunfo legislativo para sellar acuerdos segmentados con gobernadores

Para la cúpula de la Casa Rosada , la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados será un punto bisagra para consolidar la recuperación de la agenda pública. Necesita la aprobación de sus principales proyectos. El jefe de Gabinete, Diego Santilli , es quien trabaja sobre estos temas junto a la mesa chica del karinismo. El Colorado se entusiasma con avanzar en nuevos acuerdos con los gobernadores el día después.

"Estamos focalizando todos los esfuerzos en las próximas sesiones, porque esperamos triunfos contundentes que le den fuerza al programa del Presidente y ayuden al vínculo que ya tenemos con muchas provincias", dijo a Letra P una fuente que sigue de cerca las negociaciones entre la sede del Gobierno, el Congreso y las provincias aliadas.

Desde el mediodía, la cámara baja tratará los proyectos Inocencia Fiscal II , iniciativa que fue modificada para pasar el filtro de los aliados, y la reforma de la carta orgánica del Banco Central , la nueva obsesión con la que Javier Milei busca prohibir que próximas administraciones se financien con las reservas de la entidad monetaria.

Si todo sale como La Libertad Avanza espera -fuentes al tanto del poroteo político aseguraron a este medio que tienen los votos suficientes para no sufrir sobresaltos-, los encargados de hablar con los caciques provinciales tendrán el visto bueno de la secretaria general, Karina Milei , para avanzar con acuerdos de cara a las elecciones de 2027. Una de las condiciones que puso la hermana del Presidente para evaluar alianzas es que las provincias respalden el programa legislativo del Ejecutivo. "Esperemos a la sesión, pero estamos muy bien", sumó una voz libertaria.

Sobre la confianza de un miércoles triunfante, Santilli agendó para el jueves al mediodía una reunión con gobernadores de la zona núcleo. Como contó Yanina Passero en Letra P , recibirá en su despacho a Rogelio Frigerio , de Entre Ríos ; Maximiliano Pullaro , de Santa Fe ; y Martín Llaryora , de Córdoba . Hace una semana, el jefe de Gabinete había viajado a Misiones para participar de una reunión con mandatarios del norte grande, donde acordó un nuevo régimen de zonas cálidas.

Diego Santilli, jefe de Gabinete de ministros.

La red de acuerdos políticos de la Casa Rosada

En la Casa Rosada toman como base para su nueva red de acuerdos 2027 a los que ya fueron socios en 2025. En esa cuenta entran Frigerio, Alfredo Cornejo (Mendoza), Claudio Poggi (San Luis) y Leandro Zdero (Chaco). Aquel año también hubo una alianza con Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires, pero hoy hay dudas sobre si repetir la estrategia o cómo enfrentar al jefe de Gobierno porteño.

En Balcarce 50 hay mucho interés en San Juan, con Marcelo Orrego, y Neuquén, con Rolando Figueroa. El sanjuanino ha sido un aliado clave en varias oportunidades y un nexo estable entre el oficialismo y el interior productivo.

Con el neuquino pasa algo similar, también impulsado por la minería como elemento clave para el programa mileísta. "Estamos charlando con ambos y esperamos llegar a buen puerto", sumó un hombre al tanto de las conversaciones preelectorales entre Santilli, Orrego y Figueroa.

"El objetivo es ampliar la red de acuerdo, pero siempre viendo distrito por distrito, porque no en todos lados vamos a usar el mismo método", aclaran entre los armadores.

La mención hace referencia a que en Entre Ríos, Mendoza, San Luis y Chaco intentarán repetir la experiencia del año pasado, y buscarán sumar a este grupo a San Juan y Neuquén, en tanto que está prácticamente decidido que competirán con lista propia en Córdoba, frente a Llaryora; en Río Negro, contra Alberto Weretilneck -pese a su reciente alineamiento con los libertarios- y en Misiones, contra Hugo Passalacqua, que viene de romper con su jefe político, Carlos Rovira. Salta, gobernada por Gustavo Sáenz, genera en la mesa política posiciones contrapuestas sobre qué hacer.

Los otros proyectos que impulsa Diego Santilli y la mesa karinista

Si la Cámara de Diputados logra sancionar los dos proyectos centrales del jefe de Estado, el próximo paso será la sanción del súper-RIGI, el otro marco legal económico y administrativo con el que el Gobierno busca nuevas inversiones en el país, pero aún hay un gran signo de interrogación sobre la reforma política.

En los pasillos de la Casa Rosada dicen que lo van a dejar para el final, algo que podría suceder si se tiene en cuenta que la suspensión de las PASO en 2025 se realizó casi al filo del inicio del calendario electoral. Aun así, hay mucho menos entusiasmo oficial con lograr su eliminación, quizá por el rechazo de varios de los gobernadores aliados o por los reparos que incluso pusieron figuras oficialistas como Patricia Bullrich.

Con esta hoja de ruta, la idea del oficialismo es comenzar a profundizar las conversaciones en aquellas jurisdicciones donde no competirán con candidatos propios y tampoco respalden de manera explícita a sus gobernadores. "En Catamarca y Tucumán es probable que pongamos un candidato de baja intensidad, porque no tiene sentido que nos peleemos en lugares donde estamos lejos de ganar, y quizá también en Santa Fe", repiten en las filas libertarias. Las dudas sobre enfrentar, o no, a Pullaro se debe al perfil ascendente que va tomando la diputada Romina Diez, una de las integrantes del círculo de amistades de El Jefe.

Más allá de las expectativas que hay en conseguir nuevos triunfos, y avanzar desde ahí con los acuerdos electorales, en el Gobierno celebran que se haya reducido la cantidad de puertas por las que los gobernadores debían pasar.

Con Santiago Caputo afuera de todas las conversaciones territoriales, Santilli, el secretario de Gestión Institucional, Lule Menem y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, son los interlocutores del karinismo para darle el volumen político a las aspiraciones reeleccionistas de Milei.