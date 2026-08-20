Otro frente de tormenta para Mariano Gaido: los reclamos por la inseguridad copan la agenda de Neuquén capital

El intendente de Neuquén , Mariano Gaido , que venía pisteando como un campeón para mostrarse como el gran ordenador de su sucesión mientras provincializa su figura, se topó ahora con un nuevo frente de tormenta: la inseguridad vuelve a rankear alto como problema ciudadano en la capital más importante de la Patagonia .

El planteo se extiende en tono de reclamo por parte de comisiones vecinales, agrupaciones sociales, entidades del comercio y de otros sectores productivos, que reclaman por la sucesión de robos, levantan la voz pidiendo mejores respuestas policiales y ponen en cuestión el manejo de las cámaras de videovigilancia y el alumbrado público, entre otros puntos.

La situación le tiende una alfombra roja al discurso opositor, deseoso de fustigar a Gaido, sobre todo desde La Libertad Avanza , pero también desde el PRO . La Defensoría del Público de Neuquén también tuvo que hacer foco sobre el problema en la capital. Y El propio gobierno provincial de Rolando Figueroa admitió la necesidad de dar respuesta a algunos problemas extendidos.

Aunque hay una escalada de reclamos, la problemática de la inseguridad en la capital neuquina no es novedosa. Al contrario, es un caldo de cultivo al que la oposición de Gaido ya le echó el ojo como asunto de campaña. El hecho de que algunos altos dirigentes de espacios opositores hayan sido víctimas de delitos también expone el asunto en otro plano.

Gaido no afronta con tanta comodidad los meses que vienen antes de las elecciones . Según las encuestas, cayó su imagen. El desgaste de su gestión, también atado a la imposibilidad de una reelección, aviva el fuego de sus contrincantes.

"Recuperar el orden", pidió la senadora en su encuentro en Neuquén con la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva.

La senadora Nadia Márquez, líder de La Libertad Avanza en Neuquén, cree que el intendente tiene el boleto picado. Viene jugando a fondo para confrontar al referente de Primero Neuquén. Tiene otro perfil, mucho más dialoguista, en su vínculo con el gobierno provincial de La Neuquinidad y Figueroa.

Ni lerda ni perezosa, no es azaroso que hace un par de meses Márquez haya elegido la problemática de la seguridad para ponerla en el centro de la agenda neuquina. Pidió “recuperar el orden” en una cumbre que armó en el territorio con la ministra Alejandra Monteoliva.

La ciudad de Neuquén como “zona liberada”

El relato libertario de la problemática tuvo un hecho semi-fundante: en octubre de 2025 el senador Pablo Cervi, en ese momento candidato acompañando a Márquez en la lista, fue víctima de un violento asalto en su vivienda. Los delincuentes lo golpearon y le gatillaron fallidamente en la cabeza.

Cervi denunció que Neuquén era una “zona liberada” y reveló que el 101 para llamadas de emergencia “no funciona”. El caso tuvo alto alcance nacional, con la manifestación pública de solidaridad del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otras voces. El hecho instaló la inseguridad neuquina en el centro de la escena.

Pablo Cervi fue víctima de un violento asalto y eso disparó la problemática por la inseguridad en Neuquén.

El concejal Martín Eguía, de Fuerza Libertaria, también fue víctima de un episodio delictivo que puso la inseguridad en agenda. Con menos alcance nacional, pero sí con impacto local. En el mes de febrero sufrió un robo en su camioneta, con inhibidor de alarma en pleno centro, y denunció que era un accionar sistemático. El edil focalizó en la temática y hasta presentó un proyecto para incorporar detectores de metales en las escuelas.

También el PRO se muestra como actor relevante en la discusión pública sobre la cuestión. El diputado Marcelo Bermúdez volvió en estos días a la carga con un proyecto que había sido ninguneado en 2024 y reclamó otra vez que particulares, comercios e industrias puedan poner sus propias cámaras filmando el espacio público y compartir esa información con la Policía.

En concreto, la iniciativa autoriza al Ejecutivo provincial a firmar convenios para sumar cámaras privadas al sistema de videoseguridad. Bermúdez es un aliado de Figueroa, pero pretende poner palos en la rueda del andar de Gaido. No está de acuerdo en avalar una sucesión digitada por el intendente y pretende hacer demostraciones de autonomía por parte del PRO.

Cámaras adentro, “trapitos” ¡afuera!

Gaido se ha golpeado el pecho cada vez que pudo al señalar que Neuquén es la ciudad del país que más crece y la que cada semana más nuevos residentes recibe. La atracción del “paraíso” de Vaca Muerta implica efectos colaterales difíciles de manejar.

Como han advertido jefes comunales de la zona, llegan familias sin un horizonte claro, convencidas de que van a conseguir trabajo en el acto, y en la mayoría de los casos eso no ocurre. El nuevo despliegue productivo asociado a la explotación energética es un boom para algunos sectores, pero también genera desintegración social, desigualdad, hacinamiento, violencia y otras incertidumbres.

Frente a los cuestionamientos que ya le representan un ruido severo, la gestión de Gaido tira números sobre las 2.300 cámaras incorporadas y la iluminación LED en la mayoría de la ciudad. Esas herramientas se incorporaron mediante acuerdos con la provincia.

Nadie niega el despliegue de las cámaras, pero las comisiones vecinales sí ponen en discusión su correcto funcionamiento, dónde están ubicadas, cuáles tienen monitoreo útil para prevención. También si hay suficientes policías para actuar cuando se detecta un hecho. Parece haber una distancia entre la inversión y los recursos oficiales puestos a jugar en el tema y la experiencia cotidiana de quienes viven en la ciudad.

Como parte del Operativo Recalculando, y para dar un mensaje que contuviera los pedidos de mano dura en el espacio público, la intendencia intervino otro aspecto concreto de cierta conflictividad, avanzó con una prohibición y controles municipales sobre lavacoches y limpiavidrios.

En el discurso público, la inseguridad suele abarcar tanto situaciones delictivas como la situación de calle, el consumo problemático, el trabajo informal y otros reclamos vinculados con la convivencia que llegan al municipio.

La advertencia de la Defensoría del Público de Neuquén

Ya el año pasado la Defensoría del Público de Neuquén capital, a cargo de Gustavo Pereyra, difundió un informe en el que advirtió que el 45% de la población percibía que la inseguridad era su principal preocupación. Vecinos y vecinas enumeraron la escasez de policías en determinados barrios, la falta de iluminación y las condiciones deficientes de algunas paradas de colectivos.

Gustavo Pereyra, defensor del Pueblo de Neuquén capital.

A lo largo de 2026, esa inquietud dejó de ser solamente una sensación y aparecieron reclamos concretos de comisiones vecinales, comerciantes y familias de barrios muy diferentes entre sí. Hay casos de alta exposición mediática en el centro, el oeste, barrios de la barda y sectores residenciales.

El informe de este año de la Defensoría no solo ratificó aquella primera idea, sino que entre enero y junio registró 1.315 actuaciones, 45% más que un año antes, incluyendo 227 consultas penales, judiciales o contravencionales y 140 actuaciones englobadas en “seguridad y ayuda social”.

Aunque no se trate necesariamente de delitos, sí hay un claro indicador institucional de que crecen los problemas vinculados con la conflictividad y la necesidad de asistencia jurídica.

Reclamos en todo Neuquén

Esta semana recrudecieron los planteos de vecinos comunes y organizaciones barriales, sobre todo en el Gran Neuquén Norte, donde se reiteró el reclamo para mejorar el servicio de videovigilancia. El presidente de la comisión, Marcelo Rodríguez, dijo que la situación es compleja y el reclamo persistente.

Demandas de este tipo vienen creciendo a lo largo del año en todos los puntos de la ciudad. Lo planteó desde el verano la agrupación barrial de Centro Este; lo reafirmó la presidenta de la comisión vecinal de Belgrano Carina Leiva; insistieron residentes en Altos de Limay.

La titular de la vecinal de Alta Barda, Cristina Balsimelli, aludió a la cantidad de hechos pero también al incremento de la violencia. Barrio Progreso, Distrito 6 y el Gran Neuquén Sur sumaron sus planteos a los que formalizaron asociaciones de comerciantes.

Ministro de Seguridad Matías Nicolini, junto al gobernador Rolando Figueroa.

En un momento de ese proceso, hasta el ministro de Seguridad de la provincia, Matías Nicolini, reconoció una “situación apremiante”. Gaido es aliado político de Figueroa, aunque construye su propio espacio partidario. Acordaron ir juntos a la elección del año que viene, pero eso no borra todas las grietas.

El ministro reconoció que no abasto con patrulleros y personal policial y afirmó: “el crecimiento poblacional es inmenso en Neuquén capital y en cierto punto se desbordan algunos servicios”.