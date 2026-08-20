Neuquén: la UCR intervino el comité de Cutral Co aliado a Ramón Rioseco

La UCR de Neuquén profundizó su interna tras intervenir el Comité de Cutral Co por los acuerdos políticos de Almendra con Rioseco de cara a 2027.

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El titular del Comité Provincia, Juan Peláez , designó a Dora Graciela San Martín como interventora y dijo que la medida apunta expresamente a cuestiones vinculadas al funcionamiento de la estructura partidaria, pero tiene como trasfondo el vínculo político que el presidente del radicalismo cutralquense con el intendente que encabezó las listas del peronismo provincial en las últimas tres elecciones.

Peláez notificó la decisión mediante una carta documento dirigida a Almendra, en la que señaló que la intervención fue resuelta “por unanimidad” y se fundamentó en el artículo 27, inciso j), de la Carta Orgánica partidaria. Entre los argumentos aparece la supuesta falta de constitución del comité local desde la proclamación de autoridades y un “abandono ostensible y notorio” de su funcionamiento.

Con todo, el eje de la acusación está puesto en los acuerdos políticos que, según la conducción provincial, Almendra mantiene con Rioseco, referente del partido provincial El Frente y la Participación Neuquina , que mantiene una histórica alianza con el kirchnerismo y el Partido Justicialista en esa provincia de la Patagonia.

En la carta documento que se hizo pública, Peláez cuestionó que Almendra hubiera realizado acuerdos políticos personales con el intendente de Cutral Co sin la participación ni la opinión de los demás delegados del comité local y sin un mandato de la Convención Provincial.

El presidente del radicalismo cutralquense, Héctor “Pajarito” Almendra.

En rigor, la conducción provincial sostiene que Almendra había informado a distintas personas y difundió audios en los que cutralquense manifestaba que ya había acordado con Rioseco concurrir en alianza en 2027. Según la versión incluida en la notificación, ese entendimiento contemplaría además que el intendente le aseguraría dos concejales y cubriría gastos vinculados con la asunción del comité, sonido, comida y la finalización del piso del salón partidario.

Peláez calificó esos acuerdos como “legalmente improcedentes” y “políticamente vergonzosos”. También mencionó como respaldo de su planteo el posicionamiento público de Almendra en redes sociales y medios, donde habría expresado que invitó a Rioseco a un acto institucional partidario.

La conducción provincial consideró que ese tipo de acuerdos no pueden ser adoptados individualmente y deben contar con la autorización de los órganos partidarios correspondientes.

Almendra negó acuerdos y cuestionó el rol de Peláez

Como respuesta, Almendra cuestionó la intervención y aseguró que responderá legalmente a la medida. Según explicó, recibió una notificación fechada el 11 de agosto y firmada por Peláez, en la que se comunica la decisión y se solicita la entrega de documentación, llaves y elementos del comité.

El dirigente radical negó tener acuerdos con Rioseco o con el intendente Claudio Larraza, intendente de la vecina Plaza Huincul, y sostuvo que la intervención responde a diferencias políticas internas. También cuestionó el accionar de la conducción provincial y afirmó que existe un intento de alinear al radicalismo con el espacio libertario.

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco.

Además, aseguró que la conducción local no recibió documentación, balances, inventarios, sellos ni libros de actas de gestiones anteriores. En ese contexto, señaló que su sector continuará trabajando mientras analiza con abogados cómo responder a la intervención.

El escenario de 2027 para la UCR de Neuquén

Peláez intimó a Almendra a entregar en un plazo de 48 horas las llaves del comité ubicado sobre calle Alem a los apoderados partidarios o a la interventora designada, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales.

La medida generó un nuevo foco de debate dentro del radicalismo neuquino, con una disputa que también expone las diferencias sobre los futuros alineamientos electorales.

Mientras la conducción provincial busca preservar una estrategia partidaria común, en Cutral Co aparece una construcción que, según el Comité Provincia, podría acercar al radicalismo a Rioseco y modificar un esquema de alianzas, que el campamento boinablanca no tiene del todo cerrado.