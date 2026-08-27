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BUENOS AIRES

Enroque libertario en la Legislatura bonaerense: Osaba al bloque y Romo a la vicepresidencia de Diputados

Acuerdo entre Karina Milei - Santiago Caputo: el dirigente platense es el nuevo jefe de bancada. El hombre de Las Fuerzas del Cielo ocupa una vice de la cámara baja.

Agustín Romo y Juan Osaba, de La Libertad Avanza.

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Los legisladores intercambiaron sus funciones después de varios meses de negociaciones fallidas. La modificación se formalizó en la sesión que la Cámara de Diputados bonaerense realizó este jueves. El bloque libertario, integrado por 20 escaños, quedó bajo la conducción del dirigente platense, quien había asumido como diputado en diciembre pasado. Según pudo saber Letra P, el cambio dejó conformes a ambos legisladores

A nivel nacional, el movimiento fue interpretado como una nueva expansión de la secretaria general de la Presidencia sobre el armado bonaerense de LLA. El reordenamiento se traduce como una expansión del sector de Karina Milei sobre el espacio vinculado con Santiago Caputo.

Juan Osaba, el hombre de Karina Milei en la Legislatura bonaerense.

Juan Osaba, el hombre de Karina Milei en la Legislatura bonaerense.

La interna de La Libertad Avanza en Buenos Aires

El origen de la discusión se remonta a las elecciones provinciales del año pasado. En ese proceso, el esquema karinista en Buenos Aires, bajo el control de Sebastián Pareja, consiguió una mayor participación en la conformación de las listas frente a Las Fuerzas del Cielo.

Ese reparto electoral tuvo luego su correlato en la Legislatura, con la llegada de los dirigentes a sus bancas. El nuevo esquema de autoridades refleja esa disputa interna y termina por formalizar una distribución de espacios que ya funcionaba en la práctica.

Desde el parejismo sostuvieron que el enroque entre Osaba y Romo sólo oficializó una dinámica que ya se había instalado dentro del bloque opositor más numeroso de la Cámara de Diputados bonaerense.

Juan Osaba, jefe de bloque

Osaba adquirió protagonismo por sus cuestionamientos al Gobierno de Axel Kicillof, con especial énfasis en la situación del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).

El legislador también viene impulsado, en materia electoral, la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP). Esas posiciones contribuyeron a consolidar su perfil dentro del armado libertario bonaerense.

Con el nuevo esquema, el diputado platense quedó al frente de una bancada de 20 integrantes, mientras Romo asumió la vicepresidencia de la Cámara. Los violetas tienen 12 nombres que responden al karinismo, cuatro a Patricia Bullrich, dos a Caputo, uno a Carolina Piparo y uno juega suelto.

La nueva distribución de cargos deja un equilibrio entre las distintas vertientes del oficialismo libertario en la provincia. Para el sector de Karina Milei, el resultado significa además la consolidación de otro espacio de conducción en el tablero político bonaerense.

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