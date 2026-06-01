Neuquén: el kirchnerismo copó el Congreso del PJ y le marca la cancha a Asaad en el peronismo

El kirchnerismo / parrillismo copó el congreso del peronismo de Neuquén y definió sus autoridades, bajo la presidencia de "Pichi" Sagaseta.

El kirchnerismo de Neuquén festejó como un triunfo sobre la hora, y de visitante, la victoria que este domingo logró en el tenso Congreso del PJ . La victoria a mano alzada le permitió definir la conducción de diversos organismos clave del peronismo de esa provincia de la Patagonia de cara a 2027.

Se abre ahora un cono de incertidumbre respecto del vínculo del PJ con el armado de La Neuquinidad que lidera el gobernador Rolando Figueroa , ya que el sector triunfante este domingo asoma como refractario a ese acercamiento.

La definición de las propias autoridades del Congreso , del Tribunal de Disciplina y de la Junta Electoral le colgó una medalla al sector de Oscar Parilli , que tejió hasta último momento para garantizarse las mayorías necesarias para conseguir esas metas, luego de la derrota interna que en marzo había ubicado José Carlos “El Turco” Asaad al frente del Consejo del partido.

El presidente del PJ es intendente de Vista Alegre , el lugare en el que se desarrolló el encuentro, reconoció la derrota. Sin embargo, le dio una vuelta interpretativa para conservar el optimismo. “El nuevo peronismo ya no será levantamanos ni arreglará los asuntos en la mesa de un bar, sino que atravesará por consensos y disensos”, dijo a Letra P .

El parrillismo trabajó a destajo para asegurarse la cantidad de congresales necesarios para empujar a su favor. Fueron claves las ausencias de 12 congresales, que desde el peronismo de base marcan distancia tanto con el kirchnerismo como con Asaad. Esa posición incluyó territorios clave como Chos Malal o Cutral Có .

Oscar Parrilli Kirchnerismo Peronismo Neuquén Oscar Parrilli en persona tejió en la previa del congreso para asegurarse la victoria interna.

En en encuentro hubo veedores de la Justicia Electoral y a la hora de contar los votos, la ventaja a favor de los ganadores estuvo clara. Hubo cuatro votaciones y en todas se impuso el kirchnerismo, 32 a 27 o 32 a 28, según el caso.

En la sede del Club Deportivo de Vista Alegre, el parrillismo marcó la cancha no sólo con la cuestión numérica, sino también política, porque desde el Congreso aprovechó la victoria para “reivindicar el liderazgo” de Cristina Fernández de Kirchner y rechazar su proscripción, tal como interpretan en su espacio a la condena que la sacó de la cancha electoral.

Además, ese posicionamiento consideró que el PJ de Neuquén debe ser oposición tanto al presidente Javier Milei como al gobernador Figueroa. Ahí existe una disputa de fondo, ya que Asaad es parte de la liga de intendentes del peronismo que sostiene un alineamiento con el gobernador y que se siente parte de La Neuquinidad, el armado transversal de Figueroa.

Las autoridades del congreso del PJ de Neuquén

A partir de las resoluciones de este domingo, el exdiputado provincial Luis "Pichi" Sagaseta será el presidente de Congreso; Marcela Valenzuela, de San Martín de los Andes, la vice; y Roberto Sáez, de Cutral Có, el vicepresidente segundo. Fernando Pieroni asumirá como secretario de Actas y Susana Valdez como secretaria general. La mesa de conducción, destacan en los tingaldos ganadores, refleja una representación federal y territorial.

autoridades congreso El parrillismo definió también la integración del tribunal de disciplina y de la junta electoral.

"Agradezco la confianza y asumo esta responsabilidad con humildad y con la convicción de trabajar por la unidad del peronismo”, dijo Sagaseta. Afirmó que “la obligación histórica” es “organizarse y prepararse para ser una verdadera alternativa de gobierno en 2027" y agregó que el partido no va a "permanecer indiferentes mientras se avanza sobre trabajadores, jubilados, estudiantes y sectores vulnerables”.

Tras la derrota, Asaad afirmó tener “más fuerza que nunca". "Vamos a ir por ese peronismo federal, territorial, que marque una nueva tendencia desde los municipios", dijo y, en tercera persona, aseguró que "esto deja bien en evidencia que Asaad no es el parrillismo”.

Juan “Chule” Linares, que encabezó la lista que confrontó con Asaad en la interna, pudo celebrar esta ve y afirmó que “el peronismo neuquino decidió reorganizarse, fortalecer su identidad histórica y construir una propuesta política capaz de enfrentar el ajuste”.

El peronismo dejó un conflicto congelado

El Congreso había generado altísima expectativa, sobre todo después de que la vicepresidenta del PJ, Anahí Valdez, que acompañó a Asaad en la boleta de las elecciones internas de marzo, rompiera con el jefe comunal y presidente del Consejo. En el nuevo escenario, se le paró en la vereda de enfrente.

anahi valdez festeja Anahí Valdez, vice del PJ de Neuquén, festeja: Asaad salió derrotado en el congreso.

La tensión y las grietas están muy a la orden del día en el PJ. Por ahora quedó congelado el conflicto que sacude la interna y que genera intrigas a futuro: las desafiliaciones que determinó el Congreso anterior, y que habrían dejado afuera de las internas al propio Asaad.

Algunos sectores pretenden volver al viejo dictamen sancionatorio, pese al mensaje de las urnas que consagró a Asaad en una elección que terminó 1.383 a 1.194. Ese voto de los afiliados es tenido en cuenta por sus opositores, por lo que son muchos los que duda que una movida que desafilie al presidente del partido tenga legitimidad después del voto de los afiliados. Por eso, quedó en el freezer.

Sin embargo, las posibles desafiliaciones penden como una espada de Damocles sobre Asaad y los suyos. El vice segundo Roberto Sáez, ya avisó que "eso está en la jefatura de la Justicia y hay que esperar lo que resuelva". "Vamos a acatar lo que diga, y seguramente se convocará a un nuevo Congreso para tratar ese tema y otros puntos", advirtió.

El nuevo viejo poder de Oscar Parrilli

Con su victoria de este domingo, el parrillismo armó una plataforma que llegado el caso le permitirá operar con incidencia en lo que venga, incluso en la cuestión de las desafiliaciones. Tiene la conducción del Congreso en el bolsillo y la designación de integrantes del Tribunal de Disciplina partidario.

asaads "El Turco" Asaad tiene la conducción del consejo partidario.

Ese peso institucional, además, le permite hacerse valer para cualquier negociación que asome a la vuelta de la esquina. A su vez, Asaad cuenta con mayoría en el Consejo partidario, como quedó demostró en la reunión de la semana, cuando se le puso un freno a la avanzada para reponer las desafiliaciones.

En ese ámbito, el sector de Peronismo Territorial tiene una primacía de 10 a 8 que será difícil de revertir. Aunque el clima generado por los resultados del Congreso abre la puerta a que se construyan nuevos puentes y realineamientos.