DISTRITO CLAVE

La matemática de Neuquén: La Libertad Avanza cimentó su triunfo en la capital, el territorio de Mariano Gaido

El intendente fue la espada territorial de Rolando Figueroa para el distrito que concentra el 42,5% del electorado. El mileísmo ganó en 24 de 25 circuitos.

Letra P | César Pucheta
Por César Pucheta
En el bunker, y después de reconocer la derrota, Mariano Gaido y Rolando Figueroa junto a Julieta Corroza, Juan Ousset, Karina Maureira y Joaquín Perrén, las caras de la campaña de La Neuquinidad.&nbsp;

En el bunker, y después de reconocer la derrota, Mariano Gaido y Rolando Figueroa junto a Julieta Corroza, Juan Ousset, Karina Maureira y Joaquín Perrén, las caras de la campaña de La Neuquinidad. 

La victoria de La Libertad Avanza en Neuquén propinó un duro golpe a Rolando Figueroa y a sus aliados nucleados en el armado de La Neuquinidad. Entre ellos, se destaca la figura de Mariano Gaido, el intendente de la capital provincial que se sumó para fortalecer el apoyo al oficialismo y recibió el revés que explica la derrota.

Notas Relacionadas
Tanto Nadia Márquez, como Gastón Riesco y Pablo Cervi, entran al Congreso en representación de Neuquén
ARGENTINA VOTA

Neuquén: La Libertad Avanza le ganó por seis puntos al frente de Figueroa y dejó sin nada al peronismo

Por  Francisco Amusategui

Viejos compañeros en el Movimiento Popular Neuquino (MPN), intendente y gobernador se convirtieron en el sostén principal de Julieta Corroza, Juan Ousset, Karina Maureira y Joaquín Perrén, las cuatro caras que se pusieron al hombro la carrera al Congreso. Tras el resultado, sólo la pata femenina de ese cuarteto cumplió su cometido.

Los números en Neuquén

Según se desprende del escrutinio provisorio, La Neuquinidad se impuso el domingo en la mayoría del territorio, pero La Libertad Avanza ganó en los departamentos más populosos y desde allí construyó su victoria. La lista que encabezó Nadia Márquez fue la más votada de la provincia y aventajó a la de Corroza por casi 25 mil votos. Gastón Riesco y Soledad Mondaca asumirán en la cámara baja después de imponerse por casi 7 mil votos sobre la lista del oficialismo neuquino que encabezó Maureira.

Caras largas en el bunker de La Neuquinidad
Caras largas: Mariano Gaido, Julieta Corroza y Juan Ousset en el momento en que Rolan Figueroa reconoció la derrota en Neuquén.

Caras largas: Mariano Gaido, Julieta Corroza y Juan Ousset en el momento en que Rolan Figueroa reconoció la derrota en Neuquén.

Con todo, La Neuquinidad recibió la estocada definitiva en el departamento Confluencia, en el que la capital comparte la región con Centenario, Plottier, Vista Alegre, Senillosa, San Patricio del Chañar, Sauzal Bonito, Cutral Co y Villa El Chocón. La Libertada Avanza le sacó una diferencia de más de diez mil votos en el tramo que definió bancas para la Cámara de Diputados y estiró esa ventaja a unos 27 mil en el tramo al Senado.

Puntualmente en la capital, la lista oficialista perdió por 10 mil votos en el tramo para la cámara baja y por más de 17 mil en el tramo que eligió representantes para el Senado. El cachetazo se amplifica mirando los 25 circuitos electorales, donde La Libertad Avanza ganó en 24 cuando se eligieron bancas para la cámara alta y en 19 cuando se votó para definir representantes en Diputados.

Mariano Gaido, de vuelta a la gestión

Como ya lo había anticipado Letra P, Gaido enfocará el último tramo de su gestión en terminar un ambicioso plan de obras con el que buscará dejar su sello en la historia de la ciudad capital y blindar su proyección provincial. La misma que el domingo sufrió un tropiezo que espera dejar rápidamente atrás.

Según dice, destina el 45% de los dineros de la administración local, a la obra pública y se ubica en lo más alto del ranking nacional en la materia, 20 puntos porcentuales por encima de Paraná (Entre Ríos), la segunda en esa tabla. Conserva una alta imagen positiva, se jacta de tener las cuentas ordenadas, pero no tiene reelección.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1971997892085699034&partner=&hide_thread=false

En lo inmediato deberá empezar a definir su sucesió,n mientras en conjunto con el equipo oficialista analiza su lugar en el armado provincial. En su entorno hace rato que ya avisaron que no se apurarán y no se correrán del trabajo en tándem con el gobernador.

En lo inmediato formará parte de la comitiva que viajará a Río de Janeiro para participar de Conferencia de Tecnología Offshore, que bajo el lema "El futuro de las tecnologías de aguas profundas: conectando el petróleo y el gas con las energías renovables", reunirá a líderes globales, expertos técnicos, investigadores y empresas innovadoras de todo el mundo.

El tiempo para reflexionar llegará luego.

Temas
Notas Relacionadas
Mariano Gaido, intendente de Neuquén, contó que le queda a su gestión.
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Neuquén: Gaido alista las obras que faltan y proyecta sus últimos años de gestión en la capital

Ladero de Rolando Figueroa en la campaña, el intendente busca dejar su sello en la capital provincial. Un programa ambicioso en tiempos de motosierra.
Mariano Gaido se preocupa por elecciones y gestión, pero la sombra de su sucesión para Neuquén aparece.
SUCCESSION PATAGÓNICA

El día después de las elecciones, Primero Neuquén empieza a definir el nombre para ocupar el sillón de Gaido

El intendente sabe que no puede reelegir y trabaja codo a codo junto a Rolando Figueroa. El debate que viene, los nombres y la importancia de la continuidad.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Javier Milei en el Congreso
OLA VIOLETA

Las claves del nuevo Congreso que crea la victoria de Milei

Por  Mauricio Cantando
Cámara de Senadores 2025 antes y después del 10-D.
OLA VIOLETA

Senado: La Libertad Avanza supera el tercio con el PRO y CFK sostiene el bloque más grande

Por  Mauricio Cantando
Patricia Bullrich, candidata a presidenta previsional del Senado.
EFECTO OLA VIOLETA

Bullrich y Márquez, las figuras de Karina Milei para relegar a Villarruel

Por  Mauricio Cantando
Cámara de Diputados 2025, antes y después del 10-D,
OLA VIOLETA

Diputados: Milei tendrá un tercio para blindar vetos y el bloque más grande con aliados

Por  Mauricio Cantando