La matemática de Neuquén: La Libertad Avanza cimentó su triunfo en la capital, el territorio de Mariano Gaido

En el bunker, y después de reconocer la derrota, Mariano Gaido y Rolando Figueroa junto a Julieta Corroza, Juan Ousset, Karina Maureira y Joaquín Perrén, las caras de la campaña de La Neuquinidad.

La victoria de La Libertad Avanza en Neuquén propinó un duro golpe a Rolando Figueroa y a sus aliados nucleados en el armado de La Neuquinidad. Entre ellos, se destaca la figura de Mariano Gaido , el intendente de la capital provincial que se sumó para fortalecer el apoyo al oficialismo y recibió el revés que explica la derrota.

Durante la campaña, el líder de Primero Neuquén se convirtió en una pieza clave para la estructura de Figueroa , que pasó gran parte de sus días recorriendo obras y participando en los actos que marcaban el pulso de la gestión municipal . Así, si Figueroa fue el protagonista de la campaña provincial, Gaido fue la apuesta en la capital.

Viejos compañeros en el Movimiento Popular Neuquino (MPN) , intendente y gobernador se convirtieron en el sostén principal de Julieta Corroza , Juan Ousset , Karina Maureira y Joaquín Perrén , las cuatro caras que se pusieron al hombro la carrera al Congreso. Tras el resultado, sólo la pata femenina de ese cuarteto cumplió su cometido.

Según se desprende del escrutinio provisorio, La Neuquinidad se impuso el domingo en la mayoría del territorio, pero La Libertad Avanza ganó en los departamentos más populosos y desde allí construyó su victoria. La lista que encabezó Nadia Márquez fue la más votada de la provincia y aventajó a la de Corroza por casi 25 mil votos. Gastón Riesco y Soledad Mondaca asumirán en la cámara baja después de imponerse por casi 7 mil votos sobre la lista del oficialismo neuquino que encabezó Maureira.

Con todo, La Neuquinidad recibió la estocada definitiva en el departamento Confluencia , en el que la capital comparte la región con Centenario , Plottier , Vista Alegre , Senillosa , San Patricio del Chañar , Sauzal Bonito , Cutral Co y Villa El Chocón . La Libertada Avanza le sacó una diferencia de más de diez mil votos en el tramo que definió bancas para la Cámara de Diputados y estiró esa ventaja a unos 27 mil en el tramo al Senado.

Puntualmente en la capital, la lista oficialista perdió por 10 mil votos en el tramo para la cámara baja y por más de 17 mil en el tramo que eligió representantes para el Senado. El cachetazo se amplifica mirando los 25 circuitos electorales, donde La Libertad Avanza ganó en 24 cuando se eligieron bancas para la cámara alta y en 19 cuando se votó para definir representantes en Diputados.

Mariano Gaido, de vuelta a la gestión

Como ya lo había anticipado Letra P, Gaido enfocará el último tramo de su gestión en terminar un ambicioso plan de obras con el que buscará dejar su sello en la historia de la ciudad capital y blindar su proyección provincial. La misma que el domingo sufrió un tropiezo que espera dejar rápidamente atrás.

Según dice, destina el 45% de los dineros de la administración local, a la obra pública y se ubica en lo más alto del ranking nacional en la materia, 20 puntos porcentuales por encima de Paraná (Entre Ríos), la segunda en esa tabla. Conserva una alta imagen positiva, se jacta de tener las cuentas ordenadas, pero no tiene reelección.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1971997892085699034&partner=&hide_thread=false #Neuquén Ladero de Figueroa en la campaña, el intendente busca dejar su sello en la capital provincial



Un programa ambicioso en tiempos de motosierra



https://t.co/b3dX4w4VP5

@FranAmusategui pic.twitter.com/RzvEa0AHOi — LETRA P (@Letra_P) September 27, 2025

En lo inmediato deberá empezar a definir su sucesió,n mientras en conjunto con el equipo oficialista analiza su lugar en el armado provincial. En su entorno hace rato que ya avisaron que no se apurarán y no se correrán del trabajo en tándem con el gobernador.

En lo inmediato formará parte de la comitiva que viajará a Río de Janeiro para participar de Conferencia de Tecnología Offshore, que bajo el lema "El futuro de las tecnologías de aguas profundas: conectando el petróleo y el gas con las energías renovables", reunirá a líderes globales, expertos técnicos, investigadores y empresas innovadoras de todo el mundo.

El tiempo para reflexionar llegará luego.