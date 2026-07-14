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LIBERTARIOS & FEDERALES

Mariano Gaido recalcula y se acerca a Milei para blindar la capital de Neuquén del avance libertario

El intendente anunció elecciones en agosto o septiembre. Archiva críticas al gobierno nacional y prepara su sucesión. La alianza con Figueroa, irrompible.

Letra P | Juan Pablo Gavazza
Por Juan Pablo Gavazza
El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, ya no confronta con Javier Milei. Trama su sucesión.

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, ya no confronta con Javier Milei. Trama su sucesión.

“Tengo un profundo respeto por el Presidente”, redondeó el intendente de Neuquén, Mariano Gaido. Recalculando, el jefe territorial de la capital más importante de la Patagonia cerró así el círculo de su nueva estrategia, tras acompañar a Javier Milei y al gobernador Rolando Figueroa en el acto por el Día de la Independencia en Tucumán.

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Los cuestionamientos y críticas a la gestión libertaria pasaron al archivo en una etapa donde Gaido enfrenta el desafío de definir su sucesión. No tiene reelección a mano y pretende que su espacio, Primero Neuquén, también conserve identidad propia en la trama que reafirma la alianza con Figueroa y La Neuquinidad.

Tiempo de elogios a Javier Milei

La presencia de Gaido en Tucumán, como parte de la delegación de Figueroa y acercándose a Milei, fue literalmente extraordinaria. Fue el único intendente de la Patagonia que participó de ese encuentro cargado de sentidos y connotaciones. No hubo referencias de otros puntos del país que le dieran visibilidad a la asistencia como hizo Gaido.

"Lo acompañé a Rolando (Figueroa) al acto del 9 de Julio porque él me invitó. Fui a acompañarlo al gobernador, para trabajar por la República Argentina y por Neuquén, una provincia con las cuentas ordenadas", dijo en una entrevista con la radio neuquina LU 5.

Completó ese recorrido con entrevistas a su regreso a Neuquén, donde siguió tirándole buena onda al gobierno nacional. “Somos un actor primordial en el crecimiento de Argentina. Tengo un profundo respeto por el Presidente y creo ser de los actores que trabajamos para que al país le vaya bien", se autodefinió.

Gaido se sube a La Scaloneta en todo contexto: publica fotos personales en las redes, viste a su gabinete de celeste y blanco y da entrevistas con la camiseta de la Selección.

Gaido se sube a La Scaloneta en todo contexto: publica fotos personales en las redes, viste a su gabinete de celeste y blanco y da entrevistas con la camiseta de la Selección.

La puesta en escena patriótica se completó con la camiseta de la Selección Nacional de fútbol. Como lo viene haciendo desde que comenzó el Mundial, Gaido se subió a los éxitos de La Scaloneta, incluso en los videos tempraneros que hace de sus reuniones de gabinete, donde todas las autoridades que participan de esa cumbre aparecen en las últimas semanas vestidas con la albiceleste.

Cuando Mariano Gaido se plantaba contra Nación

En un contexto de látigo y billetera, con su coqueteo hacia las fuerzas libertarias, el intendente de Neuquén mete bajo la alfombra algunas apariciones de la historia reciente, donde arrojó dardazos al gobierno nacional, luego de que en la campaña de 2023 convocara a votar a Sergio Massa.

En su momento, Gaido cuestionó las políticas de apertura y centralismo, y advirtió sobre el desembarco de firmas extranjeras y su impacto negativo en las empresas locales y la generación de empleo. Salió al cruce de los decretos de necesidad y urgencia desreguladores y fustigó con dureza la parálisis de la obra pública.

Inauguración de la Fiesta de la Confluencia: uno de los enfrentamientos paradigmáticos con el gobierno de Milei.

Inauguración de la Fiesta de la Confluencia: uno de los enfrentamientos paradigmáticos con el gobierno de Milei.

En 2024 y 2025, recrudeció ese enfrentamiento, incluso institucional. Gaido reprochó “la falta de respeto a los gobernadores” y lamentó el ajuste a jubilados, el pisoteo de derechos laborales y la motosierra contra las universidades.

Neuquén o Buenos Aires

Hubo un tiempo en que Gaido definió la avanzada libertaria con palabras pesadas: “aprietes”, “amenazas”, “avasallamiento”. En esa historia reciente, también dijo que le eliminación del beneficio de la zona fría en la Patagonia sería “una vergüenza”.

Uno de los enfrentamientos paradigmáticos entre Milei y Gaido se produjo cuando el Presidente renegó de los festivales populares, y puntualmente reprochó los gastos en la Fiesta de la Confluencia que se hace en Neuquén.“Es un agravio a las economías y culturas regionales”, acusó el intendente por aquellos días.

En un momento de ese contrapunto, el intendente de Neuquén le puso números a la deuda que exigió al gobierno nacional por obras y programas: $48.105.921.599. En ese contexto Gaido usó un eslogan: “O estás del lado de Neuquén o estás del lado del gobierno nacional y de Buenos Aires”.

Las PASO y las elecciones en Neuquén

Pasó el tiempo y ahora Gaido también se mostró cerca de La Libertad Avanza en clave política y se alineó con el Presidente sin medias tintas en el debate de las PASO. "Estoy de acuerdo con la eliminación de las primarias, es una muy buena decisión del presidente. Lo único que hace es molestar a los que queremos trabajar", dijo, en clave de discurso libertario.

Acto por el Día de la Independencia en Neuquén: el intendente Gaido junto al gobernador Rolando Figueroa.

Acto por el Día de la Independencia en Neuquén: el intendente Gaido junto al gobernador Rolando Figueroa.

Con todo, es un hecho que habrá elecciones desdobladas en la provincia. Letra P ya había contado que el intendente de la capital y el gobernador tienen ese punto en común con alguna disidencia respecto de la mejor fecha.

Ahora Gaido dijo que el gobernador plantea hacerlas en agosto y él en septiembre. "Estamos trabajando en esos plazos, nos respetamos mucho”, reconoció. "Septiembre es un plazo razonable, yo fui elegido un 22 de septiembre y además se podrá disfrutar de las obras finalizadas con la primavera también", refrescó.

"Neuquén es la gran oportunidad del país, porque Vaca Muerta genera los recursos que el país necesita, pero primero esos recursos deben ser para los neuquinos. Los neuquinos tienen que tener el gas que necesitan", expresó el intendente que quiere asegurar la continuidad de alguien que represente a su proyecto en la ciudad más importante de la Patagonia.

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