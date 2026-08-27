Endeudamiento: el Gobierno prepara una comisión informativa para bloquear la sesión de la oposición

La oposición de Diputados pidió formalmente realizar una sesión especial el miércoles 9 de septiembre para tratar proyectos sobre la prórroga de emergencia en discapacidad y endeudamiento familiar, un tema sobre el que el Gobierno preparó una contraofensiva: citará a una reunión informativa de la comisión de Finanzas con expositores que nieguen una crisis de mora crediticia.

El plan se diseñó en la Casa Rosada luego de una explosiva disertación de Javier Milei el martes ante legisladores oficialistas. El Presidente insistió en que se trata de un problema inventado por sus detractores. Ese día, les pidió a sus representantes que lo repitieran en la sesión del día siguiente.

No tuvieron mucho tiempo: como explicó Letra P , la oposición reunió una mayoría para pedir que se incorporen las propuestas sobre endeudamiento y discapacidad a la sesión. Ese número no alcanzó para apurar el debate, porque se requerían tres cuartas partes.

Pero como el resultado terminó con la mitad más cuatro del recinto a favor (133 votos), si ese consenso se repite, podría haber un acuerdo con estos temas que prospere en el recinto. El primer desafío de la alianza opositora será alcanzar el cuórum el 9/9 y emplazar a las comisiones a las que fueron girados los proyectos. Luego, intentarán acordar dictámenes y tratarlos en una sesión para enviarlos al Senado.

El Gobierno confía en torcer la historia con una reunión en la que especialistas afines discutan las cifras de las moras. La citación estará a cargo de Santiago Pauli . Apunta a convencer a los bloques Argentina Federal (Salta y Misiones) y los partidos provinciales de Tucumán y Catamarca, habituales aliados de La Libertad Avanza, que en estos asuntos ayudaron a la oposición. Si bien se negaron a participar de la foto conjunta, en el salón de Pasos Perdidos, estas bancadas firmaron el pedido de sesión.

El bloque oficialista también buscará romper el bloque Provincias Unidas, que suele dividirse, siempre con un sector dispuesto a colaborar con Milei. Sin embargo, en estos temas por primera vez se unieron para aliarse con la oposición. Sólo tuvieron una ausencia por problemas logísticos (Juan Brügge), que junto a otras dos faltas por motivos similares engrosan el potencial de votos para una eventual sesión.

La maniobra de la oposición

Los referentes de la oposición se tomarán dos semanas para armar una estrategia. La primera reunión para contar los votos fue el martes. Participaron Cecilia Moreau, Paula Penacca (Unión por la Patria) y Pablo Juliano (Provincias Unidas). El desafío es conciliar los 49 proyectos sobre endeudamiento, que tienen contenidos diversos y varios giros a comisiones.

Para eso, los dividieron en cuatro bloques. Hay 11 con más chances de ser tomados como base, porque no implican costo fiscal. Por eso fueron girados a las comisiones de Finanzas y a la de Defensa de la Competencia, el Usuario y el Consumidor. Juliano, Natalia Zaracho y Cristian Andino (UP) son algunos de los autores.

En este lote, la mayoría de las iniciativas se refiere a regular las billeteras virtuales, prohibir créditos compulsivos y asegurar planes de refinanciación. Otro grupo de propuestas pide condonación de deudas y fue girado a la comisión de Presupuesto. No serían tomados en cuenta porque no pasaría el filtro de los aliados del Gobierno, decisivos en la votación.

Un tercer lote de proyectos está focalizado a sectores específicos, como los jubilados (iniciativa de la peronista Victoria Tolosa Paz) y tienen otro giro a otras comisiones, como Previsión Social. Y las últimas iniciativas son para aumentar penalidades a la usura, que deben tratarse en la Comisión de Legislación Penal.

"Con esta cantidad de expedientes, no podemos pensar en un solo plenario, como ocurrirá con el debate sobre discapacidad. Hay que ordenar el debate en varias reuniones", sostuvo ante Letra P un referente de la oposición a cargo de coordinar la estrategia.

Los pedidos de Milei

El miércoles, en la reunión que lideró en la Casa Rosada,Javier Milei, con más énfasis que el habitual, les exigió a sus legisladores que nieguen una crisis de morosidad. Habló de una operación mediática y de la oposición para inventar un problema que, a su entender, no existe.

En sus horas de navegación por redes sociales, el Presidente celebró un posteo del usuario Mati Fernández, en el que minimiza la problemática de la mora. Según su análisis, "la mayoría de la gente debe poco y el 15% debe mucho".

"La mora en volumen de plata está en los bancos tradicionales, públicos y privados —el 65% del monto total—. La mora en cantidad de gente está en las fintechs "serias" (Mercado Pago, Naranja X, Ualá), pero en montos bajos. Como ejemplo, Mercado Libre concentra el 19% de los morosos y sólo el 2,9% del monto en mora del sistema", posteó el tuitero que los libertarios quieren en la comisión.

Juliano le respondió por X. "El análisis no salda la discusión social. Al contrario: el dato es más duro de lo que pensábamos. El 40,8% de los jóvenes de entre 18 y 25 años tiene una deuda que está en mora", se alarmó el diputado.

El debate en las sombras

La arenga de Milei no logró convencer a toda su tropa. Hubo diputados que llamaron a los bancos y quedaron preocupados por la cantidad de créditos que recibieron personas sin capacidad de pago. "Esas decisiones generaron un problema que en unos meses se debería resolver", dijo un legislador libertario a LetraP.

Voceros del bloque oficialista creen que el tema no contagia tanto como imagina la oposición. "El 85% que no debe no va a querer pagarle al 15% restante. No se trata de sectores vulnerables que generan empatía", confían.

La oposición tiene otro diagnóstico: sus referentes consideran que el debate del endeudamiento traerá en escena el problema mayor: que la gente no tiene ingresos para cubrir sus necesidades. "Cualquier ley que logremos será vetada por Milei. Lo importante será la discusión pública", explicó un diputado a cargo de la embestida opositora.