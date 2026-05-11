Entre Ríos: Frigerio lanzó un plan para aliviar el impacto de los créditos en los trabajadores endeudados

Rogelio Frigerio lanzó un plan para aliviar el impacto de los créditos en trabajadores de Entre Ríos.

Rogelio Frigerio anunció un plan de desendeudamiento financiero para empleados públicos y privados de Entre Ríos . La medida busca aliviar la carga de las cuotas por créditos personales que pesan y reducen el ingreso disponible de los trabajadores. Según especificó el ministro de Hacienda , Fabián Boleas , quien encabezó el anuncio, la medida se pondrá en vigencia en los próximos días.

El funcionario destacó que la decisión de la Casa Gris fue acordada con el Banco de Entre Ríos (BERSA) , agente financiero de la provincia y responsable de la implementación. El anuncio ocurrió dos semanas después de que en Santa Fe el gobernador Maximiliano Pullaro anunciara una medida similar

Según explicó Boleas, el objetivo de la iniciativa es modificar el perfil financiero de empleados públicos y privados de la provincia que ven sus salarios mermados por el pago de cuotas por créditos personales. La medida alcanza a activos y pasivos y es extensiva a todo tipo de deudas: con entidades financieras, bancos, financistas y mutuales, pero aplica solo para créditos personales.

“Hicimos una evaluación del mercado financiero, que tuvo un descenso de tasas de interés. Como en los créditos personales la tasa es fija, esta gestión va a permitir en algunos casos reducir a la mitad esa tasa”, detalló el funcionario.

La expectativa es que ese alivio generado en las cuotas que las personas pagan mes a mes libere disponibilidad de liquidez para que sea volcada al consumo, “revitalizando la economía local”.

Detalles del programa

Boleas apuntó que el gobierno entrerriano diseñó el programa para que se refinancien pasivos a una tasa aproximada del 60% y hasta en 60 cuotas. “Si en 2025 se tomó un préstamo con una tasa del 130%, este programa refinancia la deuda con una tasa del 60% y baja a la mitad la cuota”, ejemplificó.

fabiá boleas Fabián Boleas, ministro de Hacienda de Entre Ríos.

El ministro aclaró que la medida no reviste costo fiscal para la provincia, pero apuntó que la decisión respondió al contexto económico. “Estamos haciendo esto porque la economía tiene que moverse en función de lo que sucede en la macroeconomía. Así como refinanciamos la deuda de la provincia, eso no escapa a la realidad de los empresarios y los asalariados”, sostuvo.

Según supo Letra P, el universo que podría llegar a acceder al programa ronda las 70 mil personas. “Todo va a depender en última instancia de la voluntad de refinanciar, nosotros generamos la herramienta”, señaló y aseguró que en Entre Ríos la morosidad “no es un gran tema”. “Esta medida tiene que ver más con entender que las condiciones del mercado financiero cambiaron y que no es lo mismo la tasa del año pasado que la de hoy”, apuntó.

El rescate ante el endeudamiento familiar

Si bien el gobierno provincial justificó la medida por un cambio en las condiciones macroeconómicas, la realidad del endeudamiento familiar se extiende a todos los rincones del país.

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Según mediciones realizadas en 2026 por distintas encuestadoras, seis de cada diez familias en Argentina se endeudan para llegar a fin de mes. Un relevamiento de la consultora Focus Market mostró que seis de cada diez familias registran actualmente algún tipo de deuda, en un escenario donde también comenzó a crecer la morosidad.

El estudio, elaborado sobre una muestra de 2.670 viviendas junto con datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y estadísticas del Banco Central, estimó que los hogares acumulan deudas por más de $39 billones. De ese total, $32,1 billones corresponden a deuda bancaria y $6,9 billones a deuda no bancaria.

La situación en la Región Centro

Ante este escenario, hace dos semanas Pullaro dio el primer paso en Santa Fe. Como contó Letra P, el gobernador radical busca ordenar los descuentos automáticos, limitar la carga de deuda y forzar a las entidades acreedoras a reconfigurar el negocio. Según publicó este medio, en muchos casos los recibos de sueldo en esa provincia mostraban ingresos netos muy por debajo de los salarios nominales. Personal con ingresos de 1,5 millones de pesos podía terminar cobrando apenas 800 mil.

En Córdoba, el gobierno de Martín Llaryora acordó en mesa paritaria con sindicatos de empleados públicos un programa de alivio financiero para trabajadores con deuda con el Banco de Córdoba (Bancor).

La medida similar anunciada este lunes en Entre Ríos se orienta en el mismo sentido: proveer una herramienta de rescate para las familias con alto nivel de endeudamiento. “Gobernamos con visión de bienestar para el millón y medio de los entrerrianos”, señaló Boleas.