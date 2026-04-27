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Santa Fe: la visita de Máximo Kirchner desnudó la interna del peronismo

El líder de La Cámpora recorrió el viernes localidades del sur provincial y juntó a casi todas las tribus. Ausencia del perottismo y de Marcelo Lewandowski.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
Máximo Kirchner visitó el sur de la provincia de la provincia de Santa Fe y dejó expuesta la interna del peronismo local.

Máximo Kirchner visitó el sur de la provincia de la provincia de Santa Fe y dejó expuesta la interna del peronismo local.

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La visita dejó planteados múltiples interrogantes sobre el escenario futuro del peronismo local y cómo encarará las elecciones de 2027.

El recorrido de Máximo Kirchner por Santa Fe

El diputado bonaerense e hijo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner visitó en primera instancia la localidad de María Teresa, a donde fue invitado por el presidente comunal. Gonzalo Goyechea. Después de una recorrida, llegó el tiempo de comer un asado. La convocatoria superó lo previsto porque la idea era organizar un encuentro entre no más de 20 personas, pero se pusieron las 100 sillas con la llegada de intendentes, concejales, diputados y dirigentes.

Durante la tarde, Kirchner recorrió distintas obras ejecutadas con el ADN kirchnerista en Puerto General San Martín, parte del corazón productivo del cordón industrial de Rosario. Allí estuvo acompañado por el intendente local, Carlos de Grandis; la diputada Florencia Carignano y la plana mayor de La Cámpora.

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Más allá de las diferentes visitas, lo más jugoso se vio en el Teatro Municipal Batalla Puerto Quebracho, donde se sumó parte de la militancia peronista.

En una polifonía de voces que incluyó la participaron de profesionales de la salud mental, estudiantes, trabajadores y dirigentes políticos, se buscó visibilizar los efectos negativos del modelo de Javier Milei.

“Tenemos que saber responder colectivamente”, lanzó Kirchner, quien llamó a la unidad de los distintos sectores.

La platea, con ausencias y presencias

En un teatro colmado con más de 800 personas se observó de manera clara la situación que vive el PJ local. En las primeras filas se ubicaron las tribus que fueron a acompañar la visita de Kirchner.

Allí estuvieron el rossismo, con los diputados Agustín Rossi y Germán Martínez; el massista Diego Giuliano; el Movimiento Evita, con Eduardo Toniolli; el senador provincial Armando Traferri y la diputada provincial Alejandra Rodenas.

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Máximo Kirchner en Puerto San Martín junto a gran parte de las tribus del peronismo de Santa Fe.

Máximo Kirchner en Puerto San Martín junto a gran parte de las tribus del peronismo de Santa Fe.

Entre los 130 dirigentes invitados también se encontraban los intendentes representantes de Vamos, gremios como SMATA, SADOP y ATE y nombres propios como elexdiputado Leandro Busatto y el exintendente de Granadero Baigorria Alejandro Ramos.

También estuvo el presidente del PJ provincial, Guillermo Cornaglia. “No sé en cuántas provincias se puede garantizar algo tan convocante como esto”, le dijo un peronista a Letra P.

En contraposición, se destacaron ausencias de peso: los espacios de Perotti y Lewandowski no mostraron figuras de alto perfil.

Según le aseguraron a este medio, el sector del senador sí tuvo representación, pero no de un dirigente de peso.

Ciudad Futura estuvo presente, aunque no asistieron Juan Monteverde ni Caren Tepp -sus principales nombres- porque no estaban en la zona, pero sí dio el presente el concejal Antonio "Toni" Salinas.

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Marcelo Lewandowski y Omar Perotti empiezan discutir el futuro del peronismo de Santa Fe.

Marcelo Lewandowski y Omar Perotti empiezan discutir el futuro del peronismo de Santa Fe.

A casi un año de las elecciones este episodio dejó nuevamente al descubierto cómo están las cosas al interior del peronismo.

“Los que se fueron no estuvieron”, resumió con fastidio un dirigente territorial a este medio. Si bien de manera informal todos hablan con todos, públicamente se observan diferencias que no terminan de zanjarse.

El planteo económico sobre la soja

En pleno corazón productivo del agro, Kirchner planteó un tema escabroso para su armado político: la posibilidad de crear un Nuevo Fondo Federal de la Soja.

El diputado explicó que hoy el gobierno nacional se queda con todo y no regresa nada a las provincias donde se produce.

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“¿Puede ser, con tanto gobernador y diputado hablando de federalismo, que en el Congreso no tengamos un proyecto para que parte de esas retenciones vuelvan a las provincias que producen soja y de esa manera dejen los gobernadores de tener que andar migajeando y votando cualquier cosa para que la provincia cuente con más fondos?”, cerró Kirchner.

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