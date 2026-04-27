Santa Fe: la visita de Máximo Kirchner desnudó la interna del peronismo

Durante la tarde, Kirchner recorrió distintas obras ejecutadas con el ADN kirchnerista en Puerto General San Martín, parte del corazón productivo del cordón industrial de Rosario. Allí estuvo acompañado por el intendente local, Carlos de Grandis; la diputada Florencia Carignano y la plana mayor de La Cámpora.
Más allá de las diferentes visitas, lo más jugoso se vio en el Teatro Municipal Batalla Puerto Quebracho, donde se sumó parte de la militancia peronista.
En una polifonía de voces que incluyó la participaron de profesionales de la salud mental, estudiantes, trabajadores y dirigentes políticos, se buscó visibilizar los efectos negativos del modelo de Javier Milei.
“Tenemos que saber responder colectivamente”, lanzó Kirchner, quien llamó a la unidad de los distintos sectores.
Allí estuvieron el rossismo, con los diputados Agustín Rossi y Germán Martínez; el massista Diego Giuliano; el Movimiento Evita, con Eduardo Toniolli; el senador provincial Armando Traferri y la diputada provincial Alejandra Rodenas.
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Máximo Kirchner en Puerto San Martín junto a gran parte de las tribus del peronismo de Santa Fe.
Entre los 130 dirigentes invitados también se encontraban los intendentes representantes de Vamos, gremios como SMATA, SADOP y ATE y nombres propios como elexdiputado Leandro Busatto y el exintendente de Granadero Baigorria Alejandro Ramos.
También estuvo el presidente del PJ provincial, Guillermo Cornaglia. “No sé en cuántas provincias se puede garantizar algo tan convocante como esto”, le dijo un peronista a Letra P.
“Los que se fueron no estuvieron”, resumió con fastidio un dirigente territorial a este medio. Si bien de manera informal todos hablan con todos, públicamente se observan diferencias que no terminan de zanjarse.
El planteo económico sobre la soja
En pleno corazón productivo del agro, Kirchner planteó un tema escabroso para su armado político: la posibilidad de crear un Nuevo Fondo Federal de la Soja.
El diputado explicó que hoy el gobierno nacional se queda con todo y no regresa nada a las provincias donde se produce.
Recibimos en María Teresa a Máximo Kirchner. De 365 localidades, eligió venir a nuestro pueblo. Orgullo. Mostramos gestión, pero sobre todo algo más importante: hay que volver a discutir en serio qué país queremos. Gracias a @florcarignanook Siempre con Cristina, @CFKArgentina .… pic.twitter.com/UqblKylTs6
“¿Puede ser, con tanto gobernador y diputado hablando de federalismo, que en el Congreso no tengamos un proyecto para que parte de esas retenciones vuelvan a las provincias que producen soja y de esa manera dejen los gobernadores de tener que andar migajeando y votando cualquier cosa para que la provincia cuente con más fondos?”, cerró Kirchner.