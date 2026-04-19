Omar Perotti juega a ser el Gran DT del peronismo

Apalancar, promover, invitar, motivar. En esa anda el exgobernador de Santa Fe Omar Perotti . El rafaelino sabe que no necesita posicionamiento de cara al 2027 electoral y, por ese motivo, deja que otros jugadores del peronismo aprovechen el momento. Ya llegará el tiempo de las definiciones. Mientras, observa un hueco para competir contra Maximiliano Pullaro .

Perotti jugó para la gobernación en tres oportunidades: derrotas en 2011 y 2015 y victoria en 2019. Le costó demasiado colocarse la banda para ingresar a la Casa Gris, pero los intentos fallidos le sirvieron para ir moldeando su figura en otras latitudes de la Bota. Para no solo ser un gringo de Rafaela .

A un año –a ojo– de las PASO en Santa Fe , Perotti aguarda que el peronismo muestre sus garras, que aquellos dirigentes que tengan intenciones reales de ir por la gobernación salgan a la cancha sin titubeos. Le sorprende la demora en el arranque y la tibieza de los primeros pasos.

En el pelotón de largada anota al diputado Diego Giuliano , el senador Marcelo Lewandowski y a los intendentes Roly Santacroce ( Funes ), Enrique Vallejos ( Reconquista ) y Pablo Corsalini (Pérez) . Ante más de uno de esa fila tiene ascendencia, tanto como para que le anticipen jugadas. Cree, a la vez, que de ese entorno el funense es el que tiene más hambre.

¿Y él? ¿Ansía Perotti volver a disputar la gobernación? Por el momento no suelta prenda, pero su entorno confía en que volverá a jugar por la grande o, caso contrario, encabezará una lista para la Cámara de Diputados provincial en línea con otro candidato dispuesto a enfrentar a Pullaro y a La Libertad Avanza (LLA).

“Necesitamos que varios jueguen. Todo el que cree que puede lo tiene que hacer ahora”, le repite Perotti a quien lo escuche. Como un Gran DT, que manda a sus jugadores a la cancha: que hagan goles, que muestren lo que realmente tienen, de qué madera están tallados.

Los tercios en Santa Fe, clave para tener chances

El exgobernador, como publicó Letra P, cree que el peronismo necesita de una oferta electoral dividida en tercios para tener chances en Santa Fe, pero las porciones tienen que ser competitivas, seductoras para el electorado y voraces en la construcción e inversión. Ahora, con la cancha partida en tres, ¿Perotti ve un peronismo con ganas de ganar en la Bota?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1998165820820820027&partner=&hide_thread=false SEMANA SANTA FE Perotti sembró las bases de su armado: cree que el peronismo tiene chances concretas de volver a gobernar



¿Por qué acordó con Pullaro?



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Las chances están. Según Perotti, la cancha está abierta porque Pullaro no está tan bien como dice. El rafaelino cree que el rechazo docente, el motín policial y también la crisis económica arrastran y golpean al mandatario radical. Claro, a eso hay que aprovecharlo. O al menos, querer aprovecharlo.

Una alternativa de centro para el peronismo

En paralelo a la disputa provincial, Perotti sigue de cerca y se involucra en el armado peronista a nivel nacional. El rafaelino se entusiasma con algo que “busca medio mundo”: un candidato de centro, centroderecha, que se anime a enfrentar en una interna al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

En ese sentido, Perotti insiste con una idea que acuñó durante su gobierno. La existencia de más de un peronismo: el PJ del AMBA, que encarnaría Kicillof, y otro peronismo, productivista, no ideológico, con base en el interior del país. Si ese segundo peronismo encuentra un candidato a presidente, Perotti estará ahí.

Tiene, en ese sentido, un vínculo sólido, de siempre, con el sanjuanino Sergio Uñac, pero podría abrazar a otro nombre que encarne esa porción. Cree, a la vez, que muchos dirigentes del peronismo están a la espera de que aparezca esa ficha para no verse obligados a vender kirchnerismo a nivel nacional. A lo largo de toda su carrera, Perotti se vio obligado a asociarse con el espectro K. Quizás ahora, por primera vez, entrevea la chance de evitar esa alianza.