Reforma electoral en Santa Fe: el PJ le marca la cancha a Pullaro y pide no tocar las PASO ni la boleta única

El bloque de senadores del PJ de Santa Fe buscó marcar la cancha y se anticipó al oficialismo con su propio proyecto de reforma electoral . Antes de que Unidos avanzara y de que el gobernador Maximiliano Pullaro enviara su mensaje, el peronismo fijó postura: defender las PASO y no permitir cambios en la boleta única vigente.

La discusión electoral aparece como una de las próximas batallas legislativas tras la reforma constitucional. En ese marco, el justicialismo decidió adelantarse para sentar posición en un tema que promete tensiones con el oficialismo provincial.

“Buscamos fijar una posición antes que el oficialismo”, dijo a Letra P un senador del bloque, quien aseguró que el espacio trabajó durante varios meses en la elaboración de la propuesta.

El proyecto lleva las firmas de Rubén Pirola , Armando Traferri , Alcides Calvo , Osvaldo Sosa y Eduardo Rosconi , y sintetizó la posición mayoritaria del peronismo en materia electoral. Aunque no hubo un acuerdo formal con Diputados, existieron contactos informales y coincidencias en varios puntos.

En cuanto al calendario, la iniciativa establece que las elecciones generales se realizarían el cuarto domingo de junio. A su vez, las primarias deberían celebrarse con una anticipación no menor a 42 días ni mayor a 60 días corridos.

También define que el reparto de las 50 bancas de la Cámara de Diputados se realizaría mediante el sistema D’Hondt. Además, cada lista debería incluir al menos un candidato con residencia en cada departamento de la provincia.

La Boleta Única no se toca en Santa Fe

Los senadores descartaron modificaciones en el sistema de boleta única. Rechazaron tanto el modelo nacional como el esquema cordobés y defendieron el formato vigente en Santa Fe, con una boleta por categoría y sin casillero para votar lista completa.

Rubén Pirola.jpg El senador Rubén Pirola, uno de los hombres fuertes del peronismo de Santa Fe.

Cada alianza o lista que participara en las PASO —ya fuera en elecciones provinciales, departamentales o municipales— debería superar el 1,5% del padrón para acceder a las generales. En esa instancia, quedarían afuera de la asignación de cargos aquellas listas que no alcanzaran el 5% del padrón electoral.

Otro punto del proyecto estableció que toda fórmula de gobernador y vice debería estar acompañada de una lista para Diputados y 14 precandidaturas para el Senado. A su vez, no se permitirían listas de diputados sin una fórmula para la gobernación.

Un nuevo Tribunal Electoral

En paralelo, los senadores presentaron una iniciativa para crear un nuevo Tribunal Electoral, que sería un órgano con competencia judicial permanente y especializado en la materia. Estaría presidido por un juez electoral provincial, designado por el Ejecutivo y con acuerdo de la Asamblea Legislativa. El cargo tendría una duración de ocho años, con posibilidad de una única reelección por cuatro años.

Por otra parte, el organismo estaría integrado además por un vocal de las Cámaras de Apelaciones con asiento en Santa Fe y otro en Rosario. Uno pertenecería al fuero administrativo y el otro al penal, en línea con la especialización que buscó establecer la iniciativa.

Mientras aguardaban definiciones de Maximiliano Pullaro y de Unidos sobre el envío de su propio proyecto, el peronismo mantenía contactos internos y no descartaba avanzar con nuevas propuestas en la Cámara de Diputados.