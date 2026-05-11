SUCESIÓN 2027

Maximiliano Abad gobernador: vocería nacional y jefatura bonaerense de una UCR en crisis eterna

El senador construyó proyección y poder territorial, pero enfrenta el desgaste estructural de su partido. Altos y bajos de un marplatense boinablanca.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Maximiliano Abad

Maximiliano Abad

Aunque en su cabeza haya otros planes, Maximiliano Abad es una de las cartas que la UCR pone sobre la mesa como un eventual candidato a gobernador de Buenos Aires. El senador construyó en los últimos años una referencia política en el radicalismo que trasciende el alambrado provincial, aunque lo hace desde un partido hundido en una fuerte crisis institucional.

Notas Relacionadas
La UCR, con Balbín al frente y todos adentro
NOVENA SECCIÓN

Atada con alambre

El dirigente radical de Mar del Plata fue concejal, jefe del bloque de Juntos por el Cambio (JxC) en la Legislatura bonaerense, presidió su partido durante dos mandatos y llegó al Senado nacional en 2023. Su peso político lo convirtió en una referencia ineludible en la UCR y lo posicionó como un actor central de la política bonaerense en los últimos diez años.

No obstante, el partido al que representa contrasta con su proyección: el radicalismo arrastra varios años de crisis política que lo llevó a perder presencia en intendencias, bancas legislativas y concejos deliberantes. Abad, uno de los protagonistas de JxC en su mejor época -clave durante la gestión de María Eugenia Vidal-, hoy intenta evitar la dilución electoral de su partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2039068177951273325&partner=&hide_thread=false

Las fortalezas de Maximiliano Abad

Abad es el conductor de Adelante, una de las corrientes internas del radicalismo. Encabeza actos, moviliza afiliados y es seguido por un grupo importante de intendentes de la provincia. Su rol como senador le permitió tomar cierta relevancia nacional, uno de los diferenciales que tiene con otros dirigentes radicales de la provincia. Como jefe de bloque en la Cámara de Diputados y presidente de la UCR provincial ejercitó su perfil para la búsqueda de consensos.

El senador tiene buen diálogo con el PRO. Allí conserva una gran relación con el ministro del Interior, Diego Santilli, y mantiene una sociedad política con Guillermo Montenegro en Mar del Plata, que le permite a su espacio formar parte del gobierno local. Más: hay versiones que lo ubican como un posible sucesor de Agustín Neme -el intendente marplatense en uso de licencia- si se reedita un acuerdo con el PRO bonaerense, conducido por Cristian Ritondo.

Los vínculos de Abad no se detienen en las sociedades políticas. El legislador mantiene una relación cordial con el gobernador Axel Kicillof y conserva vasos comunicantes con sectores sindicales, universitarios y de la sociedad civil. En el ámbito interno del partido, que acaba de elegir como nuevo presidente a Emiliano Balbín, de su espacio, logró acercar posiciones con el sector de Evolución, que enfrentó a su armado en las elecciones internas de 2024, para transitar juntos el proceso de renovación de autoridades de este año.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2053460050501652667&partner=&hide_thread=false

Las debilidades de Maximiliano Abad

Sin embargo, Abad se enfrenta a la realidad del radicalismo, un partido que se debilitó fuertemente en los últimos años, principalmente después de la ruptura de JxC, donde cumplía un rol importante a nivel nacional y provincial. Desde 2019, la UCR se encuentra en estado de retracción. Fue perdiendo intendencias y bancas en la Legislatura, lo que diluyó el poder de negociación con otros partidos políticos.

La prueba más cabal de ello fue la alianza Somos, que el año pasado apenas arañó los cinco puntos, luego de sembrar cierta expectativa para mostrarse como una alternativa de centro. Abad y su espacio no participaron de ese acuerdo y jugaron con un sello vecinalista en Mar del Plata. A pesar de la unidad lograda el último viernes, Abad es líder en un partido fragmentado y volver a posicionarlo es todo un desafío.

Por otro lado, el marplatense es un dirigente acostumbrado al trabajo legislativo, con experiencia en todos los órdenes de deliberación. Es una incógnita saber cómo se desempeñaría en un rol ejecutivo, ya sea en la eventual Gobernación de Buenos Aires o en la intendencia de Mar del Plata. Con todo, el radicalismo ve en él a una figura política que por edad, proyección y vínculos, podría mostrarse como una opción renovadora.

Temas
Notas Relacionadas
Emiliano Balbín, nuevo presidente de la UCR bonaerense
LA INTERNA BOINABLANCA

La UCR bonaerense selló la unidad: Emiliano Balbín será el nuevo presidente del partido

El exdiputado provincial responde a Maximiliano Abad. La vicepresidencia y la secretaría general quedaron para Evolución. Una silla para el possismo. Los díscolos, adentro.
Pablo Juliano, presidente del nuevo bloque UCR en Diputados. 
INTERNA BOINABLANCA

UCR bonaerense: con Juliano de candidato para una interna, Lordén y Fernández presionan para negociar con Abad

Quieren un lugar en la mesa de decisiones. Este miércoles habrá un primer acercamiento entre todos los sectores. Si no camina, hay lista armada para pelear.

Las Más Leídas

Más Sobre Conurbano

También te puede interesar

Javier Milei se abraza a Manuel Adorni, un salvavidas de plomo.
SÍNDROME DE ESTOCOLMO

Adorni es criptonita para Milei, pero Milei ama a Adorni

Por  Juan Rezzano
CFK y Axel Kicillof.
LETRA PEPE

Choque de trenes

Por  Gabriela Pepe
Javier Milei y 18 gobernadores, protagonistas del Pacto de Mayo de 2024.
LA QUINTA PATA

Cómo reconstruir una Argentina post Milei: los dilemas de los gobernadores

Por  Marcelo Falak
Mauricio Macri y Patricia Bullrich.
La Posta del Congreso

Bullrich & Macri, la principal amenaza para Milei

Por  Mauricio Cantando