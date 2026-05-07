Sólo cinco provincias de la Argentina explican el 88% del crecimiento exportador de la última década

Gracias al boom de Vaca Muerta, las exportaciones de Neuquén crecieron un 3230% en diez años y explicaron buena parte del comercio exterior en la Argentina.

Con la Argentina de Javier Milei sedienta de dólares, sólo cinco provincias explican el 88% del crecimiento de las exportaciones del país en la última década. La foto da cuenta de una grieta en construcción, donde el potencia agroindustrial, el desarrollo energético y la minería siguen explicando la suerte del comercio exterior en el país.

Santa Fe y Córdoba, en el podio En tu cara, Vaca Muerta: la región Pampeana explicó el 66,9% de las exportaciones del primer trimestre

Los datos que surgen del Centro de Estrategias Internacionales de Gobiernos y Organizaciones (CIG) de la Universidad Austral dibujan un mapa exportador altamente concentrado que, además, crece de manera desigual.

En el estudio se identifica un patrón de especialización territorial creciente . La Región Pampeana proyecta su histórico potencial agroindustrial, mientras la Patagonia crece a razón del boom energético. En el NOA y Cuyo , todas las expectativas se concentran en torno al desarrollo minero, una de las grandes apuestas del modelo económico libertario.

Entre 2015 y 2025, el total exportado por Argentina creció de manera significativa, pero la dinámica fue desigual. Buenos Aires , la provincia con estructura más diversificada del país, explicó el 45,1% del comercio exterior argentino. Después, se ubicaron Neuquén (15,6%), Santa Fe (10,6%), Córdoba (8,4%) y Chubut (8,2%). En ese orden, fueron responsables de la gran mayoría del incremento a nivel nacional, mientras que el resto de las provincias tuvo un aporte mucho menor o incluso perdió participación relativa.

El caso más destacado es Neuquén. Gracias al desarrollo de Vaca Muerta multiplicó por 33 sus exportaciones en los últimos diez años. Esta transformación la llevó de ser una economía marginal en términos exportadores a convertirse en uno de los principales polos del país. En paralelo, provincias como Jujuy y San Juan consolidaron su crecimiento a partir de la expansión minera, especialmente vinculada al litio.

El informe también muestra que esta evolución está modificando el mapa productivo argentino. Mientras la región Pampeana continúa concentrando la mayor parte de las exportaciones, pierde peso relativo (del 78% al 73%) frente al crecimiento de la Patagonia (del 8% al 15%) y de las provincias del norte vinculadas a la minería.

El crecimiento exorbitante de Neuquén

El crecimiento de las exportaciones no es homogéneo y da cuenta de un perfil productivo en transición. Algunas provincias mostraron un rebote significativo en la última década, mientras otras quedaron rezagadas o incluso retrocedieron. El patrón se repite y las jurisdicciones más vinculadas a commodities, especialmente hidrocarburos y minería, lideraron las subas apalancadas por precios internacionales y mayores volúmenes de producción.

Neuquén pasó de representar el 0,25% de las exportaciones nacionales en 2015 al 5,2% en 2025. Esta transformación, impulsada íntegramente por Vaca Muerta, implica un crecimiento que se ubica en el orden del 3230% y convirtió a una provincia marginal en el cuarto complejo exportador del país. En 2015, Neuquén exportaba principalmente frutas frescas (U$S34,2 millones), preparados de frutas (U$S18,0 millones) y productos químicos (U$S46,0 millones), sin petróleo crudo. En 2025, el petróleo crudo representa U$S3.808 millones, el 84% de sus exportaciones totales. Ningún otro territorio muestra una reconversión productiva de esta magnitud.

También se observaron mejoras en provincias con perfil minero, donde la demanda externa sostuvo el dinamismo. Jujuy, con una suba del 309%, es un ejemplo que llega desde el norte impulsado por el litio.

Chubut (+139%) consolidó su perfil energético, con exportaciones que pasaron de 1.656 a 3.966 millones de dólares. La Pampa (+187%) y Tierra del Fuego (+145%) también duplicaron o más que duplicaron sus exportaciones, aunque desde bases mucho más bajas.

EXPORTACIONES ARGENTINAS 2015-2025 UNIVERSIDAD ASUTRAL

En contraste, provincias con menor diversificación productiva o más dependientes del mercado interno mostraron desempeños más débiles. Formosa, Chaco y La Rioja forman parte del pelotón con números negativos donde sorprende la presencia de Catamarca, la provincia que más cayó en la última década. Exportaba 585 millones en 2015 a 402 millones en 2025, lo que según señala el informe de la Universidad Austral refleja la volatilidad del sector minero, sobre todo si se lo compara con el impulso que el litio generó en Jujuy y Salta.

En varios casos, el crecimiento fue nulo o muy por debajo del promedio nacional, reflejando las limitaciones estructurales para insertarse en el comercio exterior. Incluso dentro del núcleo exportador tradicional se registraron matices. Buenos Aires (+67%) y Entre Ríos (+66%) crecieron muy por encima del promedio nacional, consolidando su liderazgo. En cambio, Santa Fe (+23%) y Córdoba (+28%) mantuvieron sus volúmenes absolutos, pero experimentaron una pérdida de participación relativa en el total exportador.

El comercio exterior en el país de Javier Milei

A nivel agregado, el comercio exterior argentino alcanzó en 2025 exportaciones por más de 87 mil millones de dólares, con una recuperación del superávit comercial. El estudio de la Universidad Austral plantea que el desempeño exportador argentino no depende únicamente de factores macroeconómicos, sino también de las capacidades productivas y las inversiones territoriales. En otras palabras, el crecimiento exportador reciente se explica por dinámicas regionales muy distintas entre sí.

“Argentina no enfrenta únicamente un problema de generación de divisas, sino de capacidades territoriales para producirlas de manera sostenible y diversificada”, sostiene Horacio Augusto Pereira, magíster en Políticas Públicas y autor del informe, que propone repensar las estrategias de desarrollo desde una lógica subnacional.

En ese sentido, el trabajo concluye que la inserción internacional del país ya no es homogénea. Las diferencias entre regiones, la concentración del crecimiento y la aparición de nuevos sectores dinámicos obligan a diseñar políticas más específicas.

Una limitación estructural

Los autores del estudio de la Universidad Austral apuntan una limitación estructural en el desarrollo del trabajo: la ausencia de datos subnacionales de exportación de servicios.

Explican que la investigación se concentró en el comercio de bienes, única dimensión para la cual el INDEC publica el origen provincial de las exportaciones. Sin embargo, las exportaciones de servicios (software, profesionales, turismo, servicios financieros, ingeniería, etc.) representan una porción creciente y estratégica de la inserción internacional argentina, con alto potencial de generación de empleo calificado y divisas.

Sin embargo, no existen estadísticas públicas que permitan conocer el origen provincial de estas exportaciones. Esta carencia es especialmente significativa en un contexto donde ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Bariloche, Tandil y Mendoza albergan ecosistemas de tecnología y servicios profesionales con alto dinamismo exportador, pero cuya contribución exacta al comercio exterior provincial no puede ser cuantificada.