Envalentonado tras su visita a Córdoba, Axel Kicillof amplía su búsqueda: jóvenes y mujeres

La visita a Córdoba le dio a Axel Kicillof un aire nuevo para seguir avanzando en la construcción de su candidatura presidencial 2027 mientras esquiva los dardos que le llegan desde el kirchnerismo más duro . Envalentonado, el gobernador avanzará con su agenda política apoyado en el PJ bonaerense y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

Este martes va a encabezar su propia columna en la Marcha Federal Universitaria, un escenario de calle para volver a mostrarse como uno de los principales opositores al gobierno de Javier Milei, en un tema sensible para las mayorías como lo es la educación pública. Luego encabezará junto al intendente de La Plata, Julio Alak , su primera actividad del PJ bonaerense y sobre el final de la semana, dará un paso más en el fortalecimiento de su propio espacio, con el lanzamiento del MDF Mujeres y Diversidades en Ensenada.

La evaluación de la visita de Kicillof a Córdoba por parte del equipo político más cercano al gobernador es en extremo positiva. “No nos esperábamos tanta euforia, con que saliera prolija estábamos hechos; ahora, estamos superados”, dijo a Letra P alguien que formó parte de la comitiva.

La misma sensación transmitió Carlos Bianco este lunes en conferencia de prensa. “Nos sorprendimos con el afecto con que fue recibido en Córdoba el gobernador”, sostuvo para luego marcar que “Córdoba es peronista” y que “el problema ha sido mirarla desde acá, no tener un vínculo, no ir a a recorrer Córdoba, no hablar con su gente, con sus dirigentes”.

“Seguramente más temprano que tarde vamos a estar volviendo a Córdoba para para seguir trabajando políticamente”, lanzó para luego confirmar que Kicillof seguirá recorriendo el país. Dijo que tiene “muchas invitaciones”, algunas institucionales, otras políticas, pero que todavía no definió cuál será su propio desembarco.

Se activa el PJ bonaerense y avanza el MDF

En una semana más signada por las actividades políticas que de gestión, Kicillof encabezará su primera actividad de PJ bonaerense luego de la reunión del Consejo que lo puso en funciones.

Será este jueves a las 16 en el Teatro Coliseo Podestá, en La Plata, de la mano de Alak que ocupa la secretaría de Formación Política. Justamente ambos lanzarán los cursos de formación “Presente y futuro de la Argentina en un mundo en transformación”. En los próximos días podría haber también novedades respecto de la nueva campaña de afiliación al partido. El objetivo: más afiliados y, sobre todo, más jóvenes.

Al día siguiente dará un paso más en el armado del MDF, esta vez con el lanzamiento del espacio de Mujeres y Diversidades. Ese tipo de actos ya se habían hecho con el área de Universidad y Ciencia, y con Educación. La próxima semana podría avanzarse con el lanzamiento del área laboral y luego con Salud, Juventud y Cultura.

Kicillof Alak

El objetivo de Kicillof es seguir enfocado en su propio armado político y no entrar en las discusiones que propone el kirchnerismo que en los últimos días tuvo dos definiciones especialmente fuertes. Sergio Berni dijo que si el gobernador no acepta “la conducción estratégica” de Cristina Fernández de Kirchner buscarán “otro candidato”. Después, Teresa García fue más allá y dijo que el próximo presidente tiene que ser como un Héctor Cámpora, un delegado de la expresidenta.