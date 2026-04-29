Santa Fe: Roly Santacroce se anotó en la grilla del peronismo y tocó música para los oídos empresarios

El peronismo de Santa Fe sumó un nombre más a la grilla de pretendientes de llegar a la Casa Gris . Roly Santacroce , intendente de Funes , organizó un charla con el economista Damián Di Pace donde la política y los negocios se cruzaron. Allí, el alcalde dejó entrever su intención de jugar, mostró trazos de su relato y ostentó algunos vínculos llamativos.

Anunciada como la primera de un ciclo de charlas económicas, el evento que encabezaron Santacroce y Di Pace tuvo de la temática solo la exposición del invitado. El resto, política: el alcalde reunió a empresarios y dirigentes con la intención de mostrarse activo y avisar que tiene intenciones de jugar más allá de las fronteras de su ciudad el año que viene. Su entorno no lo dice, pero tampoco lo niega: “Queremos mostrar que el peronismo puede tener renovación, que somos nosotros y que estamos moviéndonos”, dijeron con una media sonrisa.

El auditorio reunió a unas 200 personas. Hubo empresarios de peso, como el dueño de una constructora con varios contratos con el Estado, el titular de una de las metalúrgicas más grandes del país o la cara visible de una de las firmas de publicidad en vía pública. Junto a ellos, estuvieron dirigentes peronistas del interior como el expresidente del Frente Renovador Roberto Meli o el exministro de Desarrollo Social Danilo Capitani . Entre esas caras, también apareció la de Marcos Cleri . El exlíder de La Cámpora es una de las figuras a las que recurrió Santacroce en su armado.

Desde el vamos, la convocatoria al mundo empresario en un lujoso hotel funense buscó marcar rasgos constitutivos del relato elegido por Santacroce. “Roly no está a favor de los subsidios, pero sabe que la economía está mal entonces trae a Di Pace para que les de su mirada a los empresarios y puedan tomar mejores decisiones. Es su forma de ayudar”, explicó uno de sus colaboradores.

Su entorno apuesta a exportar el “modelo Funes ” como un diferencial positivo para Santacroce. Desde que asumió, el alcalde logró instaurar por ordenanza un mecanismo -similar al de Rosario - por el cual los desarrollos inmobiliarios que requieren excepciones a la normativa vigente aporten a cambio fondos para obras. Así, Funes logró recaudar unos US$20 millones que se tradujeron en un crecimiento vertiginoso en los últimos años.

RolyDiPace3 Roly Santacroce y Damián Di Pace.

El funense riega ese vínculo con el sector privado también en lo discursivo. “Hay una situación caótica en las pymes, en los comercios, con los empresarios”, analizó Santacroce en su discurso, luego de jurar que siempre estará “del lado de los trabajadores y de los que generan trabajo”. “El Estado no genera trabajo”, aclaró luego. “No le creemos más a nadie, muchos de los empresarios que hoy están acá tienen muchísimo dinero y nunca lo van a invertir porque los cagaron muchísimas veces”, empatizó.

El regreso de Santacroce al peronismo de Santa Fe

Otro rasgo discursivo de Santacroce fue su batería de misiles directos al gobierno de Javier Milei. “Ojalá tengamos la posibilidad, de una vez por todas, de poder encontrar alguien que nos conduzca a la paz y a la tranquilidad”, deseó en uno de los pasajes de su alocución. El funense resaltó el trabajo de los intendentes y avisó que el mes que viene “unos 50 municipios no van a poder pagar los salarios”. “Las pymes echan gente todos los días, en todos los pueblos. Eso, en el interior, es como que te regalen una pala para que te entierres en el fondo de tu casa”, dijo con crudeza.

Llaryora.intendentes El gobernador Martín Llaryora, con los intendentes peronistas de Santa Fe.

Su férrea oposición a La Libertad Avanza no es un dato menor. Significa el regreso de Santacroce al peronismo. El año pasado, el alcalde se alejó disgustado de la conducción del Partido Justicialista y se alineó con Provincias Unidas. Recibió a Maximiliano Pullaro y a Gisela Scaglia en plena campaña, les acercó un grupo de intendentes peronistas y cosechó a cambio varios desembolsos de la Casa Gris en su ciudad. El vector que había encontrado ese espacio para tributar a Provincias Unidas, donde también sobresale Enri Vallejos de Renconquista, fue el de Martín Llaryora.

Antes de ese episodio, Santacroce -de buena sintonía con Omar Perotti- se había alineado con Marcelo Lewandowski de cara a las elecciones convencionales y había firmado como su candidato en el departamento Rosario. Así las cosas, sus nuevos movimientos indican un regreso al redil peronista, motorizado por la convicción de que -salvo las dos figuras mencionadas- no es menos que nadie y puede ganarle a cualquiera. “Hoy en el peronismo nadie muestra renovación, queremos ser eso”, resumieron a su lado.