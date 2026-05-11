Javier Milei y la conexión Honduras: crece un escándalo continental de fake news contra gobiernos de izquierda

No debería llamar la atención que la circulación de dinero negro explique muchos de los problemas que no puede resolver el gobierno de Javier Milei , orientado por la filosofía de que "los evasores son héroes que escaparon de las garras del Estado". En los últimos días, crece un escándalo continental que suma leña al fuego que derrite su credibilidad.

Según una serie de audios filtrados, el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández –condenado en Estados Unidos por narco en 2024 pero indultado por Donald Trump , con aparente "patrocinio" del gobierno de Israel – aseguró que el mandatario argentino aportó 350.000 dólares para montar una suerte de agencia de prensa y financiar una campaña de fake news orquestada en Washington contra los gobiernos de izquierda de Colombia y México .

El Hondurasgate , cuyo material está descargado en un sitio radicado en Suiza , fue revelado por Diario Red, un medio que dirige Pablo Iglesias , ex secretario general del partido español Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno entre 2020 y 2021.

Acaso el carácter militante de esa plataforma acotó inicialmente la circulación del caso, pero en los últimos días se terminaron haciendo eco del mismo los presidentes Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum , además de medios de prestigio como El País de España ; los mexicanos La Jornada y Aristegui ; France24 ; la agencia EFE ; Euronews ; El Espectador y Cambio de Colombia; El Comercio de Perú y, en Argentina , Página|12 , Perfil y ElDiarioAr , entre otros.

Los ingenieros del caos

"Vamos a montar una célula, Presidente", le dijo Hernández el 30 de enero último, según esos audios, al actual presidente Nasry Asfura, ambos del Partido Nacional de Honduras.

juan orlando hernández Los amigos de Javier Milei. Juan Orlando Hernández, esposado, a punto de abordar un avión para ser juzgado por narcotráfico en Estados Unidos, en abril de 2022.

"Desde aquí, desde Estados Unidos, informativa, para que no nos rastreen ahí en Honduras. Va a ser como un sitio de noticias latinoamericanas. Estuve en una llamada con el presidente Javier Milei y fue exitosa. Muy, muy, muy buena, y yo creo que en este punto podemos hacer cosas grandes para toda Latinoamérica. Se vienen unos expedientes contra México, se vienen unos expedientes contra Colombia y, lo más importante, contra Honduras, en este caso contra la familia Zelaya".

¿Javier Milei dignifica?

"Es necesario yo [sic] tener esa liquidez porque vamos a montar una oficina aquí [en Estados Unidos]. Con el apoyo de algunos republicanos para poder atacar y extirpar el cáncer de la izquierda de ahí, de Honduras, y de toda Latinoamérica. Le contaba al presidente Asfura que pudimos hablar con Javier Milei, y él está apoyando con 350 mil dólares también. También otro gran amigo de nosotros de México está apoyando, ya para el tema de los mexicanos. Estamos bastante listos y esperando que esto avance fuerte", le relató, siempre de acuerdo con los audios filtrados, ese mismo día el narco indultado a la actual vicepresidenta de su país, María Antonieta Mejía.

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¿De dónde sale el dinero?

150.000 USD — transferidos desde Honduras (cuenta de Rosales)

150.000 USD adicionales — sacados del INSEP (fondos públicos)

350.000 USD — aportados por Javier Milei

Total: más de medio millón de dólares para una operación de fake news… pic.twitter.com/Ksven5YDlN — Diario Red América Latina (@DiarioRedAmLat) April 30, 2026

Y los diálogos siguen, con planes para un futuro retorno de Hernández al poder, persecución de enemigos y unos cuantos detalles macabros.