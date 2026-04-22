Santa Fe: Perotti y Lewandowski ensayan un acercamiento que el resto del peronismo mira con lupa

En el peronismo de Santa Fe cada cual hace su juego . Letra P supo de un encuentro entre Omar Perotti , exgobernador y actual diputado provincial, y el senador Marcelo Lewandowski . Un poco de actualidad política, la situación del PJ local y los posibles escenarios electorales de 2027 fueron algunos de los temas que se pusieron en la mesa.

La reunión se dio hace dos semanas en una estación de servicio YPF de la autopista Santa Fe- Rosario cercana a la localidad del sur. El exgobernador partió de Rafaela junto a Marcos Corach , su mano derecha y legislador provincial, y allí se encontraron con Lewandowski y el diputado provincial Miguel Rabbia .

Antes de la reunión, a la que fueron convocados, los rafaelinos mantuvieron una charla con el consultor político Lucio Guberman . “Fue casual”, aclaran fuentes cercanas.

Pensar que hubo alguna definición concreta sobre el futuro de ambos espacios es desconocer sus modus operandi. No suelen cerrar estrategias con tanta anticipación. Sin embargo, la cumbre tiene peso, impacto al interior del peronismo y genera la atención del resto de las tribus: son dos nombres con recorrido y posibilidades electorales.

El vínculo no es nuevo. En la Cámara de Diputados ya se expresa en acompañamientos cruzados entre el bloque perottista y las iniciativas impulsadas por Rabbia. A su vez, hay puntos de unión en la opinión sobre la conducción del partido.

¿Puede repetirse un esquema como el de 2023, con Lewandowski candidato a gobernador y Perotti encabezando para Diputados? ¿O el exgobernador buscará revancha para la Casa Gris? Quien asegure tener una respuesta, le esquiva a la verdad. Hay planteados diferentes escenarios, pero no definiciones. Algunas fuentes mencionan que en charlas nacionales preguntan por el futuro del rafaelino. ¿Lo seduce una banca en el Senado?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MCorach/status/1997135398095519927&partner=&hide_thread=false Gran cierre de #HacemosFuturo en Rosario con @omarperotti y todo el equipo para debatir y aprender sobre inteligencia artificial.



Escuchamos experiencias reales, debatimos desafíos y compartimos la visión de un futuro donde la tecnología sirva a las personas. pic.twitter.com/KaMbvYzcWI — Marcos Corach (@MCorach) December 6, 2025

Por delante hay muchas reuniones, charlas y rosca, pero también definiciones que podrían moldear escenarios electorales. Por ejemplo, la reforma electoral y la posibilidad de que las boletas de las categorías gobernador y diputados vayan juntas. Se verá.

El juego de Marcelo Lewandowski y los planes del perottismo

Lewandowski viene mostrando intenciones de tener un rol activo en el próximo turno electoral. De hecho, mantuvo encuentros similares con otros dirigentes, como es el caso de Diego Giuliano, y está recorriendo la provincia. En su entorno aseguran que un sondeo realizado por la consultora Julio Aurelio Aresco en abril lo posiciona como la figura más competitiva del PJ a nivel provincial y también -con algo más de “paridad”- en la ciudad de Rosario.

lewan 1.jfif Marcelo Lewandowski avisa que quiere ser referente del peronismo

El senador busca relanzar su armado tras las elecciones de 2025, cuando compitió por fuera del PJ sin los resultados esperados. Sin embargo, eso no condiciona las posibilidades del futuro y va moviendo diferentes fichas en el tablero.

En paralelo, el perottismo mantiene su propio esquema de reuniones y territorialidad. Ambos espacios, por ahora, avanzan en simultáneo, pero con vasos comunicantes. El del exgobernador tendrá la semana próxima un encuentro interno virtual y a futuro ya está organizando uno presencial en Venado Tuerto, tal como los realizados en Santa Fe y Rosario.