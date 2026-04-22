Santa Fe: Perotti y Lewandowski ensayan un acercamiento que el resto del peronismo mira con lupa

Marcelo Lewandowski y Omar Perotti empiezan discutir el futuro del peronismo de Santa Fe.
En el peronismo de Santa Fe cada cual hace su juego. Letra P supo de un encuentro entre Omar Perotti, exgobernador y actual diputado provincial, y el senador Marcelo Lewandowski. Un poco de actualidad política, la situación del PJ local y los posibles escenarios electorales de 2027 fueron algunos de los temas que se pusieron en la mesa.
El exgobernador Omar Perotti y el senador Marcelo Lewandowski.
El vínculo no es nuevo. En la Cámara de Diputados ya se expresa en acompañamientos cruzados entre el bloque perottista y las iniciativas impulsadas por Rabbia. A su vez, hay puntos de unión en la opinión sobre la conducción del partido.
Por delante hay muchas reuniones, charlas y rosca, pero también definiciones que podrían moldear escenarios electorales. Por ejemplo, la reforma electoral y la posibilidad de que las boletas de las categorías gobernador y diputados vayan juntas. Se verá.
El juego de Marcelo Lewandowski y los planes del perottismo
Lewandowski viene mostrando intenciones de tener un rol activo en el próximo turno electoral. De hecho, mantuvo encuentros similares con otros dirigentes, como es el caso deDiego Giuliano, y está recorriendo la provincia. En su entorno aseguran que un sondeo realizado por la consultora Julio Aurelio Aresco en abril lo posiciona como la figura más competitiva del PJ a nivel provincial y también -con algo más de “paridad”- en la ciudad de Rosario.
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Marcelo Lewandowski avisa que quiere ser referente del peronismo
El senador busca relanzar su armado tras las elecciones de 2025, cuando compitió por fuera del PJ sin los resultados esperados. Sin embargo, eso no condiciona las posibilidades del futuro y va moviendo diferentes fichas en el tablero.
En paralelo, el perottismo mantiene su propio esquema de reuniones y territorialidad. Ambos espacios, por ahora, avanzan en simultáneo, pero con vasos comunicantes. El del exgobernador tendrá la semana próxima un encuentro interno virtual y a futuro ya está organizando uno presencial en Venado Tuerto, tal como los realizados en Santa Fe y Rosario.