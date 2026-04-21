Santa Fe: Pablo Corsalini camina la provincia y suma kilómetros para una candidatura a gobernador

Estamos recorriendo la provincia porque tenemos que armar el diagnóstico de lo que necesita cada localidad. Hoy estuvimos en la 9° Fiesta Provincial del Lechón en Villa Mugueta. pic.twitter.com/ecuY9xcXUA
Corsalini tuvo un rol activo en esa campaña, junto a Tepp, quien encabezó la nómina y fue afianzando vínculos territoriales. Ese recorrido empieza a traducirse en volumen político y vuelve más concreta la posibilidad de que Corsalini compita por la gobernación. En su entorno muestran cautela, pero varios de sus pares empujan y se entusiasman con la propuesta.
La apuesta territorial de los intendentes del peronismo en Santa Fe
Tienen como norte fundamental presentar candidaturas en la mayor cantidad de localidades posibles: ampliar la oferta peronista respecto al 2025. “A partir de allí, desde los territorios y sus necesidades, queremos construir e ir puliendo un programa de gobierno”, le planteó a Letra P un dirigente local. Agregan que son los únicos dirigentes del PJ capaces de mostrar modelos de gestión exitosos.
Puentes con dirigentes nacionales del peronismo
Mientras fronteras adentro siguen puliendo la relación con Ciudad Futura (lanzaron en conjunto la Escuela de Ciudades, un espacio de formación para dirigentes), afuera de la Bota suman millas y vínculos: el último fin de semana una comitiva de Vamos estuvo en La Rioja y mantuvo varias reuniones con el gobernador Ricardo Quintela, el intendente de esa capital, Armando Molina, y otros funcionarios.
En ese último viaje a la Capital Federal, también hubo un encuentro con Jorge “Pino” Solá, uno de los secretarios generales de la CGT. El dirigente es del sur de Santa Fe y tiene una relación de años con algunos de los intendentes de Vamos. Con ese despliegue territorial y político, la tribu de alcaldes busca instalar a Corsalini como una opción competitiva dentro del peronismo de cara a 2027.