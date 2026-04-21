DISCUSIÓN 2027

Santa Fe: Pablo Corsalini camina la provincia y suma kilómetros para una candidatura a gobernador

El intendente de Pérez es impulsado por sus pares de Vamos, su tribu en el PJ, pero en su círculo hay cautela. Por ahora, junta adhesiones en el territorio.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
Pablo Corsalini, Gonzalo Goyechea y otros intendentes de Vamos Santa Fe.

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Pablo Corsalini, intendente de Pérez y líder de una de las tríbus del PJ. 
SANTA FE | LA POLÍTICA EN OJOTAS

Corsalini: "Si el PJ tiene madurez política, el candidato en 2027 puede ser gobernador"

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Letra P | Agustín Vissio
Agustín Vissio
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Corsalini tuvo un rol activo en esa campaña, junto a Tepp, quien encabezó la nómina y fue afianzando vínculos territoriales. Ese recorrido empieza a traducirse en volumen político y vuelve más concreta la posibilidad de que Corsalini compita por la gobernación. En su entorno muestran cautela, pero varios de sus pares empujan y se entusiasman con la propuesta.

La apuesta territorial de los intendentes del peronismo en Santa Fe

Los dirigentes de Vamos ya llevan adelante el plan de recorrer la Bota. El gran objetivo y su premisa es seguir sumando territorios. En este último tiempo ya recorrieron los departamentos Caseros, Constitución, parte de Rosario y en los próximos días harán lo propio en Belgrano. Caminar y sumar kilómetros, repiten como mantra.

Vamos Santa Fe Corsalini
Pablo Corsalini, intendente de Pérez, junto a sus pares Julián Vignatti de Arteaga y Darío Baicco de Máximo Paz.

Pablo Corsalini, intendente de Pérez, junto a sus pares Julián Vignatti de Arteaga y Darío Baicco de Máximo Paz.

Tienen como norte fundamental presentar candidaturas en la mayor cantidad de localidades posibles: ampliar la oferta peronista respecto al 2025. “A partir de allí, desde los territorios y sus necesidades, queremos construir e ir puliendo un programa de gobierno”, le planteó a Letra P un dirigente local. Agregan que son los únicos dirigentes del PJ capaces de mostrar modelos de gestión exitosos.

Puentes con dirigentes nacionales del peronismo

Mientras fronteras adentro siguen puliendo la relación con Ciudad Futura (lanzaron en conjunto la Escuela de Ciudades, un espacio de formación para dirigentes), afuera de la Bota suman millas y vínculos: el último fin de semana una comitiva de Vamos estuvo en La Rioja y mantuvo varias reuniones con el gobernador Ricardo Quintela, el intendente de esa capital, Armando Molina, y otros funcionarios.

Corsalini Kicillof
Pablo Corsalini con el goberandor de Buenos Aires Axel Kicillof.

Pablo Corsalini con el goberandor de Buenos Aires Axel Kicillof.

La semana anterior un grupo de intendentes viajó a la ciudad de Buenos Aires para entregar un petitorio al ministerio de Economía y aprovecharon la oportunidad para encontrarse con alcaldes de la provincia vecina, tener charlas políticas y que Corsalini tenga su foto con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Existe un vínculo desde hace algunos años con el ministro bonaerense Gabriel Katopodis, quien incluso visitó Santa Fe en algunas ocasiones.

En ese último viaje a la Capital Federal, también hubo un encuentro con Jorge “Pino” Solá, uno de los secretarios generales de la CGT. El dirigente es del sur de Santa Fe y tiene una relación de años con algunos de los intendentes de Vamos. Con ese despliegue territorial y político, la tribu de alcaldes busca instalar a Corsalini como una opción competitiva dentro del peronismo de cara a 2027.

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