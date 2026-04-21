Santa Fe: Pablo Corsalini camina la provincia y suma kilómetros para una candidatura a gobernador

Mientras varios jugadores del peronismo de Santa Fe empiezan a posicionarse en la línea de largada para la gobernación, el grupo de intendentes de Vamos cocina a fuego lento la candidatura de Pablo Corsalini . El alcalde de Pérez y sus pares comenzaron a caminar la provincia, tender puentes con otros espacios y codearse con figuras nacionales.

El armado de Vamos no es nuevo. Surgió en 2023, en medio de la crisis de conducción del PJ provincial, y desde entonces sostuvo una estrategia de acumulación territorial y construcción política , tejió vínculos locales y también nacionales. Por eso, no resulta extraño que uno de sus referentes aparezca con altas probabilidades de ser candidato para la Casa Gris .

Con el tiempo, el espacio se consolidó. Corsalini fue convencional constituyente y participó en la redacción de la nueva Constitución provincial , lo que le permitió fortalecer vínculos políticos. En ese camino, tejió relaciones con Ciudad Futura y sus referentes, Juan Monteverde , concejal rosarino, y Caren Tepp , diputada nacional, con quienes compartió estrategia en el armado electoral del año pasado.

Corsalini tuvo un rol activo en esa campaña, junto a Tepp, quien encabezó la nómina y fue afianzando vínculos territoriales. Ese recorrido empieza a traducirse en volumen político y vuelve más concreta la posibilidad de que Corsalini compita por la gobernación. En su entorno muestran cautela, pero varios de sus pares empujan y se entusiasman con la propuesta.

Estamos recorriendo la provincia porque tenemos que armar el diagnóstico de lo que necesita cada localidad. Hoy estuvimos en la 9° Fiesta Provincial del Lechón en Villa Mugueta. pic.twitter.com/ecuY9xcXUA

Los dirigentes de Vamos ya llevan adelante el plan de recorrer la Bota . El gran objetivo y su premisa es seguir sumando territorios. En este último tiempo ya recorrieron los departamentos Caseros , Constitución , parte de Rosario y en los próximos días harán lo propio en Belgrano . Caminar y sumar kilómetros, repiten como mantra.

Vamos Santa Fe Corsalini Pablo Corsalini, intendente de Pérez, junto a sus pares Julián Vignatti de Arteaga y Darío Baicco de Máximo Paz.

Tienen como norte fundamental presentar candidaturas en la mayor cantidad de localidades posibles: ampliar la oferta peronista respecto al 2025. “A partir de allí, desde los territorios y sus necesidades, queremos construir e ir puliendo un programa de gobierno”, le planteó a Letra P un dirigente local. Agregan que son los únicos dirigentes del PJ capaces de mostrar modelos de gestión exitosos.

Puentes con dirigentes nacionales del peronismo

Mientras fronteras adentro siguen puliendo la relación con Ciudad Futura (lanzaron en conjunto la Escuela de Ciudades, un espacio de formación para dirigentes), afuera de la Bota suman millas y vínculos: el último fin de semana una comitiva de Vamos estuvo en La Rioja y mantuvo varias reuniones con el gobernador Ricardo Quintela, el intendente de esa capital, Armando Molina, y otros funcionarios.

Corsalini Kicillof Pablo Corsalini con el goberandor de Buenos Aires Axel Kicillof.

La semana anterior un grupo de intendentes viajó a la ciudad de Buenos Aires para entregar un petitorio al ministerio de Economía y aprovecharon la oportunidad para encontrarse con alcaldes de la provincia vecina, tener charlas políticas y que Corsalini tenga su foto con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Existe un vínculo desde hace algunos años con el ministro bonaerense Gabriel Katopodis, quien incluso visitó Santa Fe en algunas ocasiones.

En ese último viaje a la Capital Federal, también hubo un encuentro con Jorge “Pino” Solá, uno de los secretarios generales de la CGT. El dirigente es del sur de Santa Fe y tiene una relación de años con algunos de los intendentes de Vamos. Con ese despliegue territorial y político, la tribu de alcaldes busca instalar a Corsalini como una opción competitiva dentro del peronismo de cara a 2027.