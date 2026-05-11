ENCUESTA

La imagen de Javier Milei, en picada: cayó diez puntos en dos meses

El retroceso del Presidente en la percepción pública coincide con el escándalo Adorni y la escalada de la inflación. Los datos de Management & Fit.

Letra P | Susana Maidana
Por Susana Maidana
La imagen de Javier Milei, en picada: cae diez puntos en los últimos dos meses

La imagen de Javier Milei, en picada: cae diez puntos en los últimos dos meses

La imagen del presidente Javier Milei sufrió una caída de diez puntos en los últimos dos meses, según revela la última encuesta nacional de Management & Fit, correspondiente al mes pasado. El relevamiento muestra un deterioro marcado en la percepción pública del jefe de Estado: su valoración positiva descendió del 39,8% en febrero al 29,8% en abril.

Notas Relacionadas
Javier Milei y Manuel Adorni.
CON LAS BOTAS PUESTAS

Adorni no se va: Milei sostiene al vocero, pese al escándalo y las advertencias de parte del gabinete

Por 
Letra P | Pablo Lapuente
Pablo Lapuente

El estudio, realizado en base a 2.600 casos efectivos, también da cuenta de que la valoración negativa trepó al 47,6%, consolidando un escenario de mayor desgaste político para la Casa Rosada, en momentos críticos por los escándalos de presunta corrupción que salpican a funcionarios de La Libertad Avanza (LLA).

El retroceso en la imagen presidencial coincide con una caída en otros indicadores clave del oficialismo: la aprobación de la gestión libertaria bajó 9,6 puntos porcentuales en el mismo período y se ubicó en 37,2%, mientras que la desaprobación escaló al 54,3%, el nivel más alto desde que Milei llegó al poder.

encuesta M&F

El impacto del escándalo Manuel Adorni

El escándalo que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, aparece en la encuesta como uno de los factores que profundiza el desgaste político de Milei porque afecta una variable clave del Gobierno: la confianza.

Según el estudio, el 55,1% considera que el vocero muteado debería renunciar tras las investigaciones judiciales, mientras que un 23,6% cree que debería pedir licencia hasta que la Justicia aclare su situación patrimonial.

En este sentido, seis de cada diez personas consultadas afirmaron que su confianza en el Gobierno disminuyó por el impacto conjunto del caso Adorni y el escándalo de $LIBRA.

La figura de Adorni también acusa el impacto de la crisis política: su imagen positiva cayó 22,4 puntos respecto de febrero y se ubicó en 12,1%, mientras que la negativa trepó hasta 54,2%, un salto de 10,8 puntos porcentuales en apenas dos meses. Pese al costo político y a la interna que se abrió dentro del oficialismo, el Presidente decidió el viernes pasado ratificar en su cargo al jefe de Gabinete.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2052839061530755320&partner=&hide_thread=false

La inflación también golpea la imagen presidencial

El humor social también está atravesado por la situación económica del país. La inflación -que viene marcando una suba gradual desde mayo de 2025- reapareció como el principal problema para la ciudadanía, con el 28,3% de las menciones, cinco puntos por encima de la medición anterior. Además, el 55,1% aseguró que tiene dificultades para cubrir sus gastos mensuales y un 22,4% afirmó que ya no puede afrontar su situación económica personal.

La inflación de marzo alcanzó 3,4%, el registro más alto en 12 meses según el INDEC, y reavivó dudas sobre el programa económico. La cifra de marzo se conocerá este jueves y las consultoras privadas estiman que rondará el 2,9%.

A los principales problemas del país, le siguen la corrupción con el 15,9%, la desocupación con el 15,4% de las menciones y la pobreza con 12,9%.

Temas
Notas Relacionadas
Javier Milei se debilita en su territorio favorito: menos menciones en las redes y más comentarios negativos
MENOS ÉPICA, MÁS DESGASTE

Milei se debilita en las redes sociales: caen las menciones y suben los comentarios negativos

El universo digital empieza a erosionar uno de los principales activos de La Libertad Avanza. El caso Adorni y los créditos a funcionarios. Informe de Ad hoc.
Javier Milei se abraza a Manuel Adorni, un salvavidas de plomo.
SÍNDROME DE ESTOCOLMO

Adorni es criptonita para Milei, pero Milei ama a Adorni

El jefe de Gabinete sumó inversiones digitales a sus movimientos financieros bajo radar y el Presidente se arroja sobre la granada. Con la casta esto no pasaba.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

El manifiesto de Mauricio Macri, una bomba en el PRO bonaerense
GATO ENCERRADO

El manifiesto de Macri cayó como una bomba en el PRO que empuja una candidatura de Santilli

Por  Juan Rubinacci
Cristian Ritondo, con el bloque PRO en Diputados, que representa a Mauricio Macri. 
GATO ENCERRADO

Macri avala la interpelación a Adorni y tensa con Ritondo

Por  Mauricio Cantando
Manuel Adorni, Karina Milei y Patricia Bullrich en la mesa política de la Casa Rosada.
EFECTO CASCADA

Con Adorni cuestionado y Bullrich en rebeldía, Karina Milei intenta ordenar la mesa política

Por  Pablo Lapuente
Envalentonado con su cosecha en Córdoba, Axel Kicillof suma nuevos casilleros para sembrar el 2027
CANDIDATO PRESIDENCIAL EN CONSTRUCCIÓN

Envalentonado tras su visita a Córdoba, Kicillof amplía su búsqueda: jóvenes y mujeres

Por  Macarena Ramírez