La imagen de Javier Milei, en picada: cayó diez puntos en dos meses

La imagen del presidente Javier Milei sufrió una caída de diez puntos en los últimos dos meses, según revela la última encuesta nacional de Management & Fit , correspondiente al mes pasado. El relevamiento muestra un deterioro marcado en la percepción pública del jefe de Estado: su valoración positiva descendió del 39,8% en febrero al 29,8% en abril.

El estudio, realizado en base a 2.600 casos efectivos, también da cuenta de que la valoración negativa trepó al 47,6% , consolidando un escenario de mayor desgaste político para la Casa Rosada, en momentos críticos por los escándalos de presunta corrupción que salpican a funcionarios de La Libertad Avanza (LLA) .

El retroceso en la imagen presidencial coincide con una caída en otros indicadores clave del oficialismo: la aprobación de la gestión libertaria bajó 9,6 puntos porcentuales en el mismo período y se ubicó en 37,2% , mientras que la desaprobación escaló al 54,3% , el nivel más alto desde que Milei llegó al poder.

El escándalo que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni , investigado por presunto enriquecimiento ilícito , aparece en la encuesta como uno de los factores que profundiza el desgaste político de Milei porque afecta una variable clave del Gobierno: la confianza.

Según el estudio, el 55,1% considera que el vocero muteado debería renunciar tras las investigaciones judiciales, mientras que un 23,6% cree que debería pedir licencia hasta que la Justicia aclare su situación patrimonial.

En este sentido, seis de cada diez personas consultadas afirmaron que su confianza en el Gobierno disminuyó por el impacto conjunto del caso Adorni y el escándalo de $LIBRA.

La figura de Adorni también acusa el impacto de la crisis política: su imagen positiva cayó 22,4 puntos respecto de febrero y se ubicó en 12,1%, mientras que la negativa trepó hasta 54,2%, un salto de 10,8 puntos porcentuales en apenas dos meses. Pese al costo político y a la interna que se abrió dentro del oficialismo, el Presidente decidió el viernes pasado ratificar en su cargo al jefe de Gabinete.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2052839061530755320&partner=&hide_thread=false #Gobierno Adorni volvió a subirse al atril, pero delegó el micrófono en Caputo y Monteoliva. Fueron consultados por el escándalo



Un nuevo intento fallido de hablar de otro tema



https://t.co/F4CNyN4IT7

@PConurbano pic.twitter.com/4IlDHpLOBt — LETRA P (@Letra_P) May 8, 2026

La inflación también golpea la imagen presidencial

El humor social también está atravesado por la situación económica del país. La inflación -que viene marcando una suba gradual desde mayo de 2025- reapareció como el principal problema para la ciudadanía, con el 28,3% de las menciones, cinco puntos por encima de la medición anterior. Además, el 55,1% aseguró que tiene dificultades para cubrir sus gastos mensuales y un 22,4% afirmó que ya no puede afrontar su situación económica personal.

La inflación de marzo alcanzó 3,4%, el registro más alto en 12 meses según el INDEC, y reavivó dudas sobre el programa económico. La cifra de marzo se conocerá este jueves y las consultoras privadas estiman que rondará el 2,9%.

A los principales problemas del país, le siguen la corrupción con el 15,9%, la desocupación con el 15,4% de las menciones y la pobreza con 12,9%.