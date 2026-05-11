Sobre el (posible) regreso del peronismo

El peronismo, cuesta arriba: la interna es una guerra y la herencia de Javier Milei será una bomba difícil de desactivar.

La base está. Algo más de la mitad del padrón se define opositora a la administración libertaria. Y es difícil que cambie sustancialmente. Los ganadores y perdedores que delimitan estas reglas de juego económicas pueden variar muy poco: la política inclinará la balanza. Los deseos de poder del peronismo nunca fueron imaginarios. Sus capacidades para articularlo, muchas veces sí.

El largo poskirchnerismo, que empezó antes de 2015, es una prueba de ello. Un madrinazgo de tres candidaturas imposibles así lo testimonian. Dos perdieron en las urnas y la restante, en una infeliz experiencia de no gestión. Tutela fallida.

La prisión ( injusta ) de CFK se presenta como una posibilidad para el peronismo. Y para la propia Cristina. La victoria (y su libertad) solo es posible si la candidatura de 2027 se encarna en una biografía autónoma, en una construcción edificada sobre una soberana voluntad personal.

Ese es el punto de partida para una alternativa viable. El proyecto es el candidato. Lo demás vendrá por añadidura. Hasta aquí Hasta aquí ha picado en punta Axel Kicillof . Su condición de gobernador de Buenos Aires sin posibilidad de reelección y su íntima declaración de independencia lo empujan casi en soledad en el archipiélago peronista. Pero no se puede descartar que aparezcan otros. Lo lógico y recomendable sería que distintos competidores le dieran volumen y competencia real a una interna.

Una candidatura “natural” resultaría muy artificial. Quien pretenda triunfar en la presidencial debe sacar músculo previo. Y en ese proceso a cielo abierto brindar novedades a quienes miran desde afuera.

Las canciones del peronismo

Hace rato que el peronismo aburre audiencias que necesita. Nostalgias, retratos en sepia y clichés produjeron más derrotas que victorias desde 2009. En la Argentina la rebeldía se volvió de derecha en buena medida por la sumisión conceptual de los muchachos peronistas. La realidad hace tiempo que dejó de ser la única verdad.

La comodidad congeló al peronismo en su zona de no confort: la derrota. Ahora la necesidad (como siempre ha sido) requiere de herejes. La fidelidad a una causa indeleble (la justicia social) requiere de traiciones instrumentales. Y personales. La política nunca fue un club de amigos. La lealtad bien entendida no empieza por casa sino por la calle. Si algo facilitó la expansión del concepto de casta fue el comportamiento endógeno, cómplice y autorreferencial de una dirigencia atada al presupuesto público.

Pero, a diferencia de los que algunos creen, la fórmula no pasa por rendir examen de buena conducta ante los sommeliers del establishment. Hay que leer más El Príncipe de Maquiavelo, que propone combinar la astucia del zorro y la fuerza del león para construir poder y dejarse tentar, menos por El Principito de Saint Exupery, que enaltece a los zorros que buscan domesticarse para ganar la aceptabilidad.

image El autor le recomienda al peronismo que lea El Príncipe, de Maquiavelo: la alianza del zorro y el león.

Los caminos del peronismo

El único altar ante el cual arrodillarse es el de San Cayetano, para rezarle por desarrollo con estabilidad. La última experiencia de gobierno dejó al peronismo atado a la inflación desbocada y el desorden económico y social. Sin purgar esas faltas el regreso es una quimera. Construir una narrativa verosímil al respecto no es opcional. Lo demás es negociable y táctico.

El arte de la conducción exige buscar el centro estratégico, no ideológico. Evitar pollitos en fuga al campamento de izquierda requiere audacia antes que moderación. Y agitar las emociones correctas. Para esto último hay una pista, ni encriptada ni oculta: la estrofa de la marcha que habla del amor y la igualdad.