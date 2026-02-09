La Pampa: se cayó la licitación de Medanito y el ultravernismo empieza otra batalla

El gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto junto al sindicalista Marcelo Rucci y el intendente de 25 de Mayo, Leonel Monsalve: actores claves de Medanito.

Se cayó la licitación más importante de La Pampa . Este lunes venció el plazo para la presentación de ofertas por el área petrolera Medanito y el gobierno de Sergio Ziliotto se topa con un desierto que estaba en algunos cálculos y que disparará una enésima batalla para definir nuevas reglas de juego.

El ultravernismo no pierde tiempo y ya echa leña al fuego. Noelia Sosa , la diputada peronista que responde a Carlos Verna , agitó otras severas acusaciones contra el área de Energía del gobierno provincial.

Ahora será la Legislatura la que tendrá que determinar un nuevo pliego de condiciones, que resulte atractivo a las empresas que esta vez le sacaron el cuerpo a la posibilidad de ofertar, tal como había adelantado en una entrevista con Letra P el intendente de la ciudad petrolera de 25 de Mayo, Leonel Monsalve .

Medanito es una zona clave en la provincia, si bien es un yacimiento maduro, de allí proviene el 34% del crudo pampeano y surge el 10% de los ingresos fiscales. Hay 200 pozos activos. Pampetrol es socia de PCT en un 20% de Medanito, pero por la petrolera estatal ni por asomo tiene recursos para afrontar por su cuenta la explotación que se licita.

pempetrol (2) La licitación convocada para explotar el área tradicional de Medanito no encontró empresas interesadas.

No fue una sorpresa que no aparecieran firmas interesadas. El piso de regalías exigidas, que llegana hasta el 20% en algunos casos, ahuyentó a posibles empresas. También se observó como un obstáculo la exigencia de un bono de 50 millones de dólares. Sin embargo, había actores legislativos que pretendían establecer más exigencias para la hipotética concesionaria.

La Pampa dejó a PCR fuera de competencia

Sí resultó una sorpresa que PCR se quedara afuera por decisión de la Secretaría Ambiental de la Provincia. La empresa, que tiene la concesión actualmente pero con la explotación paralizada hasta que se defina el futuro, hizo el intento de participar en la licitación.

PCR opera en Medanito desde 1992 y pretendía una prórroga de manera directa, que en La Pampa no es posible por ley. Cuando hizo el intento de participar de la compulsa, el propio gobierno le cerró la puerta: la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático le rechazó el certificado de Aptitud Ambiental.

El organismo explicó que existen pasivos ambientales (daños en el entorno) que no han sido remediados. De acuerdo al artículo 16 de la Ley de Hidrocarburos, ese trámite es imprescindible para estar en la carrera de la renovación del contrato, que vence el 19 de junio de este año.

La situación chocó con el relato de parte de la oposición, que agitaba la idea de que la licitación ubicaba a PCR como caballo del comisario.

Sergio Ziliotto: "El mercado decide si no es apetecible"

Ziliotto fue consultado en las últimas horas por Letra P y no dubitó en su respuesta. Si en estas horas queda confirmado el desinterés empresarial, lo que corresponde es que la Legislatura, con dos tercios, defina por ley otro pliego.

toso ziliotto El gobernador Sergio Ziliotto junto al secretario de Energía Matías Toso, que también jugó fuerte en el proceso Medanito.

“Será en Diputados que se defina otra alternativa. Es muy fácil, aunque algunos le dan muchas vueltas. Si no hay oferta, buscaremos esa otra alternativa", dice el gobernador.

Completa su evaluación con datos de contexto y comparación con otros territorios. “Es la realidad de las áreas convencionales. Están dejadas de lado por los grandes intereses, porque con Vaca Muerta estas áreas son marginales”, señala.

Advierte que en otras provincias, como Mendoza o Río Negro, las concesiones fueron prorrogadas de manera directa, con apenas el 8 por ciento de regalías. "No es el mismo negocio que hace 35 años atrás, cuando se adjudicó Medanito. Es otro nivel de producción y reservas. A la larga siempre el mercado dirá si es apetecible o no", sentenció.

Una diputada de Carlos Verna, con los tapones de punta

Como aperitivo de la nueva batalla que se viene, Noelia Sosa recuperó en estas horas, con virulencia, su visibilidad como una de las críticas centrales del área energética del gobierno de su propio partido.

Esta vez la diputada ultravernista lo hizo en soledad, pero acusó a las autoridades por el “descontrol” y la “falta de gestión”. El secretario de Energía de la provincia es Matías Toso. Sosa acudió con una denuncia a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la provincia.

noelia sosa dipu Noelia Sosa, diputada ultravernista, agita sospechas y acusa al propio gobierno peronista por descontroles y falta de gestión.

La legisladora tiene territorio en 25 de Mayo, donde también afronta una puja de intereses y el cuestionamiento del intendente, que la acusa de poner obstáculos y paralizar el trabajo y la producción. “Cuando no hay gestión, se buscan culpables. Cuando no hay respuestas, se construyen relatos. No cargo con culpas ajenas ni me van a correr con operaciones”, remarcó Sosa.

Cuando a Ziliotto se le pregunta si le sorprende la postura de la diputada del PJ, responde que no sabe. "Son los resortes que marca la Constitución, cada uno tiene derecho a peticionar. Pero la ley de gobierno fue aprobada por el 70 por ciento de los legisladores”, considera.