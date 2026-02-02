Leonel Monsalve: "La Pampa tiene que replantear la licitación de Medanito porque no atrae a nadie"

Leonel Monsalve es intendente de Colonia 25 de Mayo, la ciudad petrolera de La Pampa, ubicada en el suroeste de la provincia.

Leonel Monsalve es el intendente de Colonia 25 de Mayo , la ciudad más petrolera de La Pampa . Confiesa haber tenido un fin de año “con un stress tremendo” y, aunque trata de bajar los decibles con un poco de deporte, arrancó el 2026 picante, con una disputa política por el agua en su municipio.

Aprovecha el verano, corre e intenta despejarse, pero su rol como jefe comunal no da respiro y le mantiene la cabeza ocupada la mayor parte del tiempo. El viernes vetó la Emergencia Hídrica que la oposición le sancionó en el Concejo Deliberante y ahora pretende una consulta popular para que la comunidad determine qué hacer con el servicio. Sin embargo, el eje de todo lo que ocurre en 25 de Mayo pasa por la Energía y Medanito , la zona de exploración hidrocarburífera que está al borde de la parálisis y amenaza con generar alta desocupación y caída productiva.

Hay una licitación convocada, con plazo final para presentarse el 9 de febrero , pero Monsalve advierte en diálogo con Letra P : “hay que replantearla porque no atrae a nadie”. Además, pone en agenda la Ruta 151 de Vaca Muerta , el alineamiento político para 2027, la alianza con el sindicalista Marcelo Rucci y el rol de Dante Gebel y el poder evangélico en la política.

-Pusimos en debate la cuestión del servicio de agua, con una propuesta para hacer una consulta popular que defina si el servicio se tiene que concesionar, por ejemplo a la cooperativa, o lo tiene que seguir gestionando el municipio. No se trata de privatizar.

-¿Cuál es la idea del municipio?

-Esto nos dio la posibilidad de plantearle el tema al secretario de Recursos Hídricos provincial, José Gobbi. Nuestra recaudación por tasas de servicios es de apenas el 20%. Y por el agua corriente se pagan solo $5.000, es el valor de un bidón de agua. Es inviable por donde se mire hacer inversiones para lo que ya es una ciudad con proyección de seguir creciendo.

monsalve corre Leonel Monsalve corre: el grueso del empleo de 25 de Mayo depende de la actividad hidrocarburífera.

-¿Por qué es tan bajo el cumplimiento de las tasas?

-Eso empezó hace unos diez años. Me tocó en esta gestión regularizar muchas cosas que no lo estaban. No podemos determinar del todo si es una cuestión económica o cultural. Tenemos que regularizar varios barrios que no contribuyen al sistema, que en su momento fueron asentamientos. Se regularizaron los servicios pero no hay pagos.

La cumbre con Diego Santilli

-¿Qué se conversó con el ministro Diego Santilli para una solución más de fondo a la Ruta Nacional 151?

-Yo hice hincapié en el tramo específico, pero hay una idea de acordar por los tramos Algarrobo del Águila-Santa Isabel y Puelén-25 de Mayo. Está la idea de buscar inversiones en el sector hidrocarburífero para ese tramo petrolero, la Ruta de Vaca Muerta. Esperemos que el financiamiento surja. El sector petrolero es el que más destrozos hace, porque los que más rompen son los camiones que van al fracking.

-¿Pero no hay certezas, entonces?

-No, lo que sucedió fue la reunión, la presentación formal del Foro de la Patagonia, los planos y cuestiones técnicas. El compromiso que tomaron fue empezar a trabajarlo a fondo. Es importante el bacheo, pero lo que hay que hacer es un arreglo de fondo, completo. Hay que hacer el cambio total de la estructura de la ruta.

La Energía de Medanito

-¿Qué perspectivas hay para 2026?

-Va a ser un año políticamente fuerte. Lo vemos positivo si mantenemos la calma y somos maduros. Hay objetivos claros. El año 2025 terminó con un stress tremendo, fue todo muy complicado. Y obviamente tenemos en el medio el tema Medanito, que si no se resuelve va a ser un cuello de botella. Si se cae la producción se cae todo.

leonel en familia Un paseo en familia para gambetear el stress de la gestión: Monsalve dice que evangelismo y Estado son asuntos separados.

-¿Tiene alguna expectativa de que la licitación atraiga empresas?

-Yo fui muy crítico en su momento, porque el tema lo merecía, con el porcentaje alto de de regalías que se exigen. Después apoyamos en la urgencia, necesitábamos que la licitación saliera. Hoy está claro que no atrae a nadie. Siempre lo dijimos. En la zona las regalías son del 8%, del 12%. Nosotros priorizamos que haya trabajo y el mercado nos está marcando que así no hay atracción. Es algo que nos excede.

-¿El bono de 50 millones de dólares también le parece demasiada exigencia para las empresas?

-Aunque no me guste y me duela, me gustaría ese dinero para hacer obras, pero es preferible que haya alguien a que no haya nadie. Vamos a tener que ser flexibles con eso también. Hay que cambiar la bocha porque esto va directo a que no se presente nadie y haya que replantear el pliego. Ahora la situación laboral es peor porque hay reducción de horas, menos trabajo. Es tiempo de terminar con la especulación política.

Discusión 2027, de Marcelo Rucci y a Dante Gebel

-¿Sostiene desde lo político la alianza con Marcelo Rucci?

-Yo en algún momento comenté eso, también le tiré un guiño a Provincia y me querían matar los propios, porque se ingresó por otros sectores. Aprendí de los golpes y voy a ser prudente hasta el momento adecuado. Mi prioridad es trabajar con mi equipo, después de las idas y vueltas e internas hoy estamos codo a codo. Es lo que nos pide la comunidad.

-Llegó a la Intendencia con Juntos por el Cambio y el PRO. ¿Tiene hoy un paraguas provincial dirigencial?

-Yo puedo decir que la reunión en Buenos Aires fue a través de Martín Ardohain y estuvo intermediando Adrián Ravier. Mi vice representa al espacio y ha sido de ayuda, me debo al equipo. La decisión que tomemos será entre todos.

rucci-monsalve Leonel Monsalve tiene una alianza con el sindicalista del Petróleo Marcelo Rucci, pero existen dudas sobre si desembarcá en La Pampa el partido del gremialista.

-Como intendente y como parte de la comunidad evangélica. ¿Qué piensa del lanzamiento de Dante Gebel como posible presidenciable?

-Yo creo que no hay que mezclar el Estado con lo religioso. Soy practicante cristiano, pero eso no me llevó a la Intendencia. Para mi es privado y personal. Mi gobierno es laico, no involucro cuestiones religiosas. Hay apertura y libertad ideológica, sin persecuciones. Si el tipo tiene ideas políticas para plasmar en la sociedad, bienvenido sea. Necesitamos buenos dirigentes, que sepan de política. Lo digo también a partir de que cuando entré acá no tenía experiencia y creía que iba a cambiar todo.