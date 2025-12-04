ENERGÍA

La Pampa: Sergio Ziliotto autorizó el llamado a licitación para el área petrolera El Medanito en La Pampa

La resolución impulsó una convocatoria para empresas interesadas en ampliar la producción energética y fortalecer inversiones en la región.

Por Letra P | Periodismo Político
Sergio Ziliotto autorizó la licitación del área petrolera El Medanito en La Pampa.

El gobernador Sergio Ziliotto autorizó el llamado a licitación para El Medanito en la provincia de La Pampa, a fin de asegurar continuidad productiva en el yacimiento y atraer capitales destinados a potenciar la explotación responsable de hidrocarburos. La decisión quedó formalizada mediante un decreto que se publicará en el Boletín Oficial la semana que viene.

La medida avaló el dictamen de la comisión encargada de evaluar el pliego definitivo y las pautas de trabajo previstas para la etapa licitatoria. De esta manera, el gobierno provincial dejará habilitada una Licitación Pública Nacional e Internacional con el propósito de incrementar la capacidad operativa y consolidar el desarrollo energético.

El llamado a licitación se publicará el martes y la apertura de sobres con las ofertas está prevista para el 9 de febrero.

El decreto de Sergio Ziliotto

El texto del decreto destacó que el pliego obtuvo un respaldo amplio, dado que la mayoría de los integrantes aprobó los términos y los procedimientos que se aplicarían una vez abiertas las propuestas. Ese aval permitió avanzar con el cronograma previsto para la convocatoria.

medanito (1).jpg
El llamado a licitaci&oacute;n para El Medanito busca asegurar continuidad productiva en el yacimiento.

Según la información oficial, la publicación de la licitación quedó programada para el próximo nueve de diciembre, mientras que la apertura de sobres se fijó para el nueve de febrero de 2026. La programación buscó garantizar un proceso ordenado y transparente.

El decreto fue refrendado por el secretario de Energía y Minería, Matías Toso, y por el ministro de Hacienda y Finanzas, Guido Bisterfeld, quienes acompañaron la iniciativa. Ambos sostuvieron que la convocatoria representaba una oportunidad para captar inversiones que impulsaran la actividad hidrocarburífera.

La riqueza petrolera en La Pampa

Despues de un año y medio de intensos debates en la provincia, la estrategia oficial apunta a reforzar el posicionamiento energético local mediante políticas que den previsibilidad a los actores del sector. Esa orientación se respaldó en la necesidad de asegurar el desarrollo productivo del yacimiento y fortalecer las perspectivas de crecimiento.

Medanito tiene la mayor riqueza petrolera de La Pampa, representa el 34% de la producción provincial de ese recurso y genera 350 empleos. En el proceso que terminó con la aprobación de la norma en septiembre, hubo de todo, internas silenciosas pero furiosas en el peronismo, lobby empresarial y sindical, una histórica movilización de miles de trabajadores que viajaron 400 kilómetros desde la zona petrolera hasta la capital Santa Rosa para exigir la aprobación de la ley.

