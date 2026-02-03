LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Reforma laboral: Ziliotto le dijo a Santilli que no cuente con el voto de La Pampa

Se reunieron en la Casa Rosada y el gobernador reiteró los reclamos de la provincia. “La creación de trabajo no depende solo de modificar una ley”, aseguró.

Letra P | Juan Pablo Gavazza
Por Juan Pablo Gavazza
Sergio Ziliotto avisó a Diego Santilli y Manuel Adorni que no lo cuenten para la reforma laboral.&nbsp;

Sergio Ziliotto avisó a Diego Santilli y Manuel Adorni que no lo cuenten para la reforma laboral. 

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, se encargó de dinamitar formalmente el consenso para un pretendido sistema de “compensaciones” que aceite el voto a favor de la reforma laboral a cambio de recursos que las provincias obtengan por otra ventanilla. “No hay un toma y daca. Las convicciones no tienen precio”, había asegurado en la previa.

Notas Relacionadas
Reforma laboral: Diego Santilli se reunió este jueves con los gobernadores Gustavo Sáezn, Osvaldo Jaldo y Raúl Jallil. 
SIN APOYO NO-HAY-PLATA

Reforma laboral: la Casa Rosada condiciona las compensaciones por Ganancias a cómo vote cada gobernador

Por 
Letra P | César Pucheta
César Pucheta

La cumbre entre el jefe del Ejecutivo pampeano y el ministro del Interior Diego Santilli, se concretó este martes tras una postergación de casi 20 días. Ziliotto dejó en claro su oposición a la pretendida reforma libertaria no solo porque ataca a la billetera de las provincias, y de La Pampa en particular, sino porque no tiene en cuenta la posición de “los actores principales”. Es decir, el universo de los trabajadores.

"Una reforma laboral que no incluye a trabajadores ni a pymes nace con un sesgo sectorial”, dijo a la salida de la reunión al ser consultado al respecto por la prensa acreditada. “La creación de trabajo no depende solo de modificar una ley”, agregó en abierta contradicción con el relato libertario.

Según contó e gobernador, en la reunión planteó una agenda centrada en la deuda que el Gobierno nacional mantiene con La Pampa, la finalización de viviendas del programa Procrear, el estado de las rutas nacionales y la asistencia ante incendios rurales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2018719880699347343&partner=&hide_thread=false

Al finalizar Ziliotto ratificó su postura sobre la reforma laboral y reiteró el pediodo para el que debate incluya la participación de trabajadores y pymes desde su elaboración. “Son reformas necesarias, pero sin la participación de todos los actores no van a tener asidero”, afirmó. "Creo que ese debate tiene que estar incluido a mayor cantidad de actores", aseguró.

Diego Santilli, lejos de la provincia

Desde enero, Ziliotto se movió para que el encuentro con Santilli fuera en Casa Rosada y no en la provincia, a contramano de la puesta en escena que el ministro nacional vino gestando en estas semanas con el resto de las jurisdicciones. Inicialmente esa cumbre se había pactado para mediados de enero, pero finalmente se concretó este martes.

La Casa Rosada sostiene el puente de diálogo con Ziliotto, pero sabiendo que está muy claramente en la vereda opositora, y que los legisladores del peronismo responden a esa tendencia. Así y todo, es un modo de tener abierta una ventana de conversaciones con “el grupo de los seis” que también integran el bonaerense Axel Kicillof, el riojano Ricardo Quintella, el formoseño Gildo Insfrán, el fueguino Gustavo Melella y el santiagueño Elías Suárez.

La Pampa hace los deberes

El gobernador pampeano cree que Nación tiene con La Pampa un canal comunicacional porque la provincia hace bien los deberes, sostiene históricamente su equilibrio fiscal y no tiene deuda. También porque el peronismo pampeano ganó las elecciones legislativas de octubre.

El senador Daniel Bensusán ya anticipó su rechazo a la ley, pero además cuestionó los nuevos métodos que se utilizan en el Senado, a partir de que Patricia Bullrich pretende marcar la cancha.

El legislador incluso llegó a denunciar la posible aparición de “una Banelco” para conquistar votos opositores, tal como ocurrió durante el gobierno de Fernando de la Rúa para la sanción de la flexibilización laboral.

Temas
Notas Relacionadas
Patricia Bullrich, a cargo de la negociación de la reforma laboral. 
PALPITANDO LAS EXTRAORDINARIAS

Reforma laboral: Bullrich ratifica que se vota el 11, aunque se caiga el capítulo fiscal

Los gobernadores exigen no implementar la baja de Ganancias. La exministra confía en una negociación de Caputo y vuelve a reunir a la oposición dialoguista.
Martín Menem. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Martín Menem quiere una única sesión en febrero para tratar la ley penal juvenil y la reforma laboral

Se lo propondrá el miércoles a los jefes de bloque. Se sumaría la Ley de Glaciares. Bullrich no cede y pide la edad punible de 13 años. Los números.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Alejandro Dichiara, titular de la Cámara de Diputados bonaerense.
BUENOS AIRES | LA POLÍTICA EN OJOTAS

Dichiara y las reelecciones de intendentes: "Dos mandatos está bien"

Por  José Maldonado
Axel Kicillof con gremios estatales. 
CARRERA CONTRA LA INFLACION

Más presión a Kicillof: los gremios pedirán actualización bimestral de salarios

Por  José Maldonado
Tierra del Fuego: Agustín Coto se posiciona como carta libertaria para disputar la gobernación en 2027
LOS CORONELES DE MILEI

Tierra del Fuego: Agustín Coto, el candidato inevitable

Por  Laura Funes
Javier Milei versus Axel Kicillof
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Milei y Kicillof se eligen como rivales: seguridad y reforma laboral, en el centro de los cruces

Por  Macarena Ramírez