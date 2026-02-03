Reforma laboral: Ziliotto le dijo a Santilli que no cuente con el voto de La Pampa

El gobernador de La Pampa , Sergio Ziliotto , se encargó de dinamitar formalmente el consenso para un pretendido sistema de “compensaciones” que aceite el voto a favor de la reforma laboral a cambio de recursos que las provincias obtengan por otra ventanilla. “No hay un toma y daca. Las convicciones no tienen precio”, había asegurado en la previa.

La cumbre entre el jefe del Ejecutivo pampeano y el ministro del Interior Diego Santilli , se concretó este martes tras una postergación de casi 20 días. Ziliotto dejó en claro su oposición a la pretendida reforma libertaria no solo porque ataca a la billetera de las provincias, y de La Pampa en particular , sino porque no tiene en cuenta la posición de “los actores principales”. Es decir, el universo de los trabajadores.

"Una reforma laboral que no incluye a trabajadores ni a pymes nace con un sesgo sectorial”, dijo a la salida de la reunión al ser consultado al respecto por la prensa acreditada. “La creación de trabajo no depende solo de modificar una ley”, agregó en abierta contradicción con el relato libertario.

Tal como contó Letra P , el gobierno analiza convencer a las provincias díscolas con un sistema de compensaciones que reemplace los fondos que se quitarían por las modificaciones en Ganancias. La Pampa ya pataleó contra esa “reforma tributaria encubierta” que le manotearía de su billetera entre 20.000 y 35.000 millones de pesos.

Según contó e gobernador, en la reunión planteó una agenda centrada en la deuda que el Gobierno nacional mantiene con La Pampa, la finalización de viviendas del programa Procrear, el estado de las rutas nacionales y la asistencia ante incendios rurales.

Al finalizar Ziliotto ratificó su postura sobre la reforma laboral y reiteró el pediodo para el que debate incluya la participación de trabajadores y pymes desde su elaboración. “Son reformas necesarias, pero sin la participación de todos los actores no van a tener asidero”, afirmó. "Creo que ese debate tiene que estar incluido a mayor cantidad de actores", aseguró.

Diego Santilli, lejos de la provincia

Desde enero, Ziliotto se movió para que el encuentro con Santilli fuera en Casa Rosada y no en la provincia, a contramano de la puesta en escena que el ministro nacional vino gestando en estas semanas con el resto de las jurisdicciones. Inicialmente esa cumbre se había pactado para mediados de enero, pero finalmente se concretó este martes.

La Casa Rosada sostiene el puente de diálogo con Ziliotto, pero sabiendo que está muy claramente en la vereda opositora, y que los legisladores del peronismo responden a esa tendencia. Así y todo, es un modo de tener abierta una ventana de conversaciones con “el grupo de los seis” que también integran el bonaerense Axel Kicillof, el riojano Ricardo Quintella, el formoseño Gildo Insfrán, el fueguino Gustavo Melella y el santiagueño Elías Suárez.

La Pampa hace los deberes

El gobernador pampeano cree que Nación tiene con La Pampa un canal comunicacional porque la provincia hace bien los deberes, sostiene históricamente su equilibrio fiscal y no tiene deuda. También porque el peronismo pampeano ganó las elecciones legislativas de octubre.

El senador Daniel Bensusán ya anticipó su rechazo a la ley, pero además cuestionó los nuevos métodos que se utilizan en el Senado, a partir de que Patricia Bullrich pretende marcar la cancha.

El legislador incluso llegó a denunciar la posible aparición de “una Banelco” para conquistar votos opositores, tal como ocurrió durante el gobierno de Fernando de la Rúa para la sanción de la flexibilización laboral.