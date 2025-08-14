La Pampa: dos rebeldes del PRO le frenaron la licitación petrolera a Ziliotto y aumenta la tensión

La capital de La Pampa, sacudida por la movilización de unas 2.000 personas que llegaron desde 25 de Mayo. FOTO: www.radiokermes.com

La Pampa vivió este jueves una de las jornadas más tensas que se recuerden en la Legislatura provincial. Con una multitud metiendo presión para que se apruebe la licitación petrolera de la zona El Medanito , dos diputadas “rebeldes” del PRO le pusieron freno a la ley impulsada por el gobierno del peronista Sergio Ziliotto .

El Sindicato de petroleros que comanda Marcelo Rucci movilizó una multitud. Cerca de 2.000 personas viajaron los 400 kilómetros que separan a la ciudad petrolera de 25 de Mayo de la capital Santa Rosa, donde la propuesta volvió a Secretaría y sobre la hora se abrió una puerta a nuevas negociaciones.

Marcelo Rucci, este jueves, en la movilización petrolera en la capital de La Pampa: la picó durante la semana y fue acusado por la oposición. FOTO: www.radiokermes.com

Desde el principio, Comunidad Organizada , el partido de Juan Carlos Tierno , se paró en la vereda de enfrente. La UCR agitó el pedido de más información para "garantizar transparencia" y siempre fue un palo en la rueda.

El dictamen prevé que la licitación exija inversiones mínimas en 194 pozos, regalías diferenciadas (20% para producción básica y 15% para incremental) y un bono de ingreso de 50 millones de dólares destinado a energías renovables.

Grieta feroz en el PRO

Solucionados los dimes y diretes entre compañeros, el oficialismo consiguió cuatro votos del PRO, pero le falta uno para lograr los dos tercios (20 manos alzadas en un cuerpo de 30). Las diputadas rebeldes son Noelia Viara y Celeste Rivas, que responden al diputado Martín Maquieyra, quien a su vez negocia con el gobierno nacional libertario su incorporación a algún área energética cuando el 10 de diciembre concluya su mandato en la cámara baja.

Viara y Rivas fueron las primeras en protagonizar el acercamento hacia La Libertad Avanza, a contramano de la conducción de los hermanos Carlos Javier y Marita Mac Allister. Este jueves las legisladoras encontraron el respaldo de Matzkin, quien tras una larga ausencia reapareció en las redes sociales para advertir que “la Cámara de Diputados no es territorio de patotas”, en referencia a las presiones gremiales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MartinMatzkinLP/status/1955794814877766030&partner=&hide_thread=false La Cámara de Diputados de La Pampa no es territorio de patotas. Los legisladores deben decidir libres de aprietes y amenazas. En democracia, el respeto es innegociable. No importemos las peores prácticas kirchneristas a nuestra provincia #LAPAMPA — Martin Matzkin (@MartinMatzkinLP) August 14, 2025

La situación de Medanito expuso la feroz grieta del PRO, porque el intendente de 25 de Mayo, Leonel Monsalve, exige que salga la ley. En el mismo camino está el resto del bloque: Laura Trapaglia, Enrique Juan, Lucas Lazaric y Matías Traba. Este jueves el jefe comunal tomó distancia de su partido y se declaró “independiente”.

El fantasma de Patricia Bullrich

El diputado radical Julián “Pancho” Aguilar se sintió “amenazado” y repudió el apriete de Rucci, a quien acusó de ser lobista de PCR. La movida desde 25 de Mayo a Santa Rosa fue impresionante: no se recuerda nada similar. Miles de personas coparon los alrededores de la Legislatura, porque se les prohibió el ingreso al recinto. Bombos, instrumentos, colectivos en masa, decenas de camiones y camionetas expusieron la estructura del sector.

movilizacion petrolera 2 legislatura Santa Rosa, capital de La Pampa, se vio sacudida por la movilización que llegó desde 25 de Mayo: unas 2.000 personas pidieron que saliera la ley. FOTO: www.radiokermes.com

El jefe del bloque radical, Poli Altolaguirre, intervino en el debate para aludir a que escuchaba balazos de goma que nunca existieron, porque la manifestación ocurrió en paz. Igual la cancha quedó embarrada.

La diputada Rivas aprovechó su cuarto de hora en plena sesión. “Si a cualquiera de nosotros nos llega a pasar algo en este contexto, será responsabilidad del Ministerio de Seguridad de la provincia. Y si es necesario, pediremos la intervención de las fuerzas de seguridad nacionales para custodiar lo que este ministerio no puede", avisó.

El gobierno pampeano salió con los tapones de punta contra el Ministerio de Seguridad de la Nación y denunció una maniobra orquestada desde Buenos Aires. El subsecretario de Medios, José Pérez, dijo que “hubo una operación política que baja desde el ministerio de Bullrich”.

Las "rebeldes" del PRO abren una puerta

Como los votos para aprobar la ley no aparecieron, el oficialismo se movió para que el proyecto regresara a Secretaría y evitar el anuncio de una negativa, que hubiera sido una bomba entre la tensa multitud. Ahora la puerta la abrieron la dos diputadas “rebeldes”, que cuando les pidieron una contrapropuesta tiraron sobre la mesa una alternativa de salida que puede ser un salvataje.

sindicato_petroleros_2 Santa Rosa, capital de La Pampa, se vio sacudida por la movilización que llegó desde 25 de Mayo: unas 2.000 personas pidieron que saliera la ley. FOTO: www.radiokermes.com

Consiste en el simple cambio de un artículo. Piden que las regalías se establezcan exclusivamente en el 15% + x, con el agregado de que si la regalía baja del 12% la empresa tiene que presentar un proyecto que explique la reducción, con una decisión final en manos del Ejecutivo.

Rucci desmovilizó en tono pacífico y destacó la "propuesta que acercaron dos legisladoras". "Seguro va a ir a una discusión y entendemos que se da la posibilidad de acercar las partes. Así que con esa esperanza nos vamos", explicó.

Mientras se abre una última negociación, Viara y Rivas tiraron para afuera y para adentro: “Podrán intentar vestirlo de consenso o de pragmatismo, pero todos sabemos que hay consensos que nacen en la mesa equivocada. Nosotras no nos sentamos en esa mesa. Pueden presionarnos, pueden cuestionarnos, pero hay algo que no pueden hacer: torcernos la conciencia”.