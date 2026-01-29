La Pampa: quién es el outsider multimillonario que quiere ser candidato de LLA y pone en alerta a Ravier

Javier Catoni desembarcó en La Pampa después de andar por el mundo: quiere ser candidato de La Libertad Avanza.

A la interna de La Libertad Avanza le salió el personaje que le faltaba: Javier Catoni, “El Rambo de La Pampa” , un multimillonario outisder que se autopostuló para 2027, se convirtió en el protagonista de la novela libertaria del verano y puso en alerta al diputado nacional Adrián Ravier, presidente del partido y por ahora líder violeta en la provincia.

El legislador de la Fundación Faro se sintió tan tocado por la aparición mediática del personaje vinculado a la Seguridad que decidió comunicarse directamente con el presidente Javier Milei para ver si era cierto que estaba apadrinando a otro dirigente con ansias de ser referente libertario.

El episodio confirma la búsqueda del gobierno nacional de nuevas figuras políticas con pique electoral, especialmente en la capital Santa Rosa , donde las mediciones no son del todo exitosas para el aparato libertario.

Catoni es un personaje totalmente al margen del sistema político local. Tiene 53 años y nació en Recoleta. Se hizo su fama en Santa Rosa a partir del relato sobre su pasado y sobre el modo en que se hizo millonario: cuenta que acumuló billetes hasta lo incontable a partir de los sensibles trabajos de seguridad que hizo para un jeque árabe, que lo recompensó con cifras impagables en otro ámbito.

Hace semanas, lanzó en redes sociales un mensaje misterioso dando a entender su ambición política local. Ahora fue un paso más allá, se declaró parte del frente libertario y dijo que se lanzaba con aval “que viene de arriba, de Nación, de mi tocayo”, en supuesta referencia a Milei.

Adrián Ravier le preguntó directamente a Javier Milei por el "anuncio" del personaje y empresario.

Ravier reaccionó inquieto y fue directamente a la fuente presidencial y le preguntó a Milei si conocía a Catoni. "Me dijo que no, que no sabía quién es”, explicó a comunicadores cercanos.

Lo cierto es que la Casa Rosada está a la expectativa por la debilidad de LLA en Santa Rosa, donde casi diariamente se miden dirigentes tradicionales y también posibles globos de ensayo novedosos. Tampoco es novedad la tensa relación de Ravier con los armadores políticos Eduardo “Lule” Menem y Karina Milei.

El personaje que se arrima a La Libertad Avanza

Catoni se convirtió en multimillonario cuando apenas estaban iniciados los años 2000. Antes fue guardaespaldas de figuras de renombre del empresariado nacional, y en especial de la familia Pérez Companc.

Tras recaer en una multinacional norteamericana dedicada a la Seguridad, según él mismo cuenta, también cumplió ese tipo de servicios para empresas europeas y hasta para la Corona Española y el Palacio de Buckingham.

Dice que coordinó la Seguridad en los Juegos Olímpicos de Londres y que en su cartera de clientes estuvieron el Grupo Werthein, la familia Caniggia, Alan Faena, Amalita Fortabat, Ricky Martin y Madonna. Ahora se jacta de un vínculo cercano con las firmas de Elon Musk.

Catoni se admite desde siempre fascinado por lo militar, las armas, los uniformes, los códigos, el equipamiento. Antes de todo eso y después de la secundaria, estudió Ingeniería Biomédica en Entre Ríos y vendió computadoras.

El desembarco en La Pampa

Desembarcó en La Pampa hace 14 años, a partir de su relación de pareja con una ciudadana de Santa Rosa, parte de una reconocida familia dedicada al comercio local. Se dedicó a la importación de armas y siempre trabajó en el área de la Seguridad. También invirtió en propiedades rurales y en la ganadería.

Estuvo a cargo de la seguridad del Banco de La Pampa en la primera década del siglo, pero tuvo que dejar el lugar cuando se lo vinculó a un comportamiento extraño, que la leyenda vincula a una consecuencia de un posible stress postraumático tras sus intervenciones en Medio Oriente.

Armó la empresa “Special Missions”, un lugar para operaciones de fuerzas armadas de todo el continente, en el que se hacen entrenamientos, cursos de defensa y rescate. Para eso adquirió un campo de 300 hectáreas en la despoblada zona de Jagüel del Monte, unos 70 kilómetros al oeste de la capital provincial.

“Estamos buscando despertar el interés de la parte política, nos gustaría que el presidente Javier Milei o la vicepresidenta Victoria Villarreal vengan a visitar el campo de entrenamiento”, dijo Catoni poco después de la asunción del gobierno libertario.

Más allá de la seguridad

Desde entonces, de a poco, fue maniobrando para hacerse visible en la comunidad de Santa Rosa. Construyó su mansión con características muy particulares en el codiciado barrio de Villa Martita, puso en escena su preocupación por las mascotas abandonadas y construyó un gimnasio que vale una fortuna, destinado a una élite a la que selecciona por su dinero y su apariencia estética.

Todo lo hace de modo pomposo, sus cirugías estéticas, las apariciones en las redes sociales, los vehículos en que se maneja, incluyendo un par de helicópteros, entre ellos un Robinson R66 Turbine, de última generación.



Compró dos propiedades que estaban frente a su casa, las volteó y quiso que en el lugar funcionara un helipuerto, pero el Concejo Deliberante no le habilitó la ocurrencia. Se fue ganando el apodo: “El Rambo de La Pampa”. Otros, sin malicia, lo llaman "el Ricky Fort pampeano".

Como parte de su personalidad, también decidió financiar una película que él mismo protagoniza. La trama: "un hombre que regresa y se reencuentra con él mismo", dijeron los productores y cineastas contratados por el empresario, José Sicala y Griselda Sánchez.

El vínculo con el gobierno de La Libertad Avanza

Catoni asegura que el gobierno libertario, desde los ministerios de Seguridad y de Defensa, lo consultó para intervenir en la lucha contra el narcotráfico en Rosario. “Estamos esperando que nos den luz verde y empuje político para empezar a participar allí”, dijo.

También se permitió una crítica al posicionamiento libertario respecto de Medio Oriente, tomando partido tan claramente: “Le pegaste a un avispero y no tenés el Raid en la mano. Se manifiesta un total apoyo a un frente y lo único que se hace es enardecer a la contra. Se abrió la puerta, pero el país no está preparado. Entonces pasamos a ser enemigos por afinidad”, advirtió.



Ahora armó su Fundación Catoni: Sembrando Futuro. Aclara que no está afiliado a LLA. No tiene grandes definiciones políticas, más allá de su rechazo al uso de la pirotecnia en la ciudad y a su promesa de “no hacer la vista gorda”.

“He tenido un sin número de reuniones con Nación para tentarme con propuestas más firmes con miras a futuras elecciones y estoy armando un equipo”, insiste, para preocupación de Ravier.