Karina Milei vs. Santiago Caputo: trama y efectos de una guerra que le embarra la agenda al Presidente

El éxito de las sesiones extraordinarias le permitió a Javier Milei festejar leyes y proyectar un año legislativo intenso, aunque no le alcanzó para resolver las internas en el Gobierno desde que el Presidente pisó la Casa Rosada y que, una vez más, complican su gestión.

Los protagonistas son los mismos de siempre , sólo que desde diciembre se ven las caras más seguido en la mesa política que se reúne, con frecuencia, en la Casa Rosada. Hay dos figuras que se repiten en cada disputa libertaria: Karina Milei y Santiago Caputo , enfrentados por cada baldosa de poder del gobierno.

El Jefe se apoya en los Menem (Lule y Martín) y en el ministro del Interior, Diego Santilli . Se sumó como un factor de eventual discordia Patricia Bullrich , jefa del bloque libertario del Senado, donde maneja la agenda oficial sin pedir permiso y fastidia a la línea fundadora de La Libertad Avanza (LLA).

Bullrich, como Federico Sturzenegger , el ministro de ministro de Desregulación y Transformación, pueden resolver cuestiones con Milei sin pasar por los filtros de Karina y Caputo, quienes son capaces de suspender sus diferencias si alguien pretende saltearlos.

Fue lo que pasó con la discusión de la reforma laboral: con el PRO como actor de reparto, los dos vértices del triángulo de hierro obligaron a demorar la sanción y borrar un artículo que reducía salarios en caso de licencias. El episodio confirmó que la presión mediática sigue en manos del asesor.

Los movimientos del gabinete de esta semana, con la salida preanunciada de Mariano Cúneo Libarona de Justicia y su reemplazo por Juan Bautista Mahiques, junto a los que pueden venir, además de los problemas que enfrentó LLA para sancionar la reforma a la ley de glaciares y hasta las peleas de cartel por la liberación del gendarme Nahuel Gallo expusieron las tensiones libertarias que siempre pueden arruinarlo todo.

Las pujas en el Gobierno

Milei es el último en enterarse de las peleas de su entorno y sus reacciones nunca son claras. Una anécdota en el mundillo libertario lo describe: cuando se cayó la ley Bases en 2024, Martín Menem responsabilizó a Caputo por haberlo llevado al papelón de sesionar sin una guía de consensos y retirar el proyecto cuando la oposición lo reescribía.

La leyenda cuenta que, en una reunión realizada en la Casa Rosada, el riojano le recriminó sus pésimas gestiones al estratega, quien ante la vehemencia del diputado no tuvo ninguna reacción.

Cuando el Presidente se enteró del tenso episodio, le dijo a Caputo que no le diera importancia. Sin embargo, nada fue igual a partir de entonces: Menem, con Karina de sostén, no volvió a permitir que el asesor interviniera en el Congreso y la ley Bases fue sancionada a los pocos meses, con correcciones escritas en los despachos del presidente de la Cámara de Diputados y del entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La anécdota sirve para explicar lo sucedido esta semana con el Ministerio de Justicia. Como había anticipado Letra P, Karina y los Menem habían decidido arrebatarle el control a Caputo, también por otro revés legislativo que estará en los libros de historia: el rechazo a los pliegos de dos candidatos a la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.

ariel-lijo-juez-de-la-corte-2IUDA5YQ7FH4NAIPK5ZJ6AUMZY.JPG.avif

Las secuelas de las internas

Aquel 3 de abril de 2025 marcó algo inédito: nunca antes el Senado había abierto el recinto para votar en contra de aspirantes del Gobierno al máximo tribunal. Es que el trámite es demasiado largo como para que la negociación política fracase a último momento.

El presidente que lo inicia, se supone, tiene un dibujo de los dos tercios prediseñado en la cámara alta. Caputo no reunió ese apoyo, guapeó nombramientos por decreto de sus aspirantes si el Senado no los votaba y perdió en todos lados: en la justicia y en el Congreso.

Este episodio, próximo a cumplir un año, marcó el final de Caputo como operador judicial, tarea en la que tenía a cargo al viceministro de justicia, Sebastián Amerio, eyectado esta semana de su cargo y que recaló en la Procuración del Tesoro. El exsecretario se enteró que debía dejar su despacho mientras sesionaba en el Consejo de la Magistratura, donde representaba al Poder Ejecutivo.

amerio.jpg El secretario de Justicia, Sebastián Amerio

Las martingalas de Caputo en la Justicia fueron rebuscadas y salieron mal. Amerio se animó a desafiar al sistema de Comodoro Py, donde residen los guardaespaldas del poder permanente (desde el establishment local a las embajadas más importantes) con la pronta implementación del régimen acusatorio, que empodera a los fiscales en la investigación. En el kirchnerismo llegaron a mirar al exsecretario con simpatía.

Cúneo Libarona también sufrió algunas desventuras en los Tribunales, que la oposición adjudica a un pase de facturas de los jueces más importantes.

Karina Milei vs. Santiago Caputo

A El Jefe y los Menem no los alteran tanto las luchas de Caputo, sino sus magros resultados. Por eso el cambio de figuritas. Mahiques representa los intereses de la familia de Comodoro Py, donde Milei puede necesitar ayuda. Santiago Viola, sustituto de Amerio, es la voz y los ojos de Karina y de los Menem en el gabinete y en Tribunales. El apoderado de LLA tendrá la autorización de enviar al Senado candidatos para cubrir las casi 300 vacantes en los juzgados federales. Se enviarían al Congreso en tandas.

Los cargos judiciales en tribunales inferiores se eligen con mayoría simple del Senado, un número fácil de alcanzar para el oficialismo. Lule quiere aprovechar esta rosca y afianzar su vínculo con las provincias. Por eso, ubicó como titular de la comisión de Acuerdos a su amigo riojano Juan Carlos Pagotto, quien, por reglamento, puede agilizar o congelar los pliegos.

Bullrich quería presidir esa comisión, pero Karina la detuvo. Además, los pliegos para la Corte y la procuración, que requieren dos tercios del recinto, pueden esperar. Los Menem creen que es mejor esperar un Senado aún más dócil en 2028, con el kirchnerismo en ruinas y -tal vez más importante- sin condicionamientos del PRO.

Esta semana, la jefa de LLA buscará mover piezas en las comisiones del Senado: le devolverá Trabajo y Previsión Social a Carmen Álvarez Rivero; y buscará que Ezequiel Atauche le dé la llave de Presupuesto a Agustín Monteverde.

Esto último requiere una negociación con el jujeño, quien tiene el padrinazgo de Santiago Caputo, busca ser candidato en su provincia y choca con el diputado Manuel Quintar, respaldado por los Menem. Bullrich es un líbero en esta interna y soporta embestidas de ambos bandos.

Glaciares, otro reproche a Bullrich

Bullrich volvió a recibir reproches por su anarquía laboral, en este caso por el debate del proyecto que cambia la ley de protección de los glaciares. Para marcar los errores de la exministra, Caputo hizo jugar en la interna a la única porción de poder que le queda: la secretaria legal y técnica, María Ibarzabal Murphy.

La jurista pasó parte de la semana en Diputados (donde llega en autos de lujo y con choferes) para evitar repetir lo que considera fueron errores groseros en el Senado durante el debate de la reforma a la ley de protección de glaciares. El plan es evitar que haya modificaciones, pero dejar un mensaje claro para evitar judicializar una eventual ley.

Los cambios que establece el proyecto, explicó la funcionaria, apuntan a que los gobernadores puedan definir sobre las inversiones mientras no afecten el recurso hídrico, que en ningún caso puede ponerse en riesgo.

Varios senadores libertarios minimizaron este bien común durante el debate. El caso fue el del rionegrino Enzo Fullone, quien definió a los glaciares como “rocas congeladas que no sirven para nada”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MundoEConflicto/status/2027200331201810745&partner=&hide_thread=false | El senador argentino Fullone definió a los glaciares como unas "rocas congeladas a 4000mts de altura que hoy no sirven para nada". Ocurrió mientras la cámara alta del Parlamento discutía la reforma en la Ley de Glaciares.pic.twitter.com/Ui9tmJwOao — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) February 27, 2026

Bullrich también omitió convocar a la audiencia pública que obliga a realizar la ley de ambiente y se llevará a cabo el 25 y 26 de marzo en Diputados. Recién después, con un discurso claro, el Gobierno buscará los votos para evitar un retorno del proyecto al Senado.

Un sector de la oposición cree que la votación de la cámara alta puede ser considerada nula porque se realizó previa a la audiencia pública. Será otra pelea en Tribunales. Nada fácil para el Gobierno.

Ibarzabal Murphy tendrá compañía caputista en la línea jurídica de la Casa Rosada: Amerio asumió como procurador del Tesoro, virtual abogado del Estado. Reemplazó a Santiago Castro Videla, quien en enero no pudo evitar un pedido de embargo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por no cumplir la ley de emergencia en discapacidad.

Lugones, el siguiente

Ese revés judicial obligó a reglamentar la ley de emergencia en Discapacidad al ministro de Salud, Mario Lugones, el último caputista del gabinete. El funcionario proviene del negocio de la salud y es discípulo de los dos pesos pesados del rubro: Coti Nosiglia y Luis Barrionuevo, a quien intentó acercar a Milei en 2023.

Por las suyas, después de reglamentar la ley, Lugones aplicó un plan ahorro y pisó las prestaciones en discapacidad que financia el Gobierno, a través de su secretaría y del PAMI.

Además, Lugones habilitó a algunos amigos que tienen prepagas o manejan obras sociales a retrasar autorizaciones para demorar los pagos. El trabajo sucio lo hace Guido Gianna, secretario de Gestión Administrativa de Salud y excadete del ministro en el Sanatorio Güemes.

Algunos referentes de la oposición comenzaron a revisar el currículum de Gianna. Además, observaron movimientos financieros sospechosos de Lugones y su hijo, Rodrigo, amigo y socio de Caputo. La familia del ministro de Salud no habría sido tan prolija para separar negocios personales de la gestión pública.

En el Congreso hacen una broma cuando se refieren a Lugones: "El macrismo estaba de los dos lados del mostrador, pero Milei tiene funcionarios que sólo atienden de uno, que no es el del Estado", repiten.

El retraso en los pagos de las prestaciones de discapacidad le costó a Lugones una marcha de personas con discapacidad, familiares y prestadores frente al Ministerio de Salud. Temeroso, el funcionario le ordenó a la policía reprimir a personas en sillas de ruedas.

Por estas cosas, en el Gabinete nadie sostiene al titular de la cartera sanitaria y aún le recriminan no haber dividido la discusión de las prestaciones de discapacidad de la polémica por las supuestas pensiones truchas. Ningún funcionario pagó el costo de esa estrategia fallida.

43f0b5a1-97e5-499b-803c-a0b3f4ed5c68 Marcha frente al ministerio de Salud.

Agenda lenta

La agenda legislativa está lenta porque el viaje del Presidente a Estados Unidos y Chile demoró los proyectos. En el Senado se dictaminarán convenios internacionales a la espera de una sesión, que por ahora no tiene fecha y debería servir para darle ingreso formal a la primera tanda de pliegos judiciales

En la Rosada hay prioridades definidas: la reforma política no puede esperar, porque Milei quiere tener claro que en 2027 no habrá PASO. Karina Milei, además, presionará para que los gobernadores unifiquen sus elecciones con la nacional e implementen boleta única. Sólo así pueden facilitarse los acuerdos. Si desdoblan, los mandatarios deberán soportar que haya listas violetas locales capaces de romper las legislaturas provinciales.

Lo sabe el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, quien anticipó los comicios en 2025 y perdió la capital con LLA. Karina le había prometido que eso no ocurriría, pero no frenó a la ahora senadora Emilia Orosco.

La reforma de la ley de inteligencia tampoco puede esperar, porque debe blindar el decreto que firmó Milei antes de fin de año. Es clave en esa norma su vínculo con Estados Unidos e Israel: los últimos planes de inteligencia de la SIDE señalan en forma explícita que cada paso debe consultarse con esas embajadas. Todo seguirá igual.