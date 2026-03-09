Gregorio Hernández Maqueda se afilió al Partido Demócrata y apunta a la intendencia de Córdoba

Gregorio Hernández Maqueda decidió mover sus fichas en el tablero libertario de Córdoba . El legislador de Mejor Futuro, íntimo amigo del pensador libertario Agustín Laje , se afiliará al Partido Demócrata con la mira puesta en competir por la silla de Daniel Passerini en 2027.

El dirigente, que supo ser uno de los referentes locales de Elisa Carrió , viene mostrando sintonía con las ideas de Javier Milei y ahora busca construir volumen político desde un sello histórico de la derecha liberal. Cabe recordar que su salida del universo de la Coalición Cívica tuvo que ver con el diálogo renovado entre su exjefa y el cordobesismo, en concreto, con Juan Schiaretti .

El desembarco se produce en medio de la crisis institucional que atraviesa el Partido Demócrata cordobés, atrapado en una disputa interna entre el interventor Maximiliano Camusso y el parlamentario del Mercosur , Rodolfo Eiben .

La pelea por el control del sello mantiene al partido c on su situación administrativa en veremos. El Juzgado Federal de Córdoba N° 1, a cargo del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja , emitió una resolución el pasado 24 de febrero en la que declara la invalidez de la nómina de autoridades presentada por el Partido Demócrata.

Según consta en el expediente 40046172014, el tribunal detectó que las listas para el Consejo Provincial y el Congreso Provincial no cumplen con los principios de paridad de género establecidos en las leyes 27.412 y 23.298, ni con las previsiones de su propia Carta Orgánica. Todo parece indicar que volverán a hacer el papelerío de nuevo para que Camusso quede al frente de manera formal.

En ese contexto, la llegada de Hernández Maqueda aparece como una bocanada de oxígeno para un espacio desordenado, que en las elecciones legislativas de octubre de 2025 decidió competir por fuera de La Libertad Avanza y obtuvo apenas el 1,5% de los votos.

En concreto, la versión más escuchada es que fue un gesto para sumar al loteo opositor del gobernador Martín Llaryora. La otra, probablemente más verosímil, es que Gabriel Bornoroni, el alfil de Karina Milei le cerró la puerta en la cara del partido violeta a esa escudería que acompañó a Milei en sus primeros pasos en la política nacional.

Perfil alto y polémica de género en Córdoba

Mientras acomoda su nuevo destino partidario, Hernández Maqueda también sube el tono de su agenda política. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el legislador pidió derogar la llamada “Ley Riutort", la norma que impulsó la paridad de género en la Legislatura de Córdoba.

8-M: PRESENTADO PROYECTO DE LEY PARA ELIMINAR PARIDAD DE GÉNERO - ¡CHAU, LEY RIUTORT! pic.twitter.com/cMDvkzyMfs — Gregorio Hernández Maqueda (@ghmaqueda) March 8, 2026

La declaración tiene un condimento histórico: fue el propio Partido Demócrata en Córdoba el que promovió en su momento el voto femenino, una bandera que hoy aparece tensionada por el nuevo discurso del dirigente.

Con su afiliación, Hernández Maqueda busca posicionarse como una de las caras visibles del universo libertario cordobés, pero lo hace desde un partido que aún pelea por ordenar su propio sello.