La Pampa: Clarín judicializa la pelea con Di Nápoli y expone la interna entre los gremios del peronismo

El gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto junto al intendente de la capital Santa Rosa, Luciano di Nápoli: protagonistas en la guerra de la conectividad.

El pretendido despliegue del Grupo Clarín en Santa Rosa , capital de La Pampa , sacude al peronismo y pone en máxima tensión a sus actores más potentes. El gobernador Sergio Ziliotto , el intendente Luciano di Nápoli y los gremios compañeros cierran el año en el punto más alto del tironeo.

La guerra de la conectividad incluye cartas documento cruzadas, multas multimillonarias, el municipio quitando por la fuerza postes que instaló Telefónica/Movistar y una disputa discursiva contra el gobernador por parte del Sindicato de Telecomunicaciones , que es aliado clave de Di Nápoli, pero en esta jugada hace lobby a favor del oligopolio.

El panorama lo completa el posicionamiento de la histórica Cooperativa Popular de Electricidad (CPE) , que desplegó su conectividad y denuncia la ofensiva de Clarín para llevarse puesto todo lo que se construyó comunitariamente, desde la economía solidaria, en estos años.

Diciembre fue un mes caliente alrededor del despliegue de Clarín. El Concejo Deliberante , por unanimidad, mandó al archivo los proyectos para tender fibra óptica bajo el argumento de que la empresa no esperó avales y avasalló las normativas locales de facto.

Di Nápoli, que había impulsado las iniciativas basado en las inversiones y la generación de empleo, respetó esa decisión municipal a rajatabla. Multó a Clarín en $54 millones porque detectó más de 20 postes colocados de manera ilegal , aunque los postes, en verdad, son más. Sin embargo, Telefónica ignoró las advertencias formales y entonces la comuna decidió por su cuenta voltear algunas de esas columnas instaladas de modo ilegal.

postes y cpe La grúa municipal, en el fondo, tira abajo uno de los postes ilegales que colocó Clarín. La Comisión de Apoyo a la CPE saluda in situ la decisión municipal.

Carmina Besga, jefa política del gabinete municipal, secretaria de Gobierno y pareja del intendente, acusó a Clarín de moverse "como patrón de estancia". "No puede venir cualquiera a hacer lo que quiera y llevarse todo por delante. Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”, completó.

Clarín no se quedó quieto y contraatacó con cartas documento. La expectativa del grupo podría buscar que la disputa termine en las Justicia Federal. En su planteo, la empresa acusó a la comuna de un “accionar ilegal e ilegítimo” y amenazó con iniciar causas judiciales a las autoridades.

Telefónica pretende quitarle legitimidad al municipio para intervenir y dice que “la instalación, mantenimiento y operación de infraestructura de redes en la vía pública es materia de carácter federal”, pese a que una cosa es la determinación de licencias y otra el uso e instalación de columnas y del espacio público.

Clarín advierte que hará "la denuncia penal correspondiente contra los funcionarios intervinientes, sin perjuicio de las acciones civiles, administrativas y federales que resulten aplicables".

El peso de las cooperativas en La Pampa

La CPE aplaudió la decisión municipal. Desde la Comisión de Apoyo, el histórico dirigente Oscar Nocetti afirmó que el accionar desde la intendencia “es un hecho político gracias a la lucha de la comunidad". "Es algo inédito y ejemplo para el resto del país", afirmó.

La CPE es una institución con enorme arraigo en Santa Rosa. Nació y creció a la luz de episodios épicos y su apuesta a los servicios de Comunicación también lo fue. Hoy tiene de su lado a una clara mayoría de los usuarios, con un servicio reconocido y a buen precio, que fue expulsando a Clarín. El gigante ahora viene por la revancha.

El actual presidente de la CPE, Martín Simpson, le apuntó al gremio de Telecomunicaciones por hacer lobby a favor del oligopolio. El movimiento cooperativo tiene una fuerte alianza con el gobierno provincial y puntualmente con la Empresa Pampeana de Telecomunicaciones (EmPaTel), que comanda Andrés Zulueta. El funcionario había sido crítico de los primeros pasos de di Nápoli respecto del vínculo con Clarín: lo acusó por su "pasividad" y recibió un contraataque feroz.

El lobby del principal aliado de Luciano di Nápoli

La última movida fuerte, antes de fin de año, fue la del Sindicato de Telecomunicaciones, que abandonó el lobby silencioso y se expuso sin medias tintas. El secretario general César Montes de Oca reclamó que avancen las obras.

cesar_montes_de_oca_ladag (1) César Montes de Oca, del Sindicato de Telecomunicaciones y diputado provincial: lo dejaron al margen de las 62 Organizaciones y choca con el gobernador y el intendente. FOTO: www.radiokermes.com

Cuestionó al sistema político en general, pero el dardazo fue sobre todo para "Copete" di Nápoli. “La política tiene que tener reflejos más veloces y empatía rápidamente para trabajar definiciones”, dijo.

El choque con el Ejecutivo no es menor. Romina Montes de Oca, viceintendenta, es hija del sindicalista diputado, secretaria adjunta del gremio y empleada de Telefónica. Su sector, Identidad Peronista, es el principal aliado en la gestión del intendente.

El gremio ignoró las ilegalidades de Clarín y se posicionó desde el plano legal. “Somos respetuosos de lo institucional y definirá la Justicia”, advirtió y lanzó una proclama con guiño explicito al multimedio. “Nuestro sector crece a partir del trabajo, y el trabajo lo tenemos si se permite el desarrollo de las empresas”, se afirmó.

La puja de los gremios del peronismo

Montes de Oca no se privó de disentir con el gobernador. Ziliotto ya marcó su posicionamiento con una frase contra el despliegue de Clarín cuando aseguró que “vienen a colonizar la rentabilidad y a colonizar las conciencias”. El diputado lo cruzó y pidió no subestimar a la gente. "Ningún medio se apropia del pensamiento crítico de un pueblo", aseguró enfrentando al mandatario.

En un punto, la guerra de la conectividad es también una guerra del sindicalismo peronista. Montes de Oca y su principal socio político, Jorge Lezcano, secretario general de UPCN, fueron desbancados de las 62 Organizaciones Peronistas, que ahora en Santa Rosa están bajo el comando de Rodrigo Genoni, secretario general del Centro de Empleados de Comercio.

Como desde la mutual del sector, Amusin, Genoni también gerencia servicios de Internet, Montes de Oca lo acusó de ser “patrón” y de “tener esos negocios”.