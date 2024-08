La Pampa: Di Nápoli, Alonso y las intendencias "no alineadas" del PJ tensionan con Sergio Ziliotto

El sector no alineado no está dado a la práctica del fuego amigo, pero la tensión con el gobierno provincial es una de sus características inevitables. En coincidencia con las principales políticas públicas, las intendencias sí ponen reparos a algunas metodologías de construcción e interpretan que la gestión está demasiado centrada en pocas figuras .

No disimulan la preocupación que genera en el peronismo la sucesión de elecciones en caída: el oficialismo obtuvo la gobernación el año pasado con lo justo, lo cual derivó en una Legislatura empardada, pero además perdió decenas de municipios y venía de la derrota en las legislativas de 2021. El PJ pampeano tampoco pudo contribuir a un triunfo nacional: Javier Milei, sin pisar la provincia, fue el candidato presidencial más votado.

Desde ese lugar es que los intendentes e intendentas que fueron validados en sus territorios se golpean el pecho, piden ser escuchados y le demandan al entorno ziliottista que “no finja demencia” y que haga autocrítica para recuperar lo perdido.

Carlos Verna mete la cola

Las intendencias se jactan de que ya se generó entre ellas una confianza que contrasta con las susceptibilidades que a veces detectan en el núcleo chico del gobierno provincial. Las ciudades más grandes ya patalearon contra la reforma en la Ley de Coparticipación, que les achicó la caja.

Alonso no tuvo problemas en hacer de vocera de la cumbre no alineada. "Tenemos la responsabilidad principal de conducir nuestras localidades, pero tenemos otra responsabilidad a la que no le vamos a quitar el cuerpo que es, como generación joven que somos, garantizar la continuidad del peronismo y la conducción de las localidades que aun sostenemos y de la provincia que en 40 años no ha dejado de ser peronista", avisó.

A mediados de marzo, Alonso tuvo una pérdida personal: falleció su compañero de vida, Pablo Alfonzo, y por eso ahora pone más energías en su familia, pero siempre hizo política y está muy decidida a jugar a fondo. Tiene relación directa y cotidiana con Verna, que fue quien la anunció como candidata natural a la gobernación. Verna hace silencio, pero se descuenta que atisba con simpatía el crecimiento del Grupo No Alineado.

Una novedad es que Alonso y “Copete” Di Nápoli compartan espacio y estrategias, pese a que son naturales competidores si miran a 2027. El alejamiento de La Cámpora por parte del intendente de Santa Rosa lo acercó a la mayoritaria Línea Plural y a otros espacios del PJ tradicional. Sus soldados aseguran que hay un pacto para que llegado el momento de las definiciones prime la sensatez y haya un paso al costado de quien corresponda.

Escuderos de Luciano di Nápoli y Fernanda Alonso

Además de Di Nápoli y Alonso, en la cumbre de Lonquimay se hizo visible también la presencia del intendente de Toay, Ariel Rojas. Toay es la ciudad más cercana a Santa Rosa, parte del mismo conglomerado y la tercera de la provincia en cantidad de población. Rojas es uno de los referentes principales del sector “Compromiso Peronista”, viene de ser diputado provincial y ya fue jefe comunal en dos períodos anteriores. También conserva ambiciones de gobernar la provincia.

Las intendencias “no alineadas” vienen juntándose de manera periódica, a veces para hacerse visibles, en ocasiones con ganas de que nadie las vea. En el arranque también formaron parte del espacio Horacio Alberto Lorenzo (Trenel), Facundo Sola (Realicó), Adriana García (Winifreda), Gustavo Adrián “Pata” Pérez (Anchorena) y Roberto Oscar Kronemberger (Perú).

Ahora hay un poco de misterio sobre el alcance del grupo: en el espacio dicen que no hay bajas, pero tampoco difunden altas. Como interpretan que algunas de esas reuniones molestan en el nicho más cercano al gobernador, esquivan las consecuencias indeseables de algunas lapiceras poderosas: nadie quiere integrar la lista negra del secretario General del Ejecutivo, José Vanini.

Sergio Ziliotto ensaya sus “caballos del comisario”

El candidato que cocina el ziliottismo es un secreto a voces desde hace tiempo: el senador Daniel Pablo “Paly” Bensusán tiene todas las fichas, pero como el escenario es complejo el gobernador también tiene otras alternativas en ensayo, como el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández.

Ziliotto tiene una gestión complicada: a la multimillonaria deuda nacional se suma la decisión opositora de retacear el cuórum a la ley que pretende crear un “impuesto a la riqueza” para atender la emergencia alimentaria. Tras juntarse con los jefes de bloques opositores, Ziliotto ansiaba una semana de buenas noticias, pero su positivo anuncio de que en La Pampa se congelarán por tres meses las tarifas de la energía eléctrica tuvo como contracara otra sesión fracasada por un nuevo faltazo de la oposición.

En ese juego, es cada vez más visible el trabajo en conjunto que Ziliotto hace con el jefe del bloque oficialista, Espartaco Marín, no casualmente uno de los blancos elegidos por Verna en los días de su furiosa reaparición twittera. El marinismo se juega el año que viene la banca que tiene en el Congreso: concluye el mandato de Varinia Marín, y su sector, Convergencia, pretende conservar ese espacio.