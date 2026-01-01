Karina Milei 2026: los objetivos de El Jefe

Es muy probable que en los festejos por el Año Nuevo , la titular de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei , haya levantado su copa y brindado por uno de sus principales deseos para 2026: que su hermano, el presidente Javier Milei , logre consolidarse como el líder de la derecha regional y que logre su primera reelección dentro de dos años.

Con ese objetivo, la secretaria general de la Presidencia entrará en una suerte de campaña permanente hasta las elecciones ejecutivas de 2027. En todo ese camino, según comentaron fuentes muy relevantes de su entorno político, intentará "dar un salto de calidad" en la construcción del partido que ella misma fundó y expandió en todo el territorio nacional.

Bajo esa premisa, Karina Milei habilitó a todo el funcionariado y la dirigencia violetas a que den rienda suelta a sus ambiciones por las candidaturas en la próxima vuelta. Les instó a moverse con libertad, mientras ella refuerza la estructura de LLA y la política de alianzas con otros partidos aliados, como el PRO y la UCR. Esto implicará continuar con los encuentros de formación política y con el ordenamiento interno de referentes, que se enfrentaron de manera encarnizada durante las dos últimas grandes elecciones, la bonaerense de septiembre y la nacional de octubre.

De hecho, para construir nuevas candidaturas, evitar fricciones en su partido y llevar sin pausa al Presidente hacia la reelección, El Jefe ya tiene en mente un primer gran acto partidario para este año. Todo indica que será una vez que Milei haga su tercer balance de gestión el 1° de marzo y marque sus prioridades económicas ante la Asamblea Legislativa . Será en un distrito a designar de la provincia de Buenos Aires . Fuentes al tanto de la organización aseguraron que se llevará a cabo bajo la modalidad de un congreso.

"LLA ya no es sólo una fuerza emergente, sino un actor con responsabilidades institucionales, que tiene un horizonte muy claro: trabajar para lograr la reelección de Javier Milei y ganar la provincia de Buenos Aires", confió un hombre cercano a Karina, la jefa libertaria que pondrá todo el aparato al servicio de ambos objetivos.

Karina Milei organiza un nuevo congreso de La Libertad Avanza

La hermana del jefe de Estado quiere que el primer congreso de su partido se lleve adelante en el territorio bonaerense. La elección no es azarosa. Con ese acto busca meterse de lleno este año en la provincia más adversa de todas, donde el Partido Justicialista le arrebató el triunfo en los comicios desdoblados de septiembre e hizo tambalear durante un mes el modelo económico de la Casa Rosada.

Si bien la economía, con la inflación, el desempleo y la recesión como puntos más sensibles a evaluar, volverán a ser determinantes para lograr sus objetivos políticos, Karina sabe que su principal batalla la tendrá que dar en Buenos Aires para revertir la derrota de las elecciones legislativas y, sobre todo, para empujar desde abajo la postulación de su hermano. Un dato conocido: el distrito que todavía es el corazón del peronismo concentra el 37% del padrón electoral del país.

Lo que todavía es una incógnita, al menos en términos electorales, es quién caminará desde ahora como la principal figura libertaria, la que inscribirá su nombre para intentar ganarle la provincia de Buenos Aires al peronismo, hoy gobernada por Axel Kicillof. Aunque hay muchos anotados, entre ellos los intendentes en uso de licencia Guillermo Montenegro (General Pueyrredón) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero), sobresalen con claridad dos dirigentes: el diputado y presidente de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja, y el ministro de Interior y hombre del PRO, Diego Santilli.

En Balcarce 50 les colgaron medallas a ambos en distintas oportunidades. A Pareja, por el armado del partido en los 135 distritos y por haber sido clave para dar vuelta en octubre el resultado de septiembre. A Santilli, por haberse puesto al frente de una campaña salpicada por denuncias que terminó con la salida de la lista de José Luis Espert y por haber sido parte de la mesa política que rosqueó el Presupuesto 2026. Aún así, y aunque en el entorno de ambos no lo quieran admitir, Pareja es el favorito del karinismo y el Colorado, del mileísmo.

"El foco estará puesto en amplificar el trabajo territorial y legislativo de Karina. Esto significa mejorar los canales internos de decisión y preparar al espacio para una etapa más exigente, con el partido como eje ordenador de toda la vida política, desde la militancia hasta los cargos ejecutivos y legislativos", amplió una voz de consulta diaria con El Jefe, que tiene la mirada puesta en provincias claves, sobre todo Buenos Aires.

El Jefe quiere que su hermano se quede con el liderazgo de la derecha regional

Otro de los temas que obsesionan a la secretaria general es la imagen del Presidente en el mundo, sobre todo ante occidente y países como Estados Unidos, Israel e Italia, administrados por líderes a quienes consideran ejemplo, como Donald Trump, Benjamin Netanyahu y Georgia Meloni.

No por nada Karina acompaña a su hermano a cada uno de sus viajes al exterior, sea por reuniones bilaterales o por encuentros partidarios. También estuvo detrás de la organización de varios encuentros dentro de la sede administrativa del gobierno nacional con otros jefes de Estado. Incluso, siguió de cerca la visita de José Antonio Kast, el mandatario electo de Chile.

Con estos vínculos internacionales, la cúpula libertaria de la que Karina es parte intenta posicionar a Milei como el principal líder de la derecha regional y como el más fiel representante del trumpismo en Latinoamérica. Esto incluye no tanto el modelo económico como el enfoque político e ideológico, que va desde el rechazo a la agenda 2030 de la ONU hasta la libre portación de armas, pasando por los límites a la inmigración o las políticas de género.

La entronización de Milei en el plano internacional también es parte de esa meta ubicada en el largo plazo de 2027, pero no es la única empresa grande que tiene en marcha el entorno presidencial. Desde hace un tiempo se habla detro de los muros de la Casa Rosada de una segunda etapa de reformas, en el caso de que Milei logre su reelección: la reforma de la Constitución, que podría incluir la reelección indefinida de quien ocupe la presidencia.