La Pampa: Bensusán asoma como delfín de Ziliotto en medio de la interna peronista con Verna

La Pampa: Bensusán levanta la mano para convertirse en el delfín de Ziliotto.

El senador peronista Daniel Pablo Bensusán decidió levantar el perfil y blanqueó sus intenciones de convertirse el sucesor de Sergio Ziliotto en la gobernación de La Pampa . La avanzada exacerba tensiones, en especial con el campamento que sin salir del todo a la luz comanda el exgobernador Carlos Verna .

Verna es enemigo íntimo de Ziliotto, a quien entre flores eligió como su sucesor en 2015, pero al que desde entonces le llena el camino de espinas. En las últimas semanas, volvió a lanzar chicanas, sistemáticamente ninguneadas por el gobernador y sus soldados.

Alejado de ese ruido, Ziliotto trama sus vínculos en las grandes ligas y a la vez juntó quienes le responden en el Congreso para bajar línea estratégica: Bensusán, los diputados Abelardo Ferrán y Ariel Rauschenberger y la diputada Varinia "Lichi" Marín .

"Paly" Bensusán confirmó sus aspiraciones como continuador del ziliottismo. "Por toda la experiencia que tengo en el Poder Ejecutivo y también en el Legislativo, estoy preparado", redondeó ante la consulta respecto de si pretende probarse ese traje.

A las recorridas que está haciendo por distintos puntos de la geografía pampeana, se suma un nuevo escenario en el que será necesariamente protagonista por la discusión del Presupuesto y la reforma laboral en el Senado . Lo hará en alto tono opositor al gobierno de Milei.

El gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto bajó línea estratégica a sus representantes en el Congreso: Ariel Rauschenberger, Paly Bensusán, Lichi Marín, Abelardo Ferrán.

A contramano de su estilo de perfil bajo, y como parte de su estrategia de visibilización, Bensusán ya se paró de manos para hacer frente al nuevo período de la cámara alta. Ya calificó la situación como "caótica" y miró sobre todo para el lado de la conductora del bloque oficialista, Patricia Bullrich, que intenta manejar la batuta con el guiño de la Casa Rosada.

En tándem con Sergio Ziliotto

El legislador peronista hasta advirtió sobre la posibilidad de que La Libertad Avanza desempolve “una Banelco” para aceitar la reforma laboral. La referencia busca emparentar al actual oficialismo con la gestión de Fernando de la Rúa, que estalló en un escándalo por coimas en la cámara alta cuando se discutía, también, una reforma laboral.

“Espero que de acá a febrero, cuando se esté por tratar la ley de la reforma laboral, no aparezcan cifras de Banelco para aquellos senadores o senadoras dialoguistas cercanos al gobierno nacional”, dijo el senador que analizó con el gobernador conformar un bloque propio del PJ-La Pampa, integrado al de Unión por la Patria, aunque finalmente mandaron la idea al freezer.

bensusan_dos (1) Paly Bensusán sube el perfil para posicionarse y hacerse visible: denunció que puede aparecer una Banelco libertaria para aceitar la flexibilización laboral.

No por casualidad, Ziliotto salió este martes a darle un espaldarazo a esa interpretación de su senador preferido. Apuntó con los tapones de punta contra la flexibilización y advirtió que encubre “una reforma impositiva”.

Sergio Ziliotto se siente fortalecido

Bensusán hizo su movida de posicionamiento en un contexto en el que Ziliotto aparece fortalecido porque se lo considera desde el gobierno de Milei, porque es referencia del grupo de los seis gobernadores de la resistencia y porque logró un acuerdo que le garantiza relativo alivio a la caja provincial.

Eso no aquieta las aguas del PJ local, ni morigera el conflicto todavía vigente con los sindicatos de la paritaria estatal, pero le otorga un respiro. Ese bálsamo es mayor porque el arreglo con ANSES tuvo en la Legislatura el respaldo de todas las tribus internas del peronismo y sumó el visto bueno de las bancadas opositoras.

Desde esa tranquilidad, Ziliotto desdeña los dardazos que no para de tirarle su enemigo íntimo Verna. El exgobernador volvió a tomar de punto al diputado nacional Abelardo Ferrán, como hizo el día de la elección legislativa, y lo acusó de no defender los intereses provinciales. Por ahora, esos gritos no tienen eco.

La aparición estelar de Bensusán en la escena provincial potenciará tironeos y amenazas de fuego amigo.

El tácito veto de Carlos Verna

Bensusán está tácitamente vetado por Verna. Cosechó sus estiletazos en los últimos tiempos. Verna lo acusa de haberlo dejado al margen de las cumbres partidarias donde se cocinaron los estofados más importantes.

El exgobernador lo quiere afuera de la cancha y se siente de algún modo traicionado por el nuevo destino que Bensusán, que alguna vez fue su "pollo", eligió para su destino político.

En las últimas semanas, Verna -que ha hecho un capital político de jugar a las escondidas- reapareció en su modo predilecto, vía Twitter, para chucear a Ferrán, el diputado que Ziliotto puso como líder de la lista que ganó las elecciones y recuperó una banca para el PJ pampeano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VernaOficial/status/2001420669569864184&partner=&hide_thread=false Tenía razón.

Tal como dije el 26 de octubre, Ferrán iba a defender a Cristina y no a La Pampa.

Miren los carteles de la sesión. pic.twitter.com/uc9ilbMsaH — Carlos Verna (@VernaOficial) December 17, 2025

El mismo día de la elección, Verna lo trató de “mal candidato y mala persona”. Ahora, ni lerdo ni perezoso, volvió a patalear. Tras la primera sesión y sin esperar ni siquiera intervenciones, le salió con los tapones de punta porque el bloque peronista colocó en las bancas carteles pidiendo por “Cristina Libre”.

Con esa sola prueba a mano, Verna se dio la razón a sí mismo: “Tal como dije el 26 de octubre, Ferrán iba a defender a Cristina y no a La Pampa. Miren los carteles de la sesión”, escribió. Ziliotto ningunea las chicanas y elige no responder.

La sucesión en La Pampa está en agenda

La interna del PJ es en este momento el juego preferido del líder piquense de la mayoritaria Línea Plural. Todavía es un opaco misterio qué construcción personal se imagina hacia el 2027.

No está claro si terminará de sponsorear a su preferida Fernanda Alonso, intendenta de General Pico, o si terminará bancando al jefe comunal de la capital Santa Rosa, Luciano di Nápoli, con tal de espinarle el camino al delfín ziliottista.

ziliotto-verna-di-napoli-ladag-1 El trío más mentado de la interna del PJ de La Pampa: Sergio Ziliotto, entre el intendente de Santa Rosa Luciano di Nápoli y el exgobernador Carlos Verna. FOTO: www.radiokermes.com

Este martes, Ziliotto también puso la sucesión en agenda. Dijo: "Aparecen candidatos y me parece bárbaro. Es un enorme, pero un lindo desafío elegir entre más de uno que tenga potencialidad. Bienvenido sea”.

“Como presidente del partido, soy el responsable mayoritario, no como dueño de la verdad, de dar las herramientas para que cada uno de los compañeros y compañeras que tienen la apetencia, la entidad y la potencialidad puedan crecer políticamente”, agregó.

Y cerró con una advertencia: “No hay ninguna alternativa de que el peronismo quiera seguir gobernando en 2027 si no hay unidad”.