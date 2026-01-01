La Justicia habilitó a Leonardo Scatturice a licuar la deuda de OCA con la ARCA

Leonardo Scatturice, el lobista de Javier Milei en los Estados Unidos

Leonardo Scatturice , el empresario radicado en Estados Unidos que compró Flybondi y obtuvo contratos con el sector público con Javier Milei , sumó al correo privado OCA a su imperio después que la Justicia habilitara un plan de financiamiento laxo de la deuda de $100.000 millones que tiene la firma, de los cuales $80.000 millones son con la ARCA .

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) mantiene, a su vez, vínculos comerciales con OCP Tech , una de las empresas de Scatturice que obtuvo contratos millonarios con el Estado durante el gobierno de La Libertad Avanza.

Según la documentación presentada ante la Justicia, OCA declaró activos por $77.000 millones y pasivos por $100.000 millones. La operatoria quedó encuadrada tras un fallo de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, integrada por las juezas Matilde Ballerini y Guadalupe Vázquez , que habilitó el trámite de concurso preventivo de OCA-Log . La resolución permitió incluir la deuda fiscal dentro del proceso concursal, con el argumento de preservar la continuidad de la empresa y los puestos de trabajo.

Con anterioridad, el juez Guillermo Pesaresi , titular del Juzgado Comercial N° 22, había rechazado la apertura del concurso preventivo. En su resolución sostuvo que OCA era una empresa operativamente viable y que no se verificaba un estado de cesación de pagos a partir del análisis de los balances y del flujo de fondos proyectado.

Pesaresi evaluó los estados contables de los últimos tres ejercicios y consignó que la facturación neta de la empresa, descontados impuestos, costos laborales y gastos operativos, arrojaba una ganancia aproximada de $23.720 millones anuales, equivalente a cerca de $2000 millones mensuales. En ese marco, también cuestionó la información presentada por la empresa para solicitar el concurso.

OCA LOG acreedores Scatturice La presentación de OCA Log habilitó un concurso preventivo de acreedores

La Cámara Comercial revocó esa decisión. En su fallo, consideró suficiente la manifestación de la empresa respecto de su situación financiera para habilitar el trámite concursal.

Sobre ese punto, el abogado Marcelo Spanghero, docente universitario en Derecho Concursal y Comercial y director del Instituto de Derecho Comercial del Colegio de Abogados de Morón, que analizó los dos fallos del caso, explicó a Letra P que la ley de Concursos y Quiebras contempla la confesión de cesación de pagos como válida en los procesos de quiebra, pero no de manera expresa para los concursos preventivos.

Spanghero señaló que, según el análisis del juez de primera instancia, la empresa había priorizado determinados pagos y reparto de ganancias, mientras acumulaba deuda fiscal, y que el concurso preventivo habilita mecanismos de refinanciación impositiva con plazos extensos y tasas más bajas que las vigentes para contribuyentes no concursados.

El negocio postal y la situación de OCA

Scatturice adquirió OCA a Claudio Altemar Jesús Espinoza, quien había iniciado el proceso concursal previo. Tras la operación, Espinoza conservó una participación minoritaria en la compañía. La empresa cuenta con unos 5500 empleados y perdió en los últimos años contratos relevantes dentro del mercado logístico.

OCA fue durante décadas el principal correo privado del país, pero cedió participación frente a competidores que consolidaron posiciones en distintos segmentos. Andreani se expandió en la logística de medicamentos; Urbano Express obtuvo contratos vinculados al PAMI; y OCASA consolidó acuerdos con Mercado Libre.

oca scatturice La Justicia habilitó a Leonardo Scatturice a licuar la deuda de OCA con la ARCA

En 2017, Mercado Libre rescindió su vínculo con OCA y reorganizó su esquema logístico, combinando servicios del Correo Argentino, operadores privados y un sistema propio de distribución de última milla.

José Barbero, investigador del Instituto del Transporte de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), señaló a Letra P que OCA mantiene presencia en varios segmentos logísticos, aunque deberá competir con empresas consolidadas si logra avanzar en inversiones y mejoras operativas. Indicó también que el Estado continúa siendo un actor central en la generación de carga, particularmente en rubros como medicamentos.

Espinoza conserva Flecha Log, firma que mantiene acuerdos operativos con el Correo Argentino para la distribución de correspondencia y paquetería.

Un experto del mercado aseguró que el acuerdo entre Flecha Log y Correo Argentino "es una vergüenza" y graficó: "Es como que Waltmart acuerde vender sus productos en las góndolas de Carrefour".

Cambios en la ARCA y vínculos institucionales

Dos días después de concretarse la compra de OCA Log por parte de Scatturice, se produjo el recambio en la conducción de la ARCA. Juan Pazo dejó el cargo y fue reemplazado por Andrés Edgardo Vázquez, funcionario de carrera del organismo.

Vázquez mantiene una relación personal con Scatturice y vínculos con referentes del entorno presidencial, entre ellos el asesor Santiago Caputo. En paralelo, empresas del grupo Scatturice prestan servicios a distintos organismos del Estado nacional.

OCA Log ARCA Scatturice El detalle de la deuda que acumuló el correo OCA Log con la ARCA

La adquisición de OCA se realizó a través del fondo COC Global Enterprise. Dentro de esa estructura figura Tactic Global, empresa que fue contratada por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para brindar asesoramiento estratégico sobre el sistema político y regulatorio de Estados Unidos.

OCP Tech, otra firma del grupo, tiene como clientes a la ARCA, la Procuración General de la Corte Suprema, la Secretaría de Educación y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), entre otros organismos.

Según comunicados oficiales, el nuevo controlante de OCA proyecta integrar sus operaciones logísticas con Flybondi y el resto de sus empresas, con el objetivo de ampliar su presencia regional.

Antecedentes de la empresa

Durante los años en que estuvo bajo el control del empresario Alfredo Yabrán, OCA lideró el mercado postal privado. La compañía se caracterizaba por una estructura operativa con controles internos estrictos y cumplimiento de plazos de entrega, en una etapa previa a los sistemas digitales de seguimiento.

Con el tiempo, la empresa atravesó un proceso de deterioro operativo y financiero que derivó en dos quiebras y sucesivos cambios de control accionario. La actual etapa se abre ahora bajo el paraguas del concurso preventivo aprobado por la Justicia comercial.