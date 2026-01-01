La UCR de Córdoba ya se desangra por la silla de Daniel Passerini con cuatro radicales en carrera

Pasadas las elecciones del 26 de octubre, varios políticos comenzaron a reforzar alianzas y ya buscan nuevos horizontes. Comandar la ciudad de Córdoba , en manos del peronista Daniel Passerini hasta diciembre de 2027, es uno de ellos y en la Unión Cívica Radical ( UCR ) hay muchas referencias que comienzan a calzarse el traje de candidato.

La pelea se da con una certeza: Rodrigo de Loredo, el mejor posicionado, peleará por suceder a Martín Llaryora en la gobernación. El campo capitalino queda liberado. El peronismo dará pelea por retener el poder, aunque en la UCR aseguran que el escenario se presenta más despejado que en 2023, cuando el exdiputado cayó ante el cordobesismo.

Dante Rossi , Juan Negri , Soledad Carrizo y Javier Bee Sellares son algunos de los apuntados para ocupar la jefatura del Palacio 6 de Julio, como se conoce al edificio del gobierno capitalino. Con rechazos y simpatías hacia Rodrigo de Loredo , Ramón Mestre y La Libertad Avanza (LLA) , buscarán liderar sus frentes.

El legislador Dante Rossi blanqueó su intención de competir por la intendencia de la ciudad de Córdoba con un discurso centrado en la seguridad, la experiencia y el conocimiento del territorio. “Quiero ser el intendente que resuelva muchos de los problemas de seguridad que tiene la provincia”, afirmó a Letra P , al tiempo que reivindicó su arraigo local como un diferencial clave. “Nací en Córdoba y viví siempre en esta ciudad. La conozco y quiero aportar mi experiencia para que los vecinos vivan mejor”, contó.

El impulsor de la "tercera vía" que rompa con la dicotomía entre Ramón Mestre y Rodrigo de Loredo marcó distancia con las últimas gestiones municipales y cuestionó la falta de pertenencia de quienes gobernaron la ciudad. El representante de Construyendo Córdoba en la Unicameral también puso en valor su trayectoria legislativa y su nivel de actividad parlamentaria como uno de los legisladores que más proyectos ha presentado en el recinto.

Con impronta territorial, Rossi destacó su trabajo en los barrios y aseguró que no se trata de una candidatura improvisada. “No soy un legislador de escritorio. Recorro todas las semanas distintos barrios y mi compromiso es haberlo hecho en 2026 con los más de 500 barrios”.

Dante Rossi.png Dante Rossi, legislador y precandidato a intendente de la UCR Córdoba.

En el plano provincial, Rossi delimitó con claridad el marco de alianzas posibles. En ese esquema, mencionó como una referencia concreta al exintendente de Río Cuarto, Juan Jure, y a otros dirigentes radicales que apuesten a construir acuerdos con fuerzas con las que existan coincidencias programáticas. “Nunca con el cordobesismo ni con La Libertad Avanza”, subrayó, marcando un límite político que considera innegociable. Hoy, admitió, Jure es el único nombre que visualiza con potencial dentro de ese armado.

En ese contexto, Rossi fue tajante al cuestionar la estrategia de alianzas de De Loredo, señalando que el exdiputado -con aspiraciones a la gobernación- impulsa un acuerdo con el partido violeta y advirtió sobre las consecuencias de una eventual gestión compartida en 2027. “Si se gobernara en alianza con La Libertad Avanza, pedirían motosierra para los jubilados”, alertó, y sentenció que ese camino es incompatible con los valores históricos del radicalismo.

Juan Negri, el compañero natural de Rodrigo de Loredo

Juan Negri empezó a mover fichas rumbo a 2027 y dejó definiciones que lo posicionan como uno de los radicales que quiere disputar la intendencia de Córdoba. El titular del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) admitió a este medio que hace “ocho años” viene caminando en esa dirección, respaldado por números y encuestas recientes que lo muestran con un buen nivel de conocimiento.

Recordó que en la última elección decidió bajarse de la carrera para acompañar la candidatura de De Loredo (que perdió en manos de Daniel Passerini), al entender que en ese momento el exdiputado estaba mejor posicionado.

Ahora, Negri asegura que el desafío pasa por construir un frente amplio en el arco no oficialista para “recuperar la ciudad”. En ese esquema, considera “natural” una fórmula junto a De Loredo. Su apuesta es consolidar un espacio común que permita disputar el poder municipal. “Hay que ver qué sistema se decide para definir las candidaturas”, advirtió, dejando abierta la discusión interna pero reafirmando su intención de competir.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JuanNegri/status/1999283076287877302&partner=&hide_thread=false EL PRIMER PASO. EL PRINCIPIO DE TODO



Quiero agradecer por el apoyo y acompañamiento en este nuevo rol que me enorgullece: el de ser la voz de los cordobeses en el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP). Un lugar clave que hasta acá solo se ocupó de la única prioridad del… pic.twitter.com/55M8uKqcxx — Juan Negri (@JuanNegri) December 12, 2025

El radical también subrayó que su rol al frente del Ente le permite levantar su perfil público y vincularse de lleno con la agenda de los servicios públicos, un eje que -según planteó- atraviesa de lleno los problemas cotidianos de la ciudad. Desde allí, dijo, busca construir una propuesta con una “mirada muy colectiva”, capaz de sintetizar distintas expresiones del radicalismo y aliados, como La Libertad Avanza.

Marcos Ferrer, intendente de Río Tercero y presidente del partido, es una pieza clave del esquema político que imagina Negri.

Soledad Carrizo, ¿apuntada?

Soledad Carrizo salió a bajar el tono de las especulaciones sobre una eventual candidatura a la intendencia de Córdoba aunque, en una solapada expresión, dejó abierta la puerta a jugar un rol central en un armado político más amplio. La exdiputada aseguró que no está pidiendo ni reclamando ningún lugar en particular en la ciudad, pero remarcó que cuenta con una trayectoria y una experiencia que la colocan en condiciones de acompañar -o incluso liderar- un proyecto sólido.

“No es que tenga una aspiración puntual de ser intendenta, pero me siento capacitada para poner mi experiencia ejecutiva y legislativa a disposición”, afirmó a Letra P la exintendenta de Quilino, alineada al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSoleCarrizo/status/1999656793069531212&partner=&hide_thread=false Siempre es un gusto charlar con vos @alfredocornejo y coincidir en la Argentina que queremos pic.twitter.com/xtcOK9Upzw — Soledad Carrizo (@MSoleCarrizo) December 13, 2025

Carrizo subrayó que su recorrido en la gestión municipal y en el Congreso le otorga un perfil diferencial dentro del radicalismo (ni Rossi ni Negri estuvieron al frente de un municipio). En ese sentido, explicó que viene caminando la ciudad de Córdoba desde hace más de un año y medio, fortaleciendo un armado propio en la capital, un territorio donde históricamente el radicalismo muestra debilidades. “Hay un escenario próspero para liderar porque hay ausencia de un liderazgo comprometido para la ciudad”, analizó.

Sin embargo, Carrizo insistió en que hoy su perfil es más provincial que municipal, aunque admitió que un eventual ofrecimiento para competir por la intendencia sería un desafío ¿El dato osado? No descarta ir por la gobernación: “Yo no me encasillo en ningún proyecto”.

En el plano de las alianzas, dijo estar trabajando para consolidar un frente opositor amplio que incluya al radicalismo, al Frente Cívico y a La Libertad Avanza, junto con otros actores, pero evitó pronunciar preferencias entre Gabriel Bornoroni, Luis Juez o De Loredo -los tres líderes de los espacios que conformarían el potencia frente- como el candidato puntual para la gobernación y rechazó las definiciones personalistas. Para Carrizo, el desafío central es construir una alternativa de poder que garantice alternancia en Córdoba y exprese “madurez dirigencial”, por encima de los nombres propios.

“Creo en los proyectos colectivos, no en las adoraciones personales”, afirmó.

Javier Bee Sellares, ¿el internista?

El dirigente radical, vicepresidente primero del Comité Nacional de la UCR, ya figura como precandidato a intendente de la capital, donde busca consolidar una propuesta de unidad interna dentro del radicalismo y posicionar al partido en un rol competitivo de cara a ese turno electoral. En sus recorridos y reuniones con referentes locales, ha enfatizado la importancia de debates internos serios para definir alianzas y la orientación estratégica del partido en la provincia. Aunque promueve evitar tensiones extremas, no descarta la realización de internas para legitimar candidaturas y renovar liderazgos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArielaSzpanin/status/2003676124187099561&partner=&hide_thread=false Participé en el @ConcejoCba de la presentación del balance de gestión 2025 del Concejal @juanbalastegui



Enriquecedor conversatorio con la presencia de @JBeeSellares Vicepresidente de la @UCRNacional hablando de los temas de la ciudad. pic.twitter.com/FnuAzuPp7X — Ariela Szpanin (@ArielaSzpanin) December 24, 2025

Alineado al gobierno de Gustavo Valdés, donde fue designado interventor de la Lotería de Corrientes, mantiene cercanía política y que influye en su proyección nacional dentro del partido.

Respecto a su relación con La Libertad Avanza, Bee Sellares se ubica en un debate interno dentro de la UCR sobre la posible construcción de alianzas opositoras. Si bien algunos sectores de Córdoba optan por acercarse al espacio liderado por Javier Milei para enfrentar al peronismo provincial, el exsecretario de Gobierno de Ramón Mestre planteó en Letra P que la UCR debe evaluar cuidadosamente sus opciones, sin descartar la posibilidad de liderar alianzas amplias si ello fortalece al partido.

Este enfoque refleja la tensión actual entre mantener la identidad radical y adaptarse a un escenario político donde el electorado comparte piezas del discurso libertario, especialmente por el rechazo al kirchnerismo, aunque sin una integración formal con Milei ni una alineación doctrinaria cerrada.