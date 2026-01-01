El Estado de sospecha de Milei

Tal vez por las dificultades que el Gobierno otea en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que tendría un ajuste que no puede dejar de replicarse , posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, Javier Milei se dispone a arrancar el año con una reforma peligrosa del sistema nacional de inteligencia y, para peor, por la vía unilateral y en este caso probablemente inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU).

¿Se dispone? Tal parece, aunque la norma en cuestión recién aparecería hoy en el Boletín Oficial debido al delay del feriado por el Año Nuevo. ¿Habrá todavía chance de una vuelta atrás?

Es curioso que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido "trascienda" en medios y círculos políticos antes de consumarse. También que ni el Milei hiperactivo de las redes sociales ni su jefe de Gabinete y vocero Manuel Adorni , involucrado además en el organigrama que se pergeña, no se hayan molestado ni en confirmar ni en desmentir la información que circula de modo profuso.

Han dado cuenta de la reforma en ciernes medios de amplia circulación como La Nación , Clarín , Infobae y Ámbito , y más.

Captura de pantalla 2026-01-01 a la(s) 6.16.25p. m.

Por último, referentes opositores como Agustín Rossi, Jorge Taiana, Esteban Paulón, Leopoldo Moreau, Christian Castillo y Ricardo Alfonsín, entre otros, ya pusieron el grito en el cielo.

El Gobierno, como se dijo, calla. ¿Raro?

El extraño caso del decreto fantasma

El análisis político supone que los actores del sistema actúan de modo perfectamente racional y, por ende, suele subestimar la torpeza y el error.

¿Puede el Gobierno permitir que se filtre algo tan delicado y conflictiva? ¿Lanzó –y deja que vuele– un globo de ensayo para tantear las reacciones del Congreso, el periodismo, el Poder Judicial y otros factores de poder o, simplemente, alguien habló de más? Lo importante, para nuestro propósito, es que en un caso u otro, el río suena.

Y lo que hay es un nuevo y severo golpe al consenso democrático, que en lugar de un sistema de inteligencia sometido a límites y controles pretendería implantar –mantengamos el potencial– una suerte de policía secreta, tironeada por las fuerzas contrapuestas de la interna oficial y con poder suficiente como para limitar la libertad de expresión y la disidencia.

¡Viva el secreto, carajo!

Captura de pantalla 2026-01-01 a la(s) 8.03.17p. m.

El gobierno libertario es adverso al libre flujo de la información que lo daña, como es el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se han denunciado coimas que, presuntamente, terminaban en el despacho de Karina Milei. Decidido a seguir ajustando a ese sector vulnerable y, probablemente, a ejecutar una quema de archivo, el expediente fue sencillo: disolver el organismo.

El sigilo reina cada vez más.

El artículo uno del DNU de aparente aparición inminente define que "todas las actividades que se realizan en el ámbito de la inteligencia nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el riesgo estratégico nacional". Todas, sí. ¿Qué se puede esperar, por caso, en términos de control de recursos y de eventuales actividades de espionaje interno?

En tanto, establece amplias atribuciones y objetivos. "Las actividades de ejecución de contrainteligencia incluyen evitar acciones de infiltración, fuga de información clasificada, espionaje, atentados contra el orden constitucional, sabotaje, influencia, injerencia o interferencia de factores externos en detrimento del proceso decisorio de las autoridades constituidas del sistema republicano de gobierno, de los intereses estratégicos nacionales y/o de la población en general. Tales actividades pueden verificarse en abordajes multidimensionales del accionar de los actores estatales y no estatales".

El texto es amplio y ambiguo, y, por lo tanto, merecedor de cuidadosa atención por parte de medios y periodistas.

¿Nace una policía secreta?

El texto del aparente decreto establece una reorganización del Sistema de Inteligencia Nacional, en cuyo centro coloca a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). En esta manda Santiago Caputo a través de Cristian Auguadra, sucesor del eyectado Sergio Neiffert.

Captura de pantalla 2026-01-01 a la(s) 8.04.44p. m.

Por un lado, la norma establecería la potestad de agentes de inteligencia de practicar arrestos con o sin orden judicial. Muy fuerte y nada que no haga el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) a plena luz del día en la Venezuela de Nicolás Maduro.

"En el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes", dice el artículo 19.

Nacería así en la Argentina gobernada por la extrema derecha una policía secreta en toda la regla.

Por otro lado, se refuerza ese poder al decretarse que "los órganos del Sistema de Inteligencia Nacional proporcionarán su propia seguridad y protección de las instalaciones, bienes, personal, operaciones e información, encontrándose habilitados a repeler y/o hacer cesar las agresiones que los pongan en riesgo. Lo podrán hacer en toda instalación, durante el desplazamiento, o en los lugares donde se desarrollen actividades de inteligencia, ya sea en forma permanente, transitoria o circunstancial".

¿Un eventual uso de la fuerza, supongamos que letal, quedaría cubierto por el carácter secreto que se le da a toda la actividad? ¿Podría investigar la Justicia o se impondría una nueva forma de impunidad en un país al que ese atributo le sobra?

Asimismo, la SIDE podrá pedir "asistencia o apoyo técnico y logístico de las fuerzas armadas, de seguridad federales y policiales", lo que implicaría una sensible fusión de las mismas en tareas de inteligencia, potencialmente lesiva en términos de la debida separación entre defensa nacional y seguridad interior, cuestionó el socialista Paulón.

Una interna que se espiraliza

Captura de pantalla 2026-01-01 a la(s) 8.07.33p. m.

Lo que hasta ahora era un feudo de Santiago Caputo, ahora será presa de la interna inacabable entre este y Karina Milei, que se espiraliza al lotear el área más sensible y oscura del aparato del Estado. Peligroso para el país y, vistas tantas cosas raras recientes, acaso también para el propio Gobierno.

Captura de pantalla 2026-01-01 a la(s) 8.06.54p. m.

Aunque la SIDE de Santiago C. estaría en el centro del sistema, la crucial área de ciberseguridad se sacaría de su estructura y, rebautizada como Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), pasaría a depender de la Jefatura de Gabinete, donde manda Adorni, un incondicional de la fortalecida secretaria general de la Presidencia.

El CNC se encargaría de "planificar, ejecutar y supervisar políticas, programas y acciones en materia de ciberseguridad destinadas a proteger el ciberespacio de interés nacional, las infraestructuras críticas de información, los activos digitales estratégicos del Estado nacional y los sistemas tecnológicos empleados en la prestación de servicios públicos esenciales y actividades del sector público nacional". Alguien podría reiterar el hit macrista "Te revisamos el Twitter".

Por otra parte, entre diversos cambios, se disuelve la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DINIEM) del Ministerio de Defensa, lo que, según Taiana, "subordina la inteligencia militar al área de seguridad, dando un paso más para convertir a las Fuerzas Armadas en un auxiliar de las fuerzas de seguridad".

"Se avanza así en el objetivo de transformar las Fuerzas Armadas en una guardia nacional, como impulsan desde hace años desde el Comando Sur" de los Estados Unidos, añadió.

Decreto sin necesidad ni urgencia

¿Por qué se impone un decreto y no se busca una ley debidamente debatida y consensuada para llevar adelante una reforma de semejante calado?

El propio decreto filtrado explica que "esperar la cadencia habitual del trámite legislativo irrogaría (N. del R.: vaya latinazgo, fácilmente reemplazable por 'causar un daño') un importante retraso, que dificultaría actuar en tiempo oportuno y obstaría el cumplimiento efectivo de los objetivos de la medida".

Básicamente, a Milei no le gusta que el Congreso haga su trabajo, sino sólo que apruebe de manera exprés sus proyectos. Y si no, decreto.

Los DNU rigen, con fuerza de ley, desde el momento de su publicación y recién con posterioridad son tratados por el Congreso.

En este caso deberían intervenir la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo y la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. Luego, pasaría a los plenos de cada cámara, en los que se necesitan dos rechazos para la derogación "gracias" al abusivo formato establecido en 2006 por el kirchnerismo, que le hace más fácil al Poder Ejecutivo legislar –lo que no es su función– por decreto que a través del trámite previsto en la Constitución.

¿Qué actitud tomará nuestra autopercibida derecha republicana?

Una judicialización, probablemente cantada, podría como mucho entorpecer por un tiempo la vigencia del decreto.

Captura de pantalla 2026-01-01 a la(s) 7.09.04p. m.

La reforma de la "ley de los DNU", que establece, entre otros cambios, que basta con el rechazo de una cámara para que el decreto caiga –como sería el caso con cualquier proyecto de ley normal– ha quedado cajoneada en el Congreso. Sería bueno que se la desempolvara.

Que tengas un excelente fin de semana. Hasta el lunes.