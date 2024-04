La Pampa: quién es la intendenta que sueña con ser la primera gobernadora de la provincia

La Pampa nunca en su historia tuvo una gobernadora y Fernanda Alonso , intendenta reelecta de General Pico, cimenta paso a paso el sueño de ser la primera de todas. No es tarea sencilla y 2027 queda lejos, pero desde el día en que el exgobernador Carlos Verna resolvió apadrinarla en la política, no puede evitar una mirada sobre ese destino.

Sabe, por ejemplo, que no será la elegida del gobernador Sergio Ziliotto si a él le toca digitar su sucesión. Por eso la intendenta no hace olas y va de a poco, pero gobierna la ciudad que se hizo fama de bastión peronista en la provincia, pese a algunos tropezones electorales, generalmente en pujas legislativas y con fuerte impacto del fuego amigo.

No hay tironeos públicos con Ziliotto, pero las tensiones no son un secreto: Alonso es del riñón de Verna, que aun desde su retiro comanda a un sector de la dirigencia que le responde y que muestra algunas distancias con el jefe del Ejecutivo pampeano. El ultravernismo construye justamente desde Pico y pisa fuerte en la Legislatura provincial. Aunque no saca los pies del plato del PJ pampeano, atiende su propio juego.