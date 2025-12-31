Está sucediendo: lanzaron la campaña Dante Gebel presidente

La Argentina de Javier Milei podría no ser apenas una pesadilla o un sueño húmedo, según quién la mirase. El pastor evangélico Dante Gebel comienza a atesorar respaldos para dar la Discusión 2027 desde los mismos bordes de los que emergió el Presidente, que se encaminarían, si eso ocurriera, a consolidarse como el nuevo centro del sistema.

En un acto que tuvo lugar en el Cub de Pescadores -para presentar algo en el siempre revuelto río nacional, la elección de la locación es una genialidad-, "dirigentes sindicales, sociales, empresarios y políticos" lanzaron " Consolidación Argentina ", una plataforma de lo más ecléctica que no se anda con chiquitas ni con vueltas para enunciar sus objetivos, a saber:

2) "Trabajar en una propuesta de unidad nacional en torno a la eventual candidatura" del nuevo Frankenstein de las pantallas .

Los ingenieros de lo que podría constituir la primera secuela del caos argentino conforman una verdadera Armada Brancaleone, una suerte de arca de Gebel , algo similar a la que armaron para Milei en el inicio de los tiempos libertarios: sindicalistas peronistas como el cosecretario general de la CGT Cristian Jerónimo , Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Mariano Vilar (Siconara) y Javier López (SEAMARA), pero también el trotskista Néstor Segovia (Metrodelegados), el legislador porteño ex La Libertad Avanza Eugenio Casielles , el liberal de los mil proyectos Yamil Santoro , la periodista marplatense Gabriela Azcoita , excandidata a concejala por la UCR ; el todoterreno oriundo de Malvinas Argentinas Lucas Aparicio , que vistió más camisetas que el Tweety Carrario ; el también multiorigen (massismo, macrismo...) quilmeño Walter Queijeiro , célebre por su patada descendente; el ex San Lorenzo, Boca y Banfield Walter Erviti , que conocio a Dios en una pensión de la zona del Monumental de Núñez, y siguen las firmas de todos los colores. Una transversalidad desbocada .

lanzamiento dante gebel 2 Botaron el arca de Dante Gebel en el Cub de Pescadores.

En el encuentro de Pescadores, Brey la peroneó al señalar que "no hay justicia social sin producción, no hay salario digno sin industria y no hay Nación sin trabajadores organizados”.

El socio fundador del mileísmo Casielles no se escandalizó y evaluó que "la Argentina no atraviesa una crisis episódica, sino una de consolidación". "Los países no fracasan cuando cambian, sino cuando no logran consolidar lo que cambian", ensayó.

El lider cegetista Jerónimo explicó su militancia gebelista en la capacidad del pastor para “integrar diferentes pensamientos en la construcción de un país que genere oportunidades”.

Erviti aportó el colectivismo futbolero eternautista filo-K: contó que el deporte le enseñó que “nadie gana nada solo” y afirmó sentirse identificado con los valores que representa Gebel, sin dar detalles al respecto.

Dante Gebel, un clavo para sacar otro

Desde el 10 de diciembre, cuando comenzó el segundo bienio de la presidencia Milei, Letra P se viene preguntando, en una serie de notas que seguirá elaborando hasta que el tiempo devele el misterio, quién le discute el 2027 al Presidente, lanzado ya a la reelección con el empuje del triunfo que consiguió en las legislativas de octubre.

En ese marco, Sebastián Iñurreta escribió Un outsider para sacar a otro de la Casa Rosada. Para ese artículo, consultó a analistas sobre las chances de que otro extranjero de la política -otro engendro de las pantallas- pueda convertirse en el instrumento capaz de cortar el ciclo libertario en curso -una herramienta de la misma caja- y traza un perfil del pastor que vendría a ser la versión peinadísima de Milei.

"¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Que nos pasó como país? Un hombre que grita, que insulta, se pelea con medio mundo y así llena estadios"



"La gente está harta de discursos tibios, promesas incumplidas y palabras bonitas que no cambian nada" https://t.co/kfLv7ahJcn pic.twitter.com/S4snLkgHJ7 — Cristian Taborda (@tabordacrist) December 5, 2025

Dante Guebel y Javier Milei, parecidos y diferencias (de laboratorio)

"A poco de arrancar 2026, donde se escribirá el prólogo de las elecciones presidenciales, asoman más nombres propios que siglas partidarias", advirtió Iñurrieta.

Contó que, durante diciembre, "Gebel promocionó, con mucha ayuda del ecosistema mediático que jugó a mostrarse sorprendido, su show Presidante como si fuera un globo de ensayo de una candidatura real" y que un sector evangelista lo auspicia, con ayuda de algunos electrones sueltos del peronismo y del exlibertario Eugenio Casielles, quien junto a Ramiro Marra apostaron en 2021 al experimento Milei.

"Socio de Mario Pergolini -perfiló el periodista-, el pastor evangelista devenido influencer espiritual se posiciona como una antítesis mileísta desde lo moral, sin confrontar con el modelo económico libertario, pero sí con las formas de Milei, en una narrativa religiosa donde existen tanto el cielo como el infierno".

No es chiste: está sucediendo otra vez, con la diferencia de que ahora nadie podrá decir que no le avisaron.