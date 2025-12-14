Dante Gebel, un "elegido" con la intención de peregrinar a la Casa Rosada

Dante Gebel aparece como el nuevo outsider que podría desafiar a Javier Milei en las elecciones de 2027. Desde su púlpito en California, con una prédica de impacto y una estética de show, el líder del evangelismo carismático suma adhesiones sindicales, divide a su propio credo y coquetea cada vez más con una postulación presidencial real.

Las comparaciones con el presidente libertario no se agotan en el estilo . Gebel, como Milei en sus comienzos, no tiene estructura partidaria tradicional, pero logra movilizar multitudes, generar adhesiones emocionales y presentarse como un “elegido” para romper el mapa político. Sin embargo, su fe no es económica sino teológica: predica la teología de la prosperidad y afirma que su riqueza es “una bendición divina”.

“¿Qué culpa tengo yo de que Dios me bendiga tanto?”, dijo alguna vez, tras recibir una Ferrari donada por un fiel que luego -según él- “volvió a sembrar”. En su narrativa, los milagros reemplazan los planes de gobierno, y las parábolas ocupan el lugar de las políticas públicas.

El episodio del auto de lujo fue apenas un anticipo de su construcción. En pleno ascenso de su espectáculo PresiDante, que ya convocó a más de 700.000 personas, Gebel recorrió las 23 provincias y cerró su gira en el Gran Rex, con banda presidencial cruzada en el pecho. ¿Un chiste? Para sus seguidores, una señal. Para sus armadores, un ensayo.

La candidatura ya no es un rumor. Juan Pablo Brey , titular de la Asociación Argentina de Aeronavegantes y dirigente de la CGT, confirmó que impulsa el proyecto: “Estamos trabajando para tratar de terminar de convencerlo. Necesitamos a alguien que abrace a todos”, sostuvo el sindicalista de fe evangélica en diálogo con Infobae.

El respaldo, sin embargo, es transversal e incluye a sectores del peronismo, del PRO y de La Libertad Avanza.

También desde el mundo cristiano llegan señales. Ángel Annacondia, hermano del reconocido predicador evangelista Carlos Annacondia, aseguró: “Si Dante se postula a presidente, ahí estaremos apoyándolo”. Desde Quilmes hasta Jujuy, ya comenzaron a armar la estructura territorial.

División celestial: el evangelismo no es uno solo

El desembarco político de Gebel resquebraja el mito del voto evangélico homogéneo. “No somos los 15 millones de cristianos de Argentina los que apoyamos a Milei”, sentenció Annacondia, marcando distancia con la narrativa oficialista que atribuye al Presidente una bendición masiva del sector.

De hecho, las tensiones vienen de antes. Durante el ballotage de 2023, mientras la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE) se posicionaba contra el libertario, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) optaba por el silencio. Ahora, la posible candidatura de Gebel vuelve a exponer las grietas internas.

En Fuerza Argentina, el espacio sindical que se define como “anti-Milei”, también hay diferencias. Mientras que la mayoría impulsa a Gebel, figuras como Gabriel Mariotto ya marcaron su rechazo. “Hay compañeros que necesitan más tiempo”, dijeron desde ese colectivo, que por ahora sigue unido.

Evangelismo y poder: Milei, Bukele y los nuevos altares

La política argentina ya incorporó a pastores y prédicas en la gestión. El propio Milei fue bendecido por ACIERA tras su triunfo legislativo, institucionalizó el vínculo con los cultos evangélicos mediante el decreto 486/2025 y convirtió al templo en espacio de construcción territorial.

Gebel no está lejos de esa órbita. Fue orador en las asunciones del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en 2019 y 2024. También trabaja con Mario Pergolini, quien lo produce y acompaña en proyectos en los medios y tecnológicos.

dante gebel bukele Dante Gebel y Nayib Bukele

En una entrevista, Pergolini lo encaró: “¿No serías presidente?”. Gebel no lo negó: “No lo descarto. Si uno no lo hace, siguen los ineptos”. La frase, repetida entre sus seguidores, se convirtió en mantra.

Para un país que ya votó a un outsider místico que habla con sus perros muertos, el desembarco de un pastor carismático con estética de estrella pop y mensaje motivacional no suena tan extraño. Si Milei encontró en la furia su combustible político, Gebel apuesta a la fe, los abrazos y al “no lo descarto”.

Pero mientras el predicador espiritual camina entre multitudes, detrás del show se cocina una candidatura. En 2027, el milagro podría ser político.