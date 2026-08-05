La Pampa: el PRO instala la candidatura de Marita Mac Allister y aprovecha el desconcierto de Ravier y la UCR

María Alejandra Mac Allister: "Marita" está anotada en la carrera por la Gobernación de La Pampa. FOTO: www.radiokermes.com

La postulación de Marita Mac Allister como candidata a gobernadora por el PRO de La Pampa terminó de blanquearse el fin de semana cuando la cúpula partidaria lanzó su nombre durante una cumbre que se organizó en la norteña Intendente Alvear , una de las zonas más ricas de la provincia y donde el partido amarillo supo hacer pata ancha.

La estrategia del sello fundado por Mauricio Macri fue apurar la puesta en escena aprovechando las semanas de desconcierto que viven el resto de los partidos que conforman la oposición al peronismo en la provincia, y que sueñan con confluir en un rejunte general para quitarle el invicto al PJ .

El exdiputado Martín Maquieyra , como ya es costumbre, brilló por su ausencia, aunque el actual director de YPF aparentemente no tiene intenciones de pelear por espacios de poder con vistas al 2027, con lo cual la conducción de los Mac Allister tiene el camino libre para hacer su propio juego.

El encuentro en Alvear ratificó quién manda en el PRO . Mac Allister cosechó el respaldo del diputado y presidente del partido, Martín Ardohain , que antes había hecho algunos movimientos autónomos y se tiñó de violeta más que nadie. Como estaba cantado, también dio su aval la senadora Victoria Huala .

El anfitrión del encuentro fue Eduardo Pepa , que fue electo intendente de Alvear en 2023, pero se corrió del cargo por cuestiones de salud, aunque eso no le impide la militancia partidaria. Pepa ya había gestionado el municipio en otros tres períodos, entre 2003 y 2011. Desde su paso al costado, el peso de la gestión recayó en la radical Agustina García .

La cumbre del PRO, el último fin de semana, en Intendente Alvear, localidad rica y norteña donde supo hacer pata ancha.

Desde ya, el espaldarazo a Mac Allister incluyó al bloque legislativo provincial que comanda Laura Trapaglia, aunque en ese caso se ratificó la rebeldía de Celeste Rivas y Noelia Viara. Las dos diputadas forman parte del team Maquieyra y lucen enfrentadas con la conducción del PRO, pero sin estructura ni gestos concretos tan potentes como para romper.

En el entorno de Maquieyra, aseguran que el exdiputado está distanciado de toda actividad partidaria y enfoca su cargo como director de YPF por el Ejecutivo con una mirada más técnica y profesional que política. Su enfrentamiento con los Mac Allister no es novedad, pero por ahora parece reducido a plantones y distanciamientos, más que al armado de una alternativa interna.

La desorientación de La Libertad Avanza

María Alejandra Mac Allister había lanzado algunas indirectas sobre sus intenciones de ir por la candidatura a la gobernación. Como contó Letra P, fue dejando a cielo abierto esas ambiciones. Su hermano, Carlos Javier Mac Allister, es el líder partidario, pero tiene decidido no competir por cargos electivos, al menos por ahora. El exjugador sí pone un ojo en la disputa institucional contra Juan Román Riquelme en Boca Juniors.

El PRO acelera para aprovechar las semanas de desorientación que viven La Libertad Avanza y la UCR en La Pampa. En el caso del partido libertario, los traspiés de Adrián Ravier como vocero presidencial lo dejaron de capa caída hacia afuera, pero también dañado internamente.

Adrián Ravier como vocero presidencial: ya comprobó que el cargo, de alta visibilidad, es un arma de doble filo.

Hasta hace poco más de un mes, Ravier era el pretendido candidato a gobernador de una alianza que integrara a La Libertad Avanza, el radicalismo, el PRO y Comunidad Organizada. Sus referencias nacionales no están felices tampoco con su desempeño en lo partidario. El escenario cambió y ahora todos se le animan.

En el entorno de Ravier, ante una consulta específica respecto de estos movimientos, explicaron que el vocero “no está metido en la rosca política”, sino “dedicado 100%” a su gestión como funcionario nacional.

Los ruidos en la UCR

Fruto de la fragilidad de Ravier, que de hombre fuerte pasó a candidato en duda, también hay ruido en la UCR, como contó Letra P. Martín Berhongaray ya no es el unánime "candidato natural" del espacio porque se anotan otros interesados, como Daniel Kroneberger.

En la oposición resaltan figuras con raigambre en la capital Santa Rosa. Kroneberger es una excepción, porque es de la norteña Colonia Barón, y eso estimuló la especulación de que pudiera complementar una fórmula con Mac Allister. Por ahora no hay contactos formales con ese rumbo.

La diputada Trapaglia sí admitió su coincidencia con el radical Javier Torroba, enemigo interno de Berhongaray, respecto de la necesidad de planear políticas, juntar equipos y armar una planificación o proyecto.

El agrietado bloque del PRO de La Pampa en pleno: Enrique Juan, Noelia Viara, Laura Trapaglia, Matías Traba, Celeste Rivas, Lucas Lazaric.

“Cada persona debe ocupar el lugar en el que pueda aportar más valor. Con experiencia y sabiendo el funcionamiento, todo se vuelve más eficiente y los resultados son mejores. Marita tiene una carrera que nadie puede discutir. Es la persona indicada para el Poder Ejecutivo”, dice Trapaglia, llevando agua para su molino.

El PRO quiere llenar un vacío

La semana pasada se agitó la tesis de que desde la Casa Rosada se había conversado un posible acuerdo para que Berhongaray liderara una boleta a la que se plegara La Libertad Avanza. Karina Milei dio a entender que sigue respaldando a Ravier, pero el marco de referencia ya cambió.

El partido de Javier Milei no tiene en la provincia ninguna figura que pueda pelear por una candidatura importante. La Libertad Avanza ganó las presidenciales e hizo una gran elección legislativa, pero su representación institucional es nula, no tiene dirigentes visibles y atraviesa una interna local feroz.

La potencia de la UCR tampoco está tan clara, aunque a nivel nacional se ilusionan con un triunfo en la provincia. En la legislativa del año pasado el partido quedó tercero lejos, con el 8% de los votos.

En ese vacío, el PRO y Mac Allister pretenden marcar la cancha, con la relativa experiencia de gestión de algunas intendencias, el recorrido frentista que ya hizo con la UCR y la extendida infraestructura de fiscalización a la que La Libertad Avanza tuvo que apelar el año pasado para no quedar a la intemperie.

Otro punto que suma al desconcierto del rejunte son las apariciones de Juan Carlos Tierno, líder de Comunidad Organizada, que anunció un “entendimiento” con Ravier que la escuadra libertaria nunca confirmó oficialmente. Una porción importante de la UCR es refractaria a Tierno, que además ha confrontado con los Mac Allister, denunciándolos por sus “pactos” con el peronismo.