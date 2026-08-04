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OPERATIVO REELECCIÓN

La boleta de Javier Milei 2027: pros y contras de los cuatro nombres para la vicepresidencia

Suenan Patricia Bullrich, Sandra Pettovello, Martín Menem y Agustín Laje. Lealtad, sumar por afuera, el martillo de Karina y otras variables en la balanza.

Letra P | Pablo Lapuente
Por Pablo Lapuente
Martín Menem, Patricia Bullrich, Sandra Pettovello y Agustín Laje.&nbsp;

Martín Menem, Patricia Bullrich, Sandra Pettovello y Agustín Laje. 

Cuando Javier Milei anticipó que tiene definido a su compañero de fórmula para el año que viene, y que incluso está dispuesto a abrir el binomio en un "acuerdo político" más amplio, en algunos de los principales despachos del Gobierno arrancó la danza de nombres. El debate interno se da entre los defensores de la amplitud y los veedores del purismo libertario.

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Letra P | Pablo Lapuente
Pablo Lapuente

La senadora Patricia Bullrich y la ministra de Desarrollo Social, Sandra Petovello, son las figuras que más se repinten, pero también se mencionan al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el director de Fundación Faro, Agustín Laje. Cada integrante del cuarteto tiene pros y contras para su elección.

Por supuesto, también hay quien menciona a la secretaria general Karina Milei, aunque ella le hizo saber en varias oportunidades a su circulo íntimo que no se sentiría cómoda siendo candidata.

El tema lo instaló el propio jefe de Estado en una entrevista que concedió a Radio Mitre. Según contó Milei, "ya tiene definido" a "un conjunto de personas que califican" como posibles vicepresidentes en 2027. Incluso, el mandatario abrió la posibilidad de llegar a un "acuerdo político" más amplio que le de gobernabilidad y lo ayude a conseguir su reelección.

Patricia Bullrich, suma por afuera, pero Karina desconfía

En las distintas conversaciones en mesas libertarias aparece a favor de sumar a la senadora libertaria la posibilidad de sostener la amplitud política de Milei, sobre todo del electorado republicano que votó a Juntos por el Cambio en la primera vuelta del 2023. Por otra parte, pese a sus 40 años de experiencia ininterrumpida en política, la exministra tiene una imagen positiva en alza, de acuerdo a varias encuestas privadas que llegan a Balcarce 50.

De todos modos, una fuente que conoce bien las conversaciones entre Milei y Bullrich asegura que, más allá de las fortalezas que le atribuyen a la senadora, su principal ventaja estaría dada por sellar un principio de acuerdo entre ambos dirigentes para el año que viene.

Hay un sector del oficialismo que cree que designar a la senadora permitiría "alinearla" a la agenda oficial, que Bullrich se encargó de romper en reiteradas ocasiones, como cuando le reclamó la declaración jurada a Manuel Adorni, cuando el entonces jefe de Gabinete era investigado por supuesto enriquecimiento ilícito.

Javier Milei saluda a la senadora Patricia Bullrich.

Javier Milei saluda a la senadora Patricia Bullrich.

El filtro de Karina es hoy el principal obstáculo de la excandidata a presidenta del PRO para ocupar ese lugar: Karina desconfía de ella y no está dispuesta a "tolerar a una nueva (Victoria) Villarruel en el Senado", según explican quienes conocen bien a la hermana presidencial. En otras palabras, la mujer más influyente del Gobierno recela de Bullrich porque sabe de su ambición de llegar a la Presidencia.

En una entrevista reciente en Clarín, la senadora sorprendió al anotarse como candidata en 2031 si Milei logra su reelección en la próxima rueda electoral.

En el bullrichismo no dan cuenta de las acusaciones internas y aseguran que la exministra de Seguridad dio muestras de alineamiento político irrestricto y de un buen vínculo con el Presidente. Aún así, en este sector no disimulan ante este medio que el objetivo de Bullrich para el año que viene es acompañar a Milei en la fórmula, como paso previo a su sueño de ocupar el sillón de Rivadavia dentro de seis años.

Sandra Pettovello, la otra cara de la moneda

Pettovello es la cara opuesta de Bullrich. Amiga personal y confidente del jefe de Estado, la elección como vice de la ministra de Capital Humano le podría dar a la cúpula libertaria cierta tranquilidad de que responderá a las órdenes del Ejecutivo. No por nada, Milei suele destacar la imagen pública de su funcionario y amiga y elogiar, también, su gestión al frente de un área sensible como lo es el desarrollo social.

Junto con el titular del palacio de Hacienda, Toto Caputo, Pettovello es la única ministra que sobrevivió a todos los cambios de gabinete.

La ministra también es la otra cara de la moneda con respecto a la senadora por otro tema: "Patricia es un personaje siempre peligroso, pero aporta algo que nadie tiene, mientras que Sandra es todo lo contrario, es alguien hiperalineada, pero que no suma a la fórmula más que tranquilidad", sostuvo una fuente de La Libertad Avanza.

Martín Menem, una síntesis, pero que no quiere

Quizá la mejor síntesis entre el volumen político propio de Bullrich y la lealtad de Pettovello lo encarna Menem. El titular de la cámara baja es hoy la mano derecha de El Jefe y uno de los vértices del triángulo de operadores políticos de la Casa Rosada, que se completa con el secretario de Gestión Institucional, Lule Menem y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Para muchas fuentes, el riojano sería el candidato natural que debería ofrecerle Karina a su hermano, pese a que en el caputismo siempre dieron a entender que el Presidente desconfía de toda la histórica familia de La Rioja.

Martín Menem, en Casa Rosada.

Martín Menem, en Casa Rosada.

Más allá que Karina es la principal garante de Menem, el presidente de la Cámara de Diputados no está pensando en acompañar a Milei en 2027. Su tiempo suele repartirlo entre las negociaciones legislativas para aprobar las nuevas reformas del Ejecutivo, amplificar el armado del partido oficialista y construir su propia candidatura a gobernador, con la que pretende destronar a Ricardo Quintela.

Agustín Laje, para los propios

La última figura que nadie descarta es la de Agustín Laje. Para el ecosistema digital y los libertarios de la primera hora, el director de la Fundación Faro es quien mejor interpreta las ideas del Presidente. Es la cara visible de este think tank que nació para formar nuevos cuadros políticos para el Gobierno y recaudar fondos para las próximas campañas electorales, desde donde salieron algunas figuras como el vocero Adrián Ravier.

Lo que Laje suma a favor de su elección, también alimenta las contras de candidatearlo: no le aporta un voto por fuera del núcleo duro de Milei y, por otra parte, su nivel de conocimiento no es tan alto como el de otras figuras libertarias.

Si bien en los pasillos de la sede administrativa aseguran que será el Presidente quien elija a su acompañante de fórmula, todos saben que su hermana, la secretaria general de la Presidencia tendrá voz y voto en esa decisión. Desde el cierre de listas del 2025, y el posterior triunfo electoral en la provincia de Buenos Aires y buena parte del país, la funcionaria se quedó con el control total de la estrategia electoral.

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