Santa Fe: un grupo de intendentes le marca la cancha a la conducción del PJ y pide "una alternativa amplia"

Un grupo de intendentes del peronismo encabezados por el alcalde de Funes, Roly Santacroce , comenzó a mover sus piezas para disputarle la lapicera a la conducción del PJ de Santa Fe , en manos de los senadores provinciales que encabeza Armando Traferri , en tándem con el diputado Agustín Rossi .

El grupo de alcaldes, que lanzó hace pocos días la Red de Acción e Identidad Santafesina (RAIS) , no oculta sus intenciones de disputar poder hacia adentro del peronismo y ser alternativa en 2027 . En ese sentido, apuntan a "construir un proyecto provincial que refleje las distintas realidades de Santa Fe y aproveche la experiencia de quienes conocen de cerca las necesidades de cada comunidad". Territorio vs. escritorios, parece ser la dicotomía.

Como había adelantado Letra P , un grupo nutrido de intendentes, exintendentes, concejales y representantes del PJ con anclaje local comenzaron a dar los primeros pasos en materia de organización de cara a 2027. Gran parte de ese armado ya venía teniendo encuentros con dirigentes como el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora .

La primera demostración de fuerzas, el viernes pasado en Santa Fe, reunió a más de 200 referentes de todos los departamentos de la provincia. Del encuentro participaron los intendentes Roly Santacroce (Funes), Jorge Berti (Villa Constitución), Enri Vallejos (Reconquista), Mariano Cominelli (Fray Luis Beltrán), Horacio Compagnucci (Las Parejas), Adrián Maglia (Granadero Baigorria), Ruben Cuello (Calchaqui), Marcelo Andreychuk (San Cristóbal) y Daniel Cinalli (Capitán Bermúdez) . También estuvieron presentes las concejalas María Fernanda Rey (Rosario) y María Florencia Baldani (San Genaro) , el concejal por Santa Fe, Jorge Fernández , entre otros, junto a presidentes comunales y representantes del sector empresarial.

Trabajo y territorio son las dos cartas con la que el grupo de alcaldes pretende disputarle poder a la conducción del PJ santafesino. Por eso, hacen especial hincapié en que el armado tiene como principales activos "la experiencia de gestión y el conocimiento de cada comunidad" para construir "una agenda de desarrollo para Santa Fe".

En ese sentido, definen a RAIS como "un espacio que apuesta al diálogo, la cercanía con los vecinos y la construcción de propuestas nacidas desde el territorio".

"Una alternativa amplia"

Santacroce es una de las figuras más activas en el nuevo armado. "RAÍS nace para reunir la experiencia de quienes todos los días escuchan, gestionan y encuentran respuestas en sus comunidades", expresó, acentuando ese diferencial que buscan exhibir. "Queremos convertir esa experiencia en propuestas y construir una alternativa amplia, con identidad santafesina y con los problemas reales de la gente como prioridad", agregó.

El intendente de Funes, uno de los nombres del peronismo apuntado para competir por la Casa Gris en 2027, pidió también "renovar la política, recuperar la capacidad de escuchar y volver a representar a quienes hoy sienten que no encuentran respuestas". En ese sentido, convocó a abrir el espacio a nuevas generaciones, fortalecer la unidad y dejar de lado las divisiones para construir una alternativa con vocación de gobierno.

También destacó el rol de los intendentes y jefes locales como el nivel del Estado más cercano a la gente y afirmó que las mejores respuestas para la provincia surgirán de quienes todos los días gestionan en el territorio. "Queremos que todos los que tengan experiencia, ideas y ganas de aportar encuentren un lugar. Esta es una invitación a construir una propuesta para toda la provincia", concluyó Santacroce.