Festeja Gustavo Sáenz: la junta electoral bajó a Rivarola y Moisés se queda con el PJ de Jujuy

La interna del Partido Justicialista de Jujuy volvió al expediente. La Junta Electoral no oficializó la lista de Rubén Rivarola y dejó viva a la de Carolina Moisés , alfil de Gustavo Sáenz . Así, el dirigente que había reunido a casi todas las tribus quedó afuera y la senadora, que llegaba aislada frente al aparato, mejor ubicada.

La pelea tiene escala nacional. Moisés aparece alineada con el gobernador de Salta , que busca juntar peronistas del Norte Grande para terciar en la discusión nacional del PJ . En ese esquema, la presidencia del partido en Jujuy no es una silla menor, ya que le permite a Sáenz engrosar los activos con los que llegará a la negociación de cara al armado electoral de 2027.

Por eso, en el rivarolismo leen la resolución de la Junta como algo más que un golpe administrativo. Creen que la caída de la lista Celeste y Blanca puede abrirle a Moisés el camino que no había logrado por correlación interna, quedarse con la lapicera del PJ jujeño sin pasar por una competencia real contra el aparato que se había abroquelado detrás de Rivarola.

Sáenz construye un armado federal, pragmático y dialoguista , con gobernadores y dirigentes que buscan moverse por fuera de los alineamientos tradicionales del PJ. En esa mesa aparecen nombres como Raúl Jalil , Osvaldo Jaldo y otros mandatarios con juego propio. En Jujuy, la terminal posible de ese armado es Moisés.

La senadora fue una de las principales impulsoras de la intervención judicial que terminó convocando a internas y reclamó la presidencia del partido durante las negociaciones previas al cierre de listas. Cuando esa pretensión no prosperó, propuso al abogado Carlos De Aparici . Enfrente, Rivarola reunió a sectores vinculados al diputado Guillermo Snopek , al exgobernador Eduardo Fellner , y a referentes como Guillermo Jenefes y Carlos Haquim . Además, también se acercaron al fogón el kirchnerismo, los gremios y la mayoría de los intendentes.

Rubén Rivarola, el candidato que no pudo ser del PJ de Jujuy.

Así, Moisés consiguió la interna que reclamaba, pero terminó uniendo a quienes no querían que el PJ de Jujuy quedara bajo influencia de Sáenz. El nuevo escenario trastoca esa lectura, pero no la borra. Rivarola ganó la interna política, aunque perdió el primer round formal. Moisés quedó aislada frente al aparato, pero mejor ubicada en el expediente.

Rivarola juntó a todos, pero no ordenó los papeles

La resolución de la Junta contra la Celeste y Blanca es dura. Sostiene que la lista no cumplió requisitos esenciales, que presentó nóminas sin firmas de apoderado, documentación incompleta, candidatos repetidos, personas sin afiliación o sin antigüedad partidaria, diferencias entre soporte papel y digital, y documentación agregada fuera de plazo.

El organismo también rechazó la documentación enviada después del vencimiento del plazo porque esas presentaciones no corregían errores, sino que intentaban incorporar candidatos de manera extemporánea. La resolución fue más allá y dispuso poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público Fiscal.

En el rivarolismo esperaban una decisión adversa y preparan la pelea judicial. Calculan que no habrá una proclamación inmediata y que el proceso puede terminar empantanado, con la intervención vigente durante algunos meses más. La caída dejó una pregunta incómoda respecto a si el sector ya desconfiaba de la intervención, ¿por qué no blindó hasta el último papel de una presentación que podía definir el control del PJ?

Moisés subsanó, pero espera la proclamación

Moisés leyó la resolución como una victoria política. En un comunicado, sostuvo que la decisión de la Junta ratifica un trabajo serio, transparente y responsable. El texto ubica a De Aparici como futuro presidente del PJ aunque todavía no fue formalmente proclamado. También señala a la propia Moisés como probable presidenta del Congreso Provincial.

La lista de De Aparici no llegó sin reparos. La Junta marcó candidaturas repetidas, personas no afiliadas, faltantes en algunas nóminas, problemas de paridad de género y diferencias documentales puntuales. Sin embargo, la Junta no la rechazó sino que le abrió una instancia de corrección. Según fuentes de Generación Valiente, la lista ya presentó la documentación para subsanar esas observaciones.

Carolina Moisés y Gustavo Sáenz.

La crisis también quedó expuesta por Jenefes. El exvicegobernador confirmó que participó en negociaciones para evitar la interna y sostuvo que Moisés quería presidir el PJ con el argumento de que había conseguido la intervención judicial. También afirmó que la senadora buscaba ganar volumen político en Jujuy para sus alianzas nacionales con gobernadores como Sáenz, Jalil y Jaldo.

Jenefes fue más allá y dijo que Moisés sostenía que manejaba la intervención y que, si las cosas no salían como quería, intentaría voltear a la otra lista. En el rivarolismo aseguran que esa advertencia también fue escuchada en reuniones reservadas con Rivarola y el propio Jenefes. En Generación Valiente niegan esa lectura.

Una interna que puede quedar desierta

El cronograma fijó la elección para el 30 de agosto, pero la fecha decisiva se adelantó. Antes de llegar a las urnas, la Junta debe resolver si queda alguna lista definitivamente oficializada. Si Generación Valiente supera las observaciones, se abrirá la discusión sobre una eventual proclamación como lista única. Si no lo hace, el proceso puede quedar sin listas habilitadas. Si el rivarolismo judicializa el rechazo a la Celeste y Blanca, el juzgado federal puede transformarse otra vez en el ordenador de la vida interna del PJ.

En la Justicia Electoral no anticipan criterios. Fuentes con conocimiento del trámite judicial señalan que la intervención todavía tiene margen temporal después de la fecha prevista para las elecciones. Eso abre varias hipótesis porque si no hay proclamación ni competencia válida, la intervención podría continuar hasta que el proceso sea reencauzado.