La Pampa: Ravier consiguió sello provincial, pero un tirón de orejas judicial le complica el financiamiento

Adrián Ravier, presidente de LLa en La Pampa, durante el "show musical" del presidente Javier Milei en el Movistar Arena: lo acompañaron Julio Jamad y Nicolás Boschi.

La Libertad Avanza estaba a punto de festejar la conformación oficial del partido en La Pampa , pero se atragantó con un fallo judicial que advirtió sobre las irregularidades que lo caracterizaron desde su origen y que amenazan con complicar su financiamiento en el año electoral.

El armado fue encabezado, en su última etapa, por el ahora vocero presidencial Adrián Ravier , que le dio un portazo sin disimulo a los delegados de Lule Menem en la provincia. La movida fue una condición impuesta desde la Casa Rosada para demostrar institucionalidad y, al menos en principio, no representaba grandes riesgos.

Sin emabrgo, un fallo de Juan José Baric , juez federal de alto perfil , apareció como un severo tirón de orejas que expone el desorden con el que se manejó La Libertad Avanza desde sus inicios. En concreto impone como sanción la prohibición de recibir fondos de cualquier tipo en el próximo año y abre la puerta a que el Ministerio Público Fiscal investigue si hubo algún delito penal.

Ravier conoce en carne propia las consecuencias de un partido flojo de papeles. Él mismo se quedó con las ganas de ser candidato a diputado en 2023 porque la dirigencia no llegó a presentar en tiempo y forma la documentación. Tuvo revancha dos años después.

La descripción que se desprende del fallo judicial demuestra por lo menos desidias e indolencias. La Libertad Avanza nació en mayo de 2023 pero tuvo cuenta bancaria recién dos años después. En el proceso, el manejo de dinero fue un descontrol, explica el Poder Judicial .

Entre las inconsistencias que remarca el juez, alude a que se derivaban partidas a cuentas personales y se pagaba en efectivo y fuera de la ley. “Graves incumplimientos”, define el juez. El reto de Baric tiene una consecuencia concreta porque desaprueba el balance 2024 y se determina que La Libertad Avanza no tiene derecho a recibir ningún financiamiento público durante un año.

El fallo es una traba, obviamente no insalvable, para la campaña electoral del año que viene, y también determina formar una causa por separado para que el Ministerio Público Fiscal accione penalmente si es que interpreta que los involucrados pudieron cometer algún delito.

Como contó Letra P en su momento, ese estado de cosas provocó grietas en La Libertad Avanza y la propia apoderada María Victoria Rambur denunció que el partido era “un cachivacherío”.

Las caras libertarias en La Pampa

Hoy, cerca del presidente del partido en La Pampa y vocero del presidente Javier Milei dicen que este tipo de obstáculos judiciales aparecen también en otros puntos del país. Explican además que aquella trama de los inicios en La Pampa fue la consecuencia de un grupo de jóvenes con buenas intenciones que no tenían suficientes herramientas ni conocimientos a mano.

Luciano Ortiz y Nicolás Boschi asomaban en ese tiempo como las caras visibles del espacio libertario en la provincia. Son los principales apuntados por la decisión judicial. Después vino un proceso a cargo de Juan Pablo Patterer, designado por Lule Menem y Karina Milei justamente para ordenar lo que se veía como un berenjenal.

Después Ravier se distanció de Patterer en plena campaña por la legislativa del 2025. En esa elección, el docente y economista consiguió la banca, pero La Libertad Avanza no pudo vencer al peronismo, que recuperó un escaño en el Congreso.

Karina Milei junto a Nicolás Boschi y Martín Menem con Luciano Ortiz, cuando comenzaba la historia de LLA en el poder.

Ortiz, designado de entrada como responsable del PAMI en La Pampa, está corrido del entorno de Ravier, pero Boschi sigue siendo su ladero. También ronda en ese entorno la figura de Julio Jamad, cuya cuenta personal era la que se usaba para recaudar.

Desde aquellos primeros pasos y hasta hoy, como consecuencia de las internas feroces, las conducciones partidarias de La Libertad Avanza se fueron modificando. Boschi se las rebuscó para estar siempre en el candelero. Se aproximó a Ortiz cuando él era el presidente, se puso bajo el ala de Patterer cuando la Casa Rosada dio esa orden y se acomodó, después, con Ravier.

Quién es Boschi, el ladero del vocero

Boschi era un desconocido del sistema político cuando se quedó con la caja de ANSES en la provincia, aunque había tenido acercamiento de escasa relevancia a algunas líneas del peronismo, por ejemplo con el diputado Espartaco Marín o el secretario de Trabajo ziliottista Marcelo Pedehontáa.

Como contó Letra P, Boschi no tiene el mejor historial. Fue declarado culpable de homicidio culposo como consecuencia de un siniestro vial en el que murió su novia Florencia Roseo Seguel por el juez Andrés Olié, que en abril de 2017 lo condenó a tres años de prisión de ejecución condicional y diez años de inhabilitación para conducir todo tipo de vehículos.

Ya metido de lleno en la arena política, Boschi tuvo que recorrer los pasillos judiciales otra vez como imputado cuando lo denunciaron de falsificación de documentación pública, por el armado de afiliaciones truchas.

Adrián Ravier junto a Nicolás Boschi: La Libertad Avanza en La Pampa sufre tironeos y busca pactos. FOTO: www.radiokermes.com

Pese a ello, Boschi incluso hoy aparece como uno de los laderos de confianza de Ravier. A tal punto que en las últimas horas el vocero hizo el intento de posicionarlo en las grandes ligas como digno de consideración para los tiempos que vienen. En la Casa Rosada lo miran de reojo y en las filas violetas consideran que el armador del partido en La Pampa es el docente Antonio Fratanico.

La Libertad Avanza, un sello provincial

En ese contexto, y con demora, La Libertad Avanza celebró el logro de formalizar un partido provincial que le permitirá competir en La Pampa el año que viene.

El retardo en ese papeleo generaba algunas inquietudes y ponía a la fuerza en situación de debilidad frente a los otros partidos que pretenden armar un rejunte antiperonista para darle pelea mano a mano al PJ pampeano.

Según la información del propio sello partidario, ahora el sector violeta tiene su personería local en regla. “Es un nuevo paso en la consolidación del espacio y en el fortalecimiento institucional”, dijo un comunicado.