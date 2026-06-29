Con Adrián Ravier en la Casa Rosada, Berhongaray quiere sacar ventaja y ser líder de la oposición en La Pampa.

El ascenso de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial sacudió el escenario político de La Pampa . Su designación lo ubicó en el candelero y obliga a nuevas estrategias para reacomodar piezas en el armado con el que la oposición viene amagando con miras a 2027, donde todo se pone en juego .

Una cosa es el ruido y otra cosa son las nueces. La aparición en las grandes ligas del presidente de La Libertad Avanza de La Pampa lo instala en el centro de la escena y le garantiza incrementar de modo exponencial su nivel de conocimiento. Pero es un arma de doble filo que también puede complicarle una hipotética carrera a la Gobernación.

Así lo entienden en todas las líneas de la UCR pampeana , donde imaginan a un Ravier alejado de la disputa local y se preparan para encabezar la propuesta que enfrente al peronismo el año que viene.

En las fotos de esta semana, Ravier es Messi. Su ascenso es un golazo, pero la película tiene otros tiempos. Recién empieza a correr y dirá el destino si el final es feliz. Mientras tanto, obviamente, la movida de Casa Rosada derramó sobre la provincia y dispara reacciones y posicionamientos .

Las loas y felicitaciones por su promoción llegaron únicamente desde dirigentes sueltos del PRO , no desde la conducción formal. También se plegó al reconocimiento Comunidad Organizada , el partido que busca alineamientos para zafar de la marginalidad en el escenario político local.

Adrián Ravier en su debut como vocero presidencial. Es presidente de La Libertad Avanza en La Pampa.

La UCR hizo silencio, pero está claro que una primera estrategia radical es potenciar su paciencia hasta que los bultos se acomoden mejor en el viaje a 2027. Desde hace tiempo, la UCR ya había decidido afrontar con serenidad los acuerdos con las otras fuerzas no peronistas.

Este episodio incrementa esa definición de esperar todo lo que se pueda antes de rubricar alguna alianza. Martín Berhongaray, el candidato cantado de la UCR, se ha demostrado un especialista en desensillar hasta que aclare: su paso al costado en el proceso electoral del año pasado es el mejor ejemplo. Sostiene en general su silencio y se mueve con bajo perfil.

La UCR a la expectativa

Internamente, en la UCR hay una discusión encendida respecto de si acercarse, y cuánto, a LLA. Esa postura sólo puede alcanzar consenso porque es la zanahoria que agita el jefe legislativo y armador electoral Poli Altolaguirre. Dice que la única forma de ganarle una elección provincial al peronismo es en "modo Scaloneta", con todos juntos.

Pero el grueso del radicalismo reclama de otra condición para avalar ese rejunte, porque quiere a alguien de la UCR encabezando el frente. La treintena de intendencias no está demasiado dispuesta a mover los hilos de una coalición si la comandancia no tiene boina blanca.

berhongaray y la conduccion Martín Berhongaray junto a la actual mesa directiva de la UCR de La Pampa: lidera una conducción variopinta, que dejó espacio especialmente a las distintas intendencias. FOTO: www.radiokermes.com

En el partido centenario creen que la movida de Ravier es un aliciente para las aspiraciones de Berhongaray. La mirada más extendida es que la exposición mayúscula a la que el líder local de La Libertad Avanza se va a someter a las necesidades de la Casa Rosada y eso lo va a complicar para pensar un duelo en la provincia.

Saben que la dedicación full time como vocero presidencial le impide hacer campaña como otros dirigentes, lo distancia de un territorio y una población a la que el propio Ravier admite no conocer del todo. Electo diputado nacional, reconoció que en campaña no había recorrido todos los puntos de La Pampa porque la provincia “tiene demasiados pueblos”. Además, reconocido por sus propio protagonistas, el espacio libertario no tiene un armado local consolidado.

Es posible que la mirada radical fuerce el optimismo como parte de su proceso de elevar la autoestima, pero el diagnóstico es compartido por todos los sectores, sin grietas, porque además imaginan que Ravier tendrá en su mochila una tarea compleja para la que tampoco se especializó y estará tironeado por las internas políticas y mediáticas de cada día.

El vocero tiene un éxito garantizado

Obviamente, el subidón de Ravier no es que le deje servido en bandeja el liderazgo opositor a Berhongaray, ni mucho menos. Su nuevo rol tiene un éxito garantizado, ya que su cara y sus modos serán conocidos en La Pampa como nunca hasta ahora.

El presidente de La Libertad Avanza era un desconocido para el sistema político hasta que apareció como cara visible de Javier Milei. No tiene recorrido institucional ni partidario. Lo votaron como representación violeta a la pampeana, no por su propia figura. Ahora, el docente y economista dará ese salto.

milei-con-ravier Javier Milei y Adrián Ravier: feeling más allá del pragmatismo político.

Después, lo obvio, si su suerte ya estaba atada a la de Milei, este paso con más razón lo condena al éxito o al fracaso personal según lo que ocurra en el devenir del gobierno nacional.

En La Pampa, la escuadra violeta todavía tiene asuntos que atar, incluyendo las formalizaciones documentales del partido provincial. El cambio de rol de Ravier tiene otro efecto colateral, instala políticamente a su reemplazante en el Congreso, Martín “El Facha” Matzkin, un actor que casi la miraba desde afuera y que ahora jugará ese partido.

Otros actores violáceos en La Pampa

La jugada de Ravier reinstaló la grieta del PRO. La conducción en manos de Carlos Javier Mac Allister y Marita Mac Allister se ahorró felicitaciones o referencias. En cambio, sí hubo un mimo público por parte de la exconcejala de General Pico Adriana García, que lo había acompañado en la legislativa del año pasado en el segundo lugar de la lista.

El PRO pampeano se tiñe más violeta en el norte provincial, donde hace pata ancha el exdiputado nacional Martín Maquieyra, ahora director de YPF. La tropa de Maquieyra tira de la cuerda dentro del partido amarillo y esa interna se hace palpable también en el bloque legislativo.

Colo Mac Allister Maquieyra Carlos Mac Allister y Martín Maquieyra pujan por el poder en el PRO de La Pampa.

Uno que se subió rápido al nuevo colectivo del Ravier empoderado fue Juan Carlos Tierno, desde Comunidad Organizada. El referente del espacio que tiene dos bancas legislativas provinciales viene haciendo esfuerzos para protegerse con un paraguas nacional.

Alguna vez Tierno soñó con ser el representante local de Patricia Bullrich, pero ahora se quedó sin fichas porque está Matzkin. En un momento anunció un arreglo con Juan Schiaretti, pero se desinfló antes de empezar. Ahora suena como libertario de la primera hora y tras una reunión con Ravier anunció que ya tiene un “entendimiento”, aunque desde LLA lo dejaron solo haciendo ese anuncio.